Drama neștiută a familiei lui Dan Șucu: “Copilul nostru putea să facă hemoragie internă și să moară. Am ținut mobila sigilată cu burete”

Diana Șucu a vorbit despre drama care a marcat-o atât pe ea, cât și pe familia ei. Invitată la podcastul lui Mihai Morar, “Fain&Simplu”, afacerista a povestit prin ce momente cumplite a trecut cu unul din copii.

Acesta a primit un diagnostic dur din partea medicilor, în urma unor investigații amănunțite făcute în țară, cât și în străinătate – purpură idiopatică. Această boală reprezintă o anomalie la nivel sanguin care implică scăderea numărului de trombocite, o boală nu foarte rară, după cum .

ADVERTISEMENT

Drama familiei Șucu: unul din copii diagnosticat cu purpură idiopatică

“Ce m-a durut cel mai tare? A apărut un articol despre canapelele mele încălțate, despre copiii mei care mâncau ciocolată… (…) Canapeaua mea era încălțată în burete pentru că toată casa mea era îmbrăcată în burete. Pentru că copilul meu a fost diagnosticat cu purpură idiopatică… o simplă lovitură… ar fi putut să facă hemoragie internă și să moară.

Nu un an de zile până el s-a vindecat, chiar și după ce s-a vindecat, încă un an sau doi, am ținut mobila sigilată cu burete. A fost o perioadă foarte dificilă în viața noastră, nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta. Singura motivație pe care o găsesc când vorbesc despre asta, este aceea că poate cineva ne ascultă și a auzit de purpură idiopatică.

ADVERTISEMENT

Diana Șucu: “Sunt dispusă și disponibilă să-i și ajut. Și financiar, și cu tot ceea ce știu eu”

Vreau să-i încurajez și să le spun că asta este o boală care se vindecă. Doar în drumul acesta trebuie să ai răbdare și foarte multă răbdare. Și nu numai că încerc să-i încurajez, sunt dispusă și disponibilă să-i și ajut. Și financiar, și cu tot ceea ce știu eu, și cu relațiile pe care până acum le-am făcut. Prin fundația pe care noi o conducem, Mobexpert”, i-a mărturisit Diana Șucu lui Mihai Morar.

Soția lui Dan Șucu mergea săptămânal la medici pentru a-i lua analize, să vadă cum sunt trombocitele. Au călcat pragul clinicilor din țară, unde fiul a urmat tratament, după care au plecat la Viena. Acolo au găsit un medic care i-a încurajat și le-a spus să aibă răbdare.

ADVERTISEMENT

Diana Șucu: “A fost un stres foarte mare pentru copil și pentru noi”

“Cea mai fericită zi a fost când s-a născut Dan, când s-a născut Andrei și ziua când i-am făcut ultima analiză fiului meu. Și trombocitele au rămas la două sute și ceva de mii. Și a fost ultima dată când l-am chinuit cu luatul sângelui din deget. Pentru că noi asta făceam în perioada aceea.

ADVERTISEMENT

În fiecare săptămână, timp de un an de zile, a fost un stres foarte mare pentru copil și pentru noi, trebuia să știm cum stăm cu trombocitele. A fost o perioadă foarte dificilă, n-am vorbit niciodată despre această perioadă decât succint pentru că nu-mi place să fiu victimă.

Drama familiei Șucu: Mergeau săptămânal cu fiul la analize

Nu este o boală rară deloc. Am căutat la Viena un specialist care cumva ne-a liniștit. “Trebuie să așteptați”, așa ne-a spus. Am renunțat la cortizonul pe care i l-au administrat în România și făceam niște perfuzii cu gama globulina doar la nevoie. Am lăsat organismul să lupte, așa ne-au sfătuit.

De la lună la lună, de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, se schimbau trombocitele și apăreau vânătăi pe pielea lui și atunci știam că trombocitele sunt iarăși jos.

Și la o banală răceală, lui iar îi scădeau trombocitele. Trebuia supravegheat să nu se lovească, ferit de colectivitate să nu răcească. Noi asta am făcut timp de un an. Am încercat să-l protejăm”, a mai adăugat Diana Șucu.