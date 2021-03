Drama lui Ștefan Mandachi. Dezvăluiri cutremurătoare despre pierderea mamei sale

Ștefan Mandachi (35 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri români, a vorbit despre drama care i-a marcat viața. Afaceristul și-a deschis sufletul și a vorbit despre pierderea mamei sale, care a încetat din viață la doar 58 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronul lanțurilor de restaurante Spartan a avut o relație foarte specială cu femeia care l-a adus pe lume, mai ales că a fost un exemplu pentru el. De la ea a învățat foarte multe lucruri, fiind o persoană care i-a insuflat pasiunea pentru business.

Afaceristul are numai cuvinte de laudă la adresa mamei sale, care s-a luptat enorm pentru viața și sănătatea sa. Suceveanul Ștefan Mandachi nu poate trece peste suferința pierderii femeii care l-a născut, însă proiectele, munca și fundația Jeni Mandachi l-au ajutat să fie foarte ocupat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ștefan Mandachi, suferință enormă după moartea mamei sale

„Mama era extrem de bătăioasă, era o luptătoare, faptul că s-a luptat pentru viață și pentru sănătatea ei a fost o lecție în sine. Evident că, orice copil își idolatrizează mama, a făcut și ea o sumedenie de greșeli, însă s-a zbătut cu adevărat, a fost un foarte bun negociator.

Era un bun antreprenor, simțea, avea un fler foarte dezvoltat, era foarte carismatică, știa când să facă un pas în spate și când să facă un pas în față. Am cunoscut-o foarte bine și a fost principalul meu mentor chiar dacă eu nu mi-am dat seama atunci că mă inspiră și în ce manieră mă inspiră.

ADVERTISEMENT

Evident, nu avea acces la informațiile la care am avut eu, de business, de marketing, de vânzări sau de strategii, dar la nivelul la care era ea a fost suficient ca să-mi dea acea scânteie să pot să merg mai departe.

Mama credea foarte mult în reușita ei, nimic nu părea să-i stea în cale și de fiecare dată când încercam să-i spun că nu o să meargă, ea spunea «merge 100%, nu-ți fă nicio grijă». Avea un optimism înverșunat, care îi inspira și pe ceilalți, dar și prin felul ei de a fi se făcea foarte dragă tuturor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reușea să te copleșească prin energia ei, avea un har de la Dumnezeu, era înzestrată cu acest talent pe care evident că l-a șlefuit și l-a antrenat până când a ajuns aproape un maestru și nu exagerez când spun asta pentru că avea 1,58 m și părea că este imbatabilă și invincibilă.

Semăn și cu mama și cu tata, dar am avut o legătură mai apropiată de mama. Sper să-i semăn, am făcut o dată în postare în care am spus că dacă aș avea măcar o firimitură din ea, aș fi mult mai sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În numele mamei mele fac toate actele caritabile pe care le inițiez, dar câteodată simt că este irelevant și că sunt neputincios. Oricât aș face și oricât aș dona sau aș da de pomană câteodată simt un flux de neputință că nu o mai pot aduce înapoi.

Fac cu încredere acțiuni caritabile în numele fundației, dar am momente de neputință în care îmi dau seama că donațiile nu o aduc înapoi pe mama”, a declarat Ștefan Mandachi în emisiunea „Spune-mi cum!”, moderată de Antonia Fudulu.