Drama neștiută a dansatoarei Jasmine: “Tatăl meu a plecat fără să ne vorbim. Eram certați”. Cum s-a schimbat viața ei

Cunoscuta dansatoare de belly dance Jasmin dezvăluie, într-un interviu pentru FANATIK.RO, delatii neștiute despre copilăria și părinții ei. Ne spune care a fost relația cu tatăl ei, ce lucruri a învățat de la mama sa și cum a fost, toată viața, responsabilă cu creșterea fratelui mai mic. Ne povestește când s-a îndrăgostit prima dată, cum a fugit cu circul și câte eforturi au făcut părinții ei s-o aducă acasă. Își aduce aminte de primul ei loc de muncă și recunoaște ce greșeli nu ar mai repeta. Își asumă tot ce s-a scris în presă despre ea și ne dezvăluie varianta ei de adevăr.

Dansatoarea Jasmine, dezlăluiri despre moartea tatălui: ”Chiar dacă a fost foarte exigent și strict cu mine, mi-e foarte dor de el”

Jasmine a devenit cunoscută ca dansatoare de belly dance. În urmă cu mulți ani făcea furori în emisiunile de televiziune și, pe lângă mișcările cu care atragea privirile domnilor cu dare de mână și nu numai, a intrat în atenția presei și prin prisma relației cu Leo de la Strehaia. Anii au trecut, Jasmine a dispărut din fața reflectoarelor. Ce face acum, ce dramă a urmărit-o toată viață și cum a ajuns să fie una dintre cele mai cunoscute dansatoare din buric, afli dintr-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK, în cadrul căruia dezvăluie lucruri neștiute și nebănuite despre ea.

”Tata a fost cel mai frumos bărbat pe care l-am cunoscut până acum”

Cu faci Jasmine, cu ce te mai ocupi?

-Draga mea, fac și desfac inimi. Mă ocup să fiu frumoasă în suflet și nu numai, fac ce îmi place cel mai mult, dansez și inspir alte talente și le susțin la cursul meu de belly dance.

“Aveam în permanență misiunea de a avea grijă de fratele meu mai mic” își aduce aminte Jasmine de perioada copilăriei

Cum a fost copilăria la Satu Mare? Îți mai aduci aminte ce-ți plăcea să faci?

-Copilăria mea la Satu Mare a fost cât se poate de faină și autentică, cu bunici la țară, abia așteptam vacanța de vară să mi-o petrec alături de ei. Așa scăpam de programul strict făcut de părinții mei și aveam mereu misiunea de a avea grijă de fratele meu mai mic. Evident că el făcea numai trăsnăi și ai mei mă certau pe mine prima, că n-am avut grijă de el.

Jasmine fura mâncarea colegelor în liceu: “De mică am fost gurmandă”

Cum a fost perioada liceului?

-Perioada liceului a fost senzațională, mai vreau o dată. Pot să îți spun că am concurat la Miss Boboc și am ieșit pe locul al 2-lea, m-am supărat puțin iar cei din juriu mi-au recomandat să mai slăbesc, deoarece sunt foarte frumoasă, dar pentru acest titlu eram cam pufoasă. De mică mă știu o gurmandă deosebită, iar în liceu le furam mâncarea colegelor, era mai bun ce aveau ele chiar dacă aveam, de multe ori, aceeași mâncare. Ori îmi plăcea să le văd expresia când descopereau dispariția ei.

”La chimie, mate și fizică abia treceam anul” își amintește Jasmine de perioada licelului

Cum te țin minte profesorii, de cuminte sau de năstrușnică?

-Să știi că vis-a-vis de profesori aveam un respect și comportament deosebit, deci mă știau de foarte cuminte. Aveam câteva materii pe care nici în ziua de azi nu am cum să le pricep. La chimie, mate și fizică abia treceam anul. De reținut că am studiat la clasa bilingvă română-franceză, deci aveam geografie, fizică predate în limba franceză. Și după ce că eu nu pricepeam fizică deloc, venind predarea în fraceză la mine s-a făcut noapte de tot, beznă. Îmi amintesc că la o teză la mate am luat 7,50, iar dl profesor mi-a zis că am copiat foarte bine și chiar nu m-a observat.

Aveai vreo porecla, vreo gașcă de fete cu care te distrai?

-Poreclă nu am avut pentru că nu mi-au plăcut și refuzam vehement orice tentativă. Nici gașcă de fete în afară de colegele de clasă și m-am comportat destul de exemplar până în momentul în care am fugit de acasă iar apoi am recuperat și continui să o fac.

”Relația cu mama a fost și este foarte faină până începem să ne contrazicem”

Cum a fost și este relația cu mama ta? Ai supărat-o vreodatată?

-Relația cu mama a fost și este foarte faină până începem să ne contrazicem. Dar cu timpul am învățat să gestionăm situații de genul. Dacă am supărat-o pe mama… wooow, și încă de câte ori, mai mult după ce am crescut decât în copilărie.

