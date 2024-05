Cristina Spătar duce acum o viață fericită alături de soțul ei, Vicențiu Mocanu. Cu toate acestea, puțini cunosc drama prin care a trecut până să ajungă aici.

Drama neștiută a Cristinei Spătar: “Au murit de cancer”

Cristina Spătar a trecut prin multe greutăți în viață. A pierdut toate persoanele dragi din cauza cancerului și a rămas singură. Acest lucru i-a intensificat dorința de a avea copii. Când medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată, s-a ambiționat și a trecut prin 9 fertilizări în vitro. În cele din urmă, visul ei s-a împlinit.

Într-un interviu pentru , cântăreața Cristina Spătar a povestit despre experiența ei cu fertilizarea în vitro și despre cei doi copii ai săi, Albert și Aida, care sunt acum adolescenți.

„Și pe care i-am făcut prin multe fertilizări în vitro, cred că 8 sau 9. Gândește-te cât de mult mi i-am dorit, foarte mult, dat fiind faptul că eu nu mai am pe nimeni. Ai mei sunt morți toți, au murit de cancer și mi-am dorit foarte mult copii”, a declarat aceasta pentru .

Cum a rămas însărcinată Cristina Spătar, după ce medicii nu i-au dat nicio șansă

Pentru că cei din România nu i-au dat prea multe opțiuni, Cristina a mers la o clinică din Stuttgart, Germania, și a făcut 9 fertilizări în vitro. În urma acestora, ea a devenit mama a celor doi copii, Aida și Albert, Fiica sa a împlinit 12 ani în aprilie, iar băiatul are 14 ani.

„Până la urmă, am fost în Germania și, la Stuttgart, mi-au spus: „Nu puteți avea copii. În momentul ăla, m-am ambiționat foarte tare și am zis: „Fac orice, orice e posibil. Vreau să am acești copii. Am făcut aproape 9 fertilizări in vitro și, așa, am acești doi copii pe care îi divinizez și care, pentru mine, sunt totul. De asta am fost atât de ambițioasă și atât de motivată să le ofer maximumul, să nu simtă niciodată că le lipsește ceva, chiar dacă tatăl lor nu s-a implicat niciodată…”, a mai spus frumoasa vedetă pentru VIVA!.

Întrebată ce fel de mamă e, Cristina a recunoscut că este foarte protectoare și pune mare accent pe comunicare. Își dorește ca cei doi copii să se simtă în largul lor să îi vorbească despre orice, să împărtășească orice problemă sau grijă fără teama de a fi judecați sau respinși.

să își urmeze pasiunile, chiar să exploreze posibilitatea de a-și construi o carieră în muzică. Cei doi au înclinații spre muzică, dar nu sunt într-o etapă în care să fie foarte concentrați pe acest domeniu.

„Amândoi au, dar sunt așa de timizi, seamănă cu mine. Așa mă cert cu ei că nu vor să cânte! (râde) Pe Aida, am dat-o la pian, deja are vreo lună de zile de când face pian. Albert e cu fotbalul lui, dar chiar zilele trecute l-am auzit când asculta ceva muzică trap și l-am încurajat. I-am zis: „Mami, dacă vrei, hai cu mine la studio! Poate, cine știe, o să simți nevoia să faci și lucrul ăsta. Dacă o să-și dorească, o să-i susțin”, a mai povestit Cristina Spătar.