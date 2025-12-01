Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Drama lui Ionel Ganea! Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Era dărâmat! Nu am văzut niciodată un om așa suferind. Vorbea și plângea!". Exclusiv

Suferință cumplită pentru Ionel Ganea. Drama prin care trece fostul internațional român. Marius Șumudică, dezvăluiri cutremurătoare despre colegul său de la Rapid.
Alex Bodnariu
01.12.2025 | 11:30
Drama lui Ionel Ganea Dialog sfasietor cu Sumudica Era daramat Nu am vazut niciodata un om asa suferind Vorbea si plangea Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Drama lui Ionel Ganea! Mi-a zis: ”«Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu»”,
Ionel Ganea, fostul internațional român, a trecut printr-o adevărată dramă. Fiul său de doar doi ani s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, după un cumplit accident rutier. Fostul său coleg de la Rapid, Marius Șumudică, a dat de înțeles că acesta este cu moralul la pământ după cele întâmplate.

Fiul lui Ionel Ganea s-a stins la doar doi ani

La începutul lunii iunie, fiul cel mic al lui Ionel Ganea s-a stins din viață după zile întregi de suferință. El a fost grav rănit într-un accident rutier. La volan era tatăl său, care a intrat într-un vehicul parcat neregulamentar pe marginea drumului.

Micuțul a fost transportat de urgență la spital, iar zile întregi doctorii au încercat din răsputeri să îl salveze, însă starea fiului lui Ionel Ganea era una incompatibilă cu viața, iar în cele din urmă corpul său a cedat pe 6 iunie.

Marius Șumudică, dezvăluiri incredibile. Cum se simte Ionel Ganea la câteva luni după ce fiul său s-a stins

Marius Șumudică a vorbit cu Ionel Ganea la câteva luni bune de la tragedie și a precizat la FANATIK SUPERLIGA că fostul său coleg de la Rapid încă suferă enorm după accidentul cumplit care i-a luat viața fiului său. Antrenorul a subliniat că fostul fotbalist este cu moralul la pământ.

„M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem unde mă duc. Nu ajung la un consens, vorbesc cu unii, cu alții…

El mi-a zis: «Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu». M-am gândit imediat la ce a pățit, la acel eveniment. Era dărâmat total. Simțeam că suferă, un om suferind care se simțea vinovat.

Mi-a spus: «Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare». Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: «Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu»”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
