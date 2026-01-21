Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme: „O să fie greu și cu banii”

ADVERTISEMENT

Fetița strigă după tată, băiețelul tremură de spaimă, iar mama lor se luptă să-i liniștească și să pună mâncare pe masă. Soțul ei a murit de infarct după ce medicii l-au trimis acasă cu alifie și vitamine. Singură cu doi copii mici, cum va reuși să le ofere o șansă la viață?

Drama văduvei bărbatului mort după infarct, tratat cu alifie de doctori

Valentin, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Brașov înainte de sărbători, acuzând dureri puternice în piept. Conform declarațiilor soției sale, medicii l-ar fi consultat sumar și l-ar fi trimis acasă după doar 10 minute, fără investigații serioase, spunându-i că durerea ar fi „de la frig” și prescriindu-i o cremă, vitamine și algocalmin.

La doar două zile distanță, pe 25 decembrie, tânărul s-a prezentat din nou la aceeași unitate medicală. Situația s-a repetat, susține văduva, precizând că medicii nu i-au făcut nicio analiză detaliată. La câteva zile după ultima externare, Valentin s-a prăbușit fără suflare acasă, în fața celor doi copii ai săi, de 3 și 8 ani. Rezultatele preliminare arată că inima i-a cedat.

Greutățile unei văduve după pierderea soțului

Viața Alexandrei Otves s-a schimbat pentru totdeauna în câteva clipe. Soțul ei, un bărbat tânăr, a murit de infarct, lăsând în urmă doi copii mici și o familie rămasă fără sprijin. . Singură trebuie să pună mâncare pe masă, să plătească facturile și să-i liniștească pe cei mici care încă nu înțeleg de ce tatăl lor nu mai este acasă.

În mijlocul acestei dureri imense, Alexandra descrie pentru FANATIK cum se simte părăsită și neputincioasă: „Avem casă, nu dormim pe drumuri, doar că bărbatul meu muncea ca bărbații, pe afară. Am zis că poate au dreptate, că o fi și frigul, nu suntem noi medici.

Avea 35 de ani. Nu ne-am gândit că e inima. Transporta oamenii la muncă. Era șofer. Doar așa, când și când. Nu mergea în fiecare zi”, a mărturisit Alexandra Otves, văduva bărbatului mort după infarct.

Lovitură după lovitură pentru Alexandra și copiii ei

Din păcate, greutățile vieții nu se opresc aici pentru Alexandra și cei doi micuți. După ce și-a îngropat bărbatul, ea a aflat că alocațiile au fost sistate, iar sprijinul statului întârzie să apară, într-un moment în care familia se află la limită. Cu vocea frântă, femeia vorbește despre sărăcie, despre neputință și despre decizia de a cere dreptate în instanță.

„Eu muncesc ca femeie de servici. O să fie greu și cu banii. Acum am fost la sfat (n.r. primărie), să fac procura, că mi s-au oprit și alocațiile la copii, pentru că era pe numele tatălui. Vin banii după trei luni. Noi suntem săraci, aveam doar eu un salariu zilnic. Mai ales că au fost și sărbătorile. Copiii sunt la școală. E greu.

Dar e mai greu că ne-a lăsat ai nimănui. Fetița îl cheamă, zice că e la spital. Cum îl aduc eu pe tată ei? Intenționez să îi dau în judecată”, a mai precizat femeia îndurerată, pentru FANATIK.

„Eu mor! Ai grijă de copiii mei”

În continuare, aceasta își amintește fiecare detaliu, . În loc de investigații, el a primit un tratament despre care ea spune că „nici măcar medicamente nu poți să le numești”.

Rememorând ultimele clipe trăite alături de bărbatul pe care îl iubea, văduva povestește: „Este cel mai mare coșmar din lume. Să mergi la medic și în loc de analize să îți dea un tratament, că nici măcar medicamente nu poți să le numești. Niște vitamine. A doua oară, chiar în ziua de Crăciun, i-au spus să ia pastilele pe care i le-au dat pe 23 decembrie. S-au comportat urât. Nici nu s-au uitat la el. Nu i-au luat nici măcar tensiunea.

După câteva zile, s-a trezit din somn, l-a luat foarte tare inima, mâna stângă, nu mai putea să respire. N-a apucat decât să-mi spună decât: ‘Eu mor! Ai grijă de copiii mei’. De aceea, eu nu pot să las lucrurile așa, pentru că l-au omorât medicii.

În fața copiilor s-a întâmplat totul. Fata s-a îmbolnăvit, varsă întruna din cauza spaimei. Băiețelul, nu mai zic. El a sunat la ambulanță. Nici nu mai pot dormi. Am rămas ai nimănui din cauza unor doctori”.

Soția bărbatului decedat rămâne fără documentele care ar fi putut să-i facă dreptate

Tragedia pentru Alexandra nu se oprește aici. Ea a descoperit că lupta pentru dreptate se lovește de noi obstacole. Documentele care i-ar fi putut permite să conteste neglijența medicilor i-au fost luate, iar birocrația complică fiecare pas, lăsând-o fără sprijin și cu un sentiment acut de nedreptate.

„I s-au dat două foi când a fost la spital, dar când au venit cei de la medicină legală, le-au luat ei. Nu ne-am gândit să facem copii sau ceva.

Aseară am stat până târziu la Spitalul Județean Brașov să ne dea o copie. Au spus că nu pot, că trebuie să fac o procură. Complicat. Și poliția m-a întrebat de acte”, a spus în final, pentru FANATIK.