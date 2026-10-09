Drama neștiută a fotbalistului de la Dinamo! A ajuns la urgențe în Spania după o accidentare la antrenament

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Dario Benavides a avut parte de un început de coșmar la Dinamo. Transferat în această vară de la RAAL La Louvière, fundașul spaniol de 23 de ani nu a reușit să se impună în echipa lui Nuno Campos. Fotbalistul a bifat doar 43 de minute în cinci meciuri oficiale. Mai mult, acesta s-a confruntat și cu o problemă medicală complicată. A fost nevoit să ajungă de urgență la spital, în Spania, după ce a suferit o infecție în urma unei operații.

Calvarul prin care a trecut Dario Benavides! S-a accidentat în sala de forță!

Totul s-a întâmplat la finalul lunii august, în timpul unui antrenament desfășurat în sala de forță de la Săftica. Dario Benavides lucra cu o halteră în momentul în care și-a prins unul dintre degete. Accidentul a fost unul grav. Falanga a fost aproape secționată, iar sângerarea i-a speriat pe cei prezenți. Staff-ul medical a intervenit imediat, iar fundașul a fost transportat de urgență la spital. Spaniolul a fost supus unei intervenții chirurgicale.

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La doar două zile după operație, a făcut deplasarea alături de echipă la Arad, pentru meciul cu UTA. Acesta nu a fost inclus pe foaia de joc, întrucât încă se recupera după intervenția chirurgicală. Problemele s-au agravat însă în perioada imediat următoare.

Ce a pățit Dario Benavides după accidentarea de la Săftica! Problemele medicale s-au agravat

Conform , la o săptămână după intervenție, rana s-a infectat. Fotbalistul se afla în țara natală, întrucât primise câteva zile libere. Acesta și-a dat seama că problema este una gravă, deoarece nu se simțea deloc bine. A decis să meargă de urgență la spital pentru investigații suplimentare.

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Benavides a primit tratament cu antibiotice și a ratat următoarele trei partide ale lui Dinamo. Acum, se simte mai bine. A fost inclus de antrenorul Nuno Campos în lotul pentru partida cu Sepsi și ar putea reveni pe teren. Acesta a bifat minute și în amicalul disputat de „câini” cu Metaloglobus, în pauza provocată de meciurile echipelor naționale.