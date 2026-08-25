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Ștefan Baiaram, „decarul“ Universității Craiova și Julián Álvarez, vedeta lui Atletico Madrid au ajuns să trăiască o situație aproape trasă la indigo, la mii de kilometri distanță. Ambii au fost huiduiți de propriii suporteri după ce și-au exprimat dorința de a pleca de la echipele lor, iar relația cu tribunele s-a deteriorat într-un moment în care evoluțiile lor nu au fost la nivelul așteptărilor. Dacă la Craiova totul a explodat după meciul retur cu KuPS, la Madrid starul lui Atlético a avut parte de un tratament similar după partida cu Villarreal, din etapa a doua a noului sezon.

Ștefan Baiaram a lăsat ușa deschisă plecării de la U Craiova

Ștefan Baiaram traversează o perioadă complicată la Universitatea Craiova. Fotbalistul oltean, crescut de „Știința“ și considerat unul dintre oamenii importanți ai echipei, a ajuns să fie contestat serios de propriii suporteri. Ultimul episod s-a consumat după meciul cu KuPS, când . Evoluția sa nu i-a mulțumit pe fani, iar reacția tribunelor l-a afectat vizibil pe fotbalist. Episodul a venit într-un moment în care relația dintre Baiaram și o parte a fanilor olteni era deja una tensionată.

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La finalul partidei, la cald, fotbalistul a lăsat și o declarație care a alimentat speculațiile privind viitorul său în Bănie: „Sunt conștient că nu am făcut meci bun. Nu mă așteptam să se întâmple așa (n.r. să fie huiduit). Îmi doresc să ne calificăm în grupa Europa League și să ne îndeplinim obiectivul. După meciurile din play-off cu siguranță o să mă gândesc la viitorul meu. Eu știu că trebuie să-mi îmbunătățesc jocul, să fac diferența în acea dublă și să fac mai bine. Nu am ce să comentez în momentul de față, sunt foarte dezamăgit și foarte supărat”, spunea, nu demult, Ștefan Baiaram.

De la Baiaram la Álvarez. Aceeași poveste, doar că pe „Metropolitano“

Julián Álvarez, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Atlético Madrid și un jucător cotat la aproximativ 100 de milioane de euro, trece în această perioadă printr-o situație asemănătoare. Argentinianul și-a exprimat de curând dorința de a pleca de la Atlético, iar numele său a fost legat de un transfer la Barcelona. Reacția fanilor madrileni nu a întârziat.

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La partida cu Villarreal, din etapa a doua din LaLiga, Álvarez a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte importantă a stadionului în momentul în care a fost schimbat, în minutul 61. Atmosfera a devenit și mai tensionată în momentul în care atacantul s-a îndreptat spre vestiare. Nemulțumirea suporterilor este legată în primul rând de intenția fotbalistului de a părăsi clubul pentru Barcelona. Pentru fanii lui Atlético, ideea ca unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei să forțeze plecarea către o rivală din Spania este greu de acceptat. Mai mult, au existat imagini în care unii suporteri au aruncat tricoul lui Álvarez pe jos, chiar în fața lui, într-un gest extrem de sugestiv pentru ruptura care s-a produs între jucător și tribune.

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Drama lui Baiaram, trăită acum și de starul de 100 de milioane de euro al lui Atletico Madrid

Julian Alvarez a ieșit primul de pe teren fără să-i salute pe fanii lui Atletico Madrid

Odată încheiat meciul de pe Metropolitano, Alvarez a mai rămas câteva secunde pe teren, salutându-și colegii și adversarii, după care . De asemenea, în timp ce argentinianul se îndrepta spre cabine, restul echipei „rojiblanco” era adunată în dreptul tribunei pentru a-i aplauda pe spectatori.

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Tehnicianul Diego Simeone a precizat ulterior faptul că decizia ca Alvarez să nu meargă în fața galeriei nu i-a aparținut jucătorului, ci clubului. Din momentul în care a revenit la antrenamentele lui Atletico după Cupa Mondială, Julian Alvarez a avut o atitudine extrem de sobră, situația actuală fiind una neplăcută pentru starul argentinian.