Când eram mică aveam cele mai frumoase rochițe și în fiecare duminică o rochiță nouă, de precizat pentru a merge la biserică și bineînțeles de sărbători, fiecare din familia noastră câte 2,3 ținute noi. Mama mea este cea mai frumoasă și cea mai Mamă, o iubesc infinit.

”Tatăl meu a fost cel mai frumos bărbat pe care l-am cunoscut până acum” își aduce aminte Jasmine de părintele ei

Ce a însemnat tatăl tău pentru tine? Îți aduci aminte, în copilărie, ce vă plăcea să faceți împreună?

-Offff , tatăl meu a fost cel mai frumos bărbat pe care l-am cunoscut până acum. Făcea senzație ori de câte ori ieșeam la plimbare, nu că e tata, dar chiar era frumos tare, brunet, înalt cu ochii de un albastru electric, superb! Mi-e dor foarte tare de el.

Îmi plăcea să ne plimbăm cu mașina, adora viteza, eu la fel și făceam câte o plimbare mai “extremă “. Jucam remy în fiecare sâmbătă cu toții, iar duminică masa de prânz era specială și foarte importantă pentru noi. A fost și foarte exigent, strict cu mine, nu aveam voie nimic dar nimic în afară de școală și maxim vacanță la bunici. Pentru a obține ceva de la el trebuia să îmi caut foarte bine cuvintele și momentul când să o fac, nu a fost comod deloc.

”Reacția părinților mei a fost una de disperare maximă”

Când ai decis să fugi cu circul, cum au reacționat părinții tăi?

-Am decis să fug de acasă în primul rând pentru că m-am îndrăgostit, apoi simțeam profund că nu am venit pe lumea asta pentru a duce o viață pe modelul clasic. Simțeam că eu pot să creez și am vibrat intens când am văzut cât de faină e viața de artist, exact ceea ce eu am visat de mică. Reacția părinților mei a fost una de disperare maximă, a fost o tristețe aproape la nivel național.

Ce s-a întâmplat?

-S-a întâmplat ca ai mei să mă găsească, să mă aducă acasă fix o săptămână, după care am plecat din nou. Apoi și-au luat o pisică, deoarece le mai trecea dorul de mine. Un timp nu am avut curajul să iau legătura decât cu mama, și asta după un an jumate. În schimb țineam legătura cu fratele meu căruia nu i-am spus unde sunt, vroiam doar să îi liniștesc că sunt bine și în siguranță .

După doi ani jumate apar în show-ul televizat Tele Eurobingo într-o coregrafie în care fața îmi era acoperită cu un voal, dar cum eram în prim plan, tata a sărit ca ars și a fost ferm convins că eu eram.

Îți mai aduci cum era viața ta atunci?

-Ohhh, Doamne, țin minte că eram fascinată că performez alături de marii artiști pe care abia îi vedeam la televizor, iar apoi am devenit colegi de scenă și nu știam cum să reacționez, deoarece eram timidă. După un timp mi-am zis că așa nu o să reușesc niciodată, trebuie să mă tratez de această timiditate în exces.

Jasmine dezvăluie care a fost primul ei loc de muncă: “Mi s-a părut destul de stresant”

Care a fost, de fapt, primul tău loc de muncă?

-Primul meu loc de muncă a fost operator poștă, telefonieă și telecomunicații. Te rog frumos, puțin respect, am început de la postul de centralistă, eu făceam legăturile. Ce-i drept mi s-a părut destul de stresant, lumea vorbește mult și parcă pe toți îi apucă vorbitul de-o dată și, dacă nu răspundeai să le faci legătura, te și certau.

Bineînțeles le mai și ascultam frânturi din conversații ca să mai aflu bârfe și să mă amuz. Și când prestam frumoasa meserie de operator telecomunicații l-am cunoscut pe cel pentru care, și datorită magnetismului dintre noi, am plecat în lume. Eram propusă pentru a urca la responsabil oficiu, dar mi-am dat demisia și dusă am fost.

Cum este relația cu fratele tău? V-ați păruit în copilărie, v-ați iubit, ați fost solidari?

-Relația cu fratele meu este profundă, îl iubesc, îl ador și mă transform total dacă ceva îl deranjează, pentru mine este foarte grav. Dacă ne-am păruit? Eu fiind mai mare l-am ‘căpăcit’ până când a devenit mai înalt ca mine. Ne-am iubit, ne iubim și așa va fi în toate viețile de după, suntem solidari la maxim, dacă împărțeam și bătaia de la ai noștri când eram mici. Ar fi minunat ca toți frații să se iubească si să se respecte așa cum o facem noi.

“Vroiam să ne căsătorim, dar ai mei nu au fost de acord așa că ne-am despărțit” își aduce aminte Jasmine de prima dragoste

Îți mai aduci aminte de prima ta dragoste? Cum a fost atunci?

-Aaaaa, cum aș putea să uit prima dragoste?! A fost intens, frumos și aproape că vroiam să ne căsătorim, dar ai mei nu au fost de acord cu avansarea acestei relații, s-au opus total așa că ne-am despărțit. Apoi, nu după foarte mult timp, cam un an așa, am plecat în lumea asta mare.

Dacă ar fi să dai timpul înapoi ce greșeli nu ai mai repeta?

-De principiu greșelile nu trebuiesc repetate, dar eu sunt foarte convinsă că astăzi sunt mult mai puternică, înțeleaptă și încrezătoare fix datorită greșelilor mele, din ele am învățat.

“Tatăl meu a plecat fără ca noi să ne vorbim, eram certați de un an și jumătate”

Care este cel mai mare regret al tău?

-Regret că avem prea puțin timp aici unii cu alții și totuși suntem răutăcioși, vanitoși, critici . De altfel cum poate am fost și eu cu tatăl meu, iar el a plecat fără că noi să ne vorbim, eram certați de un an și jumătate.

“Am plâns de multe ori, deoarece nu înțelegeam că este o industrie”

Cât la sută este adevărat din ce s-a scris despre tine? Ai plâns vreodată citind niște neadevăruri?

-Ce drăguț să mă întrebi asta, îți mulțumesc! Adevăr din tot ce s-a scris este, cred, 30 la sută. Adevăr este într-un interviu corect ca acesta, nu în declarațiile sau aberațiile unor neavizați sau a unor jurnalișți care presupun ei lucruri.

Am plâns de multe ori, deoarece nu înțelegeam că este o industrie, că jurnalistul și ziarul vinde extraordinar pe bârfe și dezmăț. Iar eu încercam să mă justific știind că lucrurile stau cu totul altfel, iar declarațiile îmi erau răstălmăcite. Acum sunt ușor imună.

Jasmine, despre Leo de la Strehaia: “M-a costat tot ce am construit până atunci, m-a păcălit”

Încă se mai face legătura dintre tine și Leo de la Strehaia. Simți ceva când citești asemenea articole?

-Din fericire povestea asta este foarte departe și nu prea se mai face legătura. Simt o părere de rău că nu am știut de la început cine este cu adevărat, iar , iar apoi am zis “Jasmine asumă-ți!” . M-a costat tot ce am construit până atunci, m-a păcălit. Dacă ar fi să dau timpul înapoi NU aș mai face această greșeală.

“Individul era extrem de gelos, posesiv și mincinos…mai ales mincinos”

În 2020 s-a scris că ai fost dată afară din casa iubitului, pe motiv de infidelitate. Care este, de fapt, adevărul?

-Mda, ăsta a fost un articol dubios. Eu nu am fost, am plecat singură pentru că aveam o pseudo-relație de 2,3 luni, relație care nu mi s-a potrivit. Iar atunci când un bărbat este părăsit și refuzat total reacționează așa, ies toate frustrările. Individul era extrem de gelos, posesiv și mincinos…mai ales mincinos, iar pe mine e greu să mă mai minți acum. Exact asta e adevărul, ca drept dovadă și procesul pe care mi l-a intentat și pe care, bineînțeles, l-a pierdut.

Cum arată bărbatul ideal pentru Jasmine: “Trebuie să aibă un suflet cel puțin ‘în oglindă’ cu al meu”

Cum trebuie să arate bărbatul vieții tale? Ce calități ar trebui să aibă?

-Bărbatul vieții mele trebuie să aibă un suflet cel puțin ‘în oglindă’ cu al meu, să fie autentic, carismatic, să mă fascineze, să mă excite în creier că de restul mă ocup eu. Iar fizic trebuie să fie plăcut, armonios. Cel mai important trebuie să îmi dea siguranța că lângă el este cald și bine.

Ce nu i-ai ierta niciodată unui bărbat?

-Ce nu iert unui bărbat este MINCIUNA grosolană, perversitatea și neasumarea.

“Eu nu am vârstă și, dacă nu mi-ar trebui buletinul pentru diverse, l-aș fi pierdut de mult”

Faci 44 de ani și dansezi ca la 20. Câți ani mai poți face meseria asta ?

-Draga mea , eu nu am vârstă și prefer să sar peste acest detaliu al vârstei. Dacă nu mi-ar trebui buletinul pentru diverse l-aș fi făcut pierdut de mult. Și eu dansez mai bine decât la 20, deoarece am căpătat experiență în dans și încă mai am de învățat. Această meserie poți să o faci atâta timp cât publicul te cere și ești în armonie estetică cu tine.

La ce viciu alimentar nu ai renunța niciodată?

-Clar viciul alimentar la care n-aș renunta niciodată este vinul. Italienii au o vorba, “o zi fără vin e ca o zi fără soare“. Și la cremșnit și crema de vanilie.