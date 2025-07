Drama neștiută a lui Gigi Becali. Cum a murit sora patronului FCSB: „Ea a adus credința în familia noastră”

Giovanni Becali, vărul lui Gigi Becali, a vorbit deschis pentru FANATIK despre marea tragedie cu care s-a confruntat familia sa. .

ADVERTISEMENT

Marea tragedie cu care s-a confruntat familia lui Gigi Becali

Dorina Becali a decedat după ce s-a îmbolnăvit de pneumonie. Giovanni Becali a devoalat, în dialog cu , că verișoara sa a fost cea care a adus credința în familie, fiind o persoană cu un suflet foarte curat.

„Sora lui Gigