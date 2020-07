Drama neștiută a lui Cătălin Botezatu! A fost la un pas să-și pună capăt zilelor

Chiar dacă acum are toate motivele să se considere un bărbat fericit și împlinit, viața i-a scos în cale nenumărate obstacole, iar la un moment dat l-a adus chiar în pragul sinuciderii. Da, ați auzit bine. Cătălin Botezatu, căci despre el este vorba, se gândea la un moment dat să-și pună capăt zilelor.

Se întâmpla cu mai bine de 25 de ani în urmă, când îndrăgitul creator de modă a fost arestat în Italia pentru bancrută frauduloasă și încarcerat într-o închisoare de maximă siguranță. După câteva luni de detenție, autoritățile din Peninsulă au decis să îl extrădeze și așa a ajuns la Penitenciarul Rahova, unde a fost coleg de celulă cu fostul lider sindical din Valea Jiului, Miron Cozma.

Într-un interviu acordat recent, „Bote” a vorbit deschis despre motivele pentru care a fost arestat, dar și despre calvarul trăit în spatele gratiilor. Timpul i-a vindecat rănile și l-a învățat să nu regrete episoadele dureroase prin care a trecut, pentru că fiecare dintre ele a contribuit la transformarea în omul care este astăzi.

Cătălin Botezatu a făcut închisoare și a vrut să se sinucidă

„Am fost în mijlocul unui conflict, al unei mafii politice şi financiare ale acelei perioade. Am fost victime, dacă stăm să ne gândim, dar nu aş vrea să mă victimizez. Am luat un credit pentru că am fost puşi în imposibilitatea de a plăti salariile.

Aveam foarte multe ferme, aveam foarte mulţi salariaţi şi pentru că toate conturile firmei noastre pe vremea aceea au fost blocate în mod intenţionat, tocmai pentru a ne determina să cotizăm mai mult, a trebuit să luăm bani de undeva.

Am făcut un credit pe care l-am garantat cred că de zece ori mai mult decât valora el. L-am luat şi l-am dat asociatului meu pentru a plăti acele datorii”, a dezvăluit Cătălin Botezatu în cadrul unei emisiuni televizate.

Mărturiile lui Miron Cozma. Care erau momentele mai puțin triste din perioada petrecută în spatele gratiilor alături de designer

„Cătălin Botezatu era un tip plăpând, era un artist până la urmă. A fost şi este un artist şi am considerat că trebuie să-l protejez, să protejez omul care mi-a cerut acest lucru. Dacă nu-mi cerea, nu-l protejam. Ca o formă de protecţie i-am dat şi patul 2, de deasupra mea. Deasupra mea niciodată nu stătea deţinut. Deasupra mea patul 2 era bibliotecă.

Dacă-l dădeam pe mâna lu’ ăla, el ştie cine, dacă-l dădeam pe mâna lu’ ăla… mai ales că era toată banda lui, nu era singur. Erau vreo 11 în puşcărie. Să-şi aducă aminte cum stătea la patul 2 acolo şi plângea. Spunea: Miron, mai plecăm noi de aici?

Era un tip pasional, să ştiţi, romantic, şi probabil că şi asta l-a afectat enorm de mult pentru că să se vadă în situaţia aia de acolo, să vezi numai bureţi spongioşi pe pereţi… Nu e deloc ușor.

Mi-aduc aminte că pe partea cealaltă erau şoferii de la procuratura militară Bucureşti şi i-am pus să pună radio puţin mai tare să auzim şi noi muzică. Îmi aduc aminte că îi făceau dedicaţie: Unbreak my heart! (n.r. Tony Braxton)”.