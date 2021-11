Drama lui Markovic: a renunțat la națională pentru a fi alături de bunica sa în ultimele zile din viață

a fost convocat de selecționerul Florin Bratu la naționala României Under-21, în perspectiva meciului amical cu Italia, care va avea loc marți, 16 noiembrie, în deplasare, la Frosinone, pe Stadio Benito Stirpe, de la ora 18:30.

Jovan Markovic nu s-a mai prezentat la lot, pentru a fi alături de bunica lui

Jucătorul nu s-a prezentat la reunirea care a avut loc duminică, 7 noiembrie, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, deoarece în aceeași zi era pe teren la Constanța, unde în etapa a 15-a, ultima a turului Ligii I.

A doua zi, Federația Română de fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, că Jovan Markovic nu se va mai prezenta la lot, fiind învoit din cauza unor probleme personale, locul lui urmând să fie luat de Louis Munteanu, care a primit tricoul cu numărul 9.

Nu s-au dat mai multe detalii, dar azi s-a aflat că Jovan Markovic este în doliu, după ce bunica lui, în vârstă de 79 de ani, a încetat din viață.

Jovan Markovic a debutat la Universitatea Craiova acum cinci ani, în Cupa României

Atacantul Universității Craiova a debutat la echipa de seniori în decembrie 2016, în minutul 82 al partidei cu Dacia Unirea Brăila din 16-imile de finală ale Cupei României. Gigi Mulţescu i-a oferit lui Markovic posibilitatea să debuteze la echipa din Bănie la 15 ani și nouă luni.

Povestea copilului născut pe 23 martie 2001 la Belgrad, în Serbia, este una tristă. Primul lui antrenor, Gigi Vâlcu a descris, FANATIK, viaţa şi începutul fotbalistic al lui Jovan.

Jovan Markovic a fost crescut de bunica şi de unchiul său

„Îl iubesc pe acest copil ca pe fiul meu. El a venit la mine, la Corabia, să joace fotbal, la vîrsta de şase ani. Sărăcuţul are o poveste de viaţă destul de tristă. A fost crescut de bunica şi de unchiul său. Noi aici, în Corabia, îi spunem unchiului său Pele.

Toată stima pentru aceşti oameni. Jovan s-a născut în Belgrad pe 23 martie 2001 şi a venit la Corabia la doar patru-cinci luni. Din păcate pentru el, din diferite motive, părinţii nu au stat cu el şi au plecat în străinătate.

De tatăl lui Jovan Markovic nu se mai ştie nimic nici în ziua de azi

L-au lăsat în România, pe mâna bunicii şi a unchiului şi duşi au fost. De tatăl său nu se mai ştie nimic nici acum, iar mama lui a apărut din nou în viaţa sa acum un an şi ceva. Dar mi se pare că iar a plecat în străinătate”, povestea profesorul Vâlcu în decembrie 2016.

„Încă de la început am avut probleme cu adversarii din cauza lui Markovic. Cei de la Craiova şi de la Piteşti îl contestau mereu. Fie că era profesorul Ianovschi de la Piteşti sau Silviu Bogdan de la Craiova, meci de meci aceştia mi-l contestau pe Jovan.

Acuzații că Jovan Markovic ar fi mai mare față de vârsta trecută în acte

După ce pierdeau jocurile, ei mă acuzau că folosesc un jucător mai mare cu cel puţin doi ani faţă de grupa 2001. Cei de la Federaţie s-au interesat chiar prin Belodedici care sunt practicile la Belgrad, dacă se întâmplă ca declararea copiilor să se facă mai târziu.

Ne-am dus la prima înfăţişare la FRF, dar au cerut un răgaz ca să vadă răspunsul lui Belodedici. Acesta a spus, la ceva timp, că nu se face aşa ceva. Cei de la spitalul din Belgrad au confirmat chiar şi ora, 5.20, când a fost născut jucătorul.

Deci noi, cei de la Corabia, aveam dreptate. Aveam de partea noastră actele legale. El are calităţi excepţionale, iar fizicul său îi permitea să joace şi cu băieţi mai mari ca el cu doi-trei ani”, a spus Vâlcu.

Gheorghiţă Geolgău l-a adus pe Jovan Markovic la Universitatea Craiova

Profesorul Vâlcu ne-a povestit şi cum a ajuns în cele din urmă Markovic la Universitatea. „Gheorghiţă Geolgău are un mare merit. El s-a luptat mult pentru acest copil. Iniţial a dorit să îl transfere la FC Olt, unde a lucrat o perioadă, dar apoi a făcut tot posibilul ca acest băiat să ajungă la Craiova.

I-a ajutat pe Guşatu şi pe Silviu Bogdan să îl transfere la Craiova. Geolgău are ochi la fotbalişti. Şi Silviu Bogdan l-a dorit mult pe Jovan. El îl voia la început la ‘Casa Bogdan’, aşa cum se numea şcoala sa de fotbal din Craiova, dar i-am spus că nu i-l dau să facă modă! Asta i-am spus. Nu vă mint cu nimic.

Ce echipă este aia? Îl făceam manechin? Eu fotbalist am vrut să scot din Markovic. Însă când Silviu Bogdan s-a dus la CS U Craiova şi a început să lucreze pentru acest club, am acceptat transferul.

Despre Jovan Markovic se spune că va fi noul Oblemenco

Craiova este un brand în fotbalul românesc. Vă spun de pe acum că pe Markovic îl aseamăn cu Nelu Oblemenco care a fost tot de la noi din Corabia. Dacă Piteştiul se laudă cu Dobrin şi Mutu, iar Constanţa cu Hagi, atunci noi de ce să nu ne lăudăm cu Markovic?

O să fie noul Oblemenco. Are calităţi excepţionale. Are şut, viteză şi o tehnică foarte bună la înălţimea sa. La nici 16 ani, el are deja 1.83. E tot ce îi trebuie unui atacant. E foarte bun. O să vă convingeţi”, a mai dezvăluit Vâlcu.

Jovan Markovic a debutat la naționala de seniori în meciul din deplasare cu Islanda

Markovic a revenit la Universitatea Craiova în această vară, după ce, în iarnă, fusese împrumutat la Academica Clinceni, unde nu a primit prea multe minute de joc. După ce a revenit în Bănie, Jovan a impresionat prin evoluțiile sale, astfel că selecționerul Mirel Rădoi a decis să-l aducă la națională pentru partidele din septembrie.

În meciul cu Islanda, câștigat de „tricolori” cu 2-0, Markovic a bifat primele minute în tricoul naționalei de seniori. El a fost introdus în minutul 76, după ce Denis Alibec s-a accidentat. Forțat de problemele din lot, Rădoi l-a titularizat pe Jovan Markovic cu Liechtenstein și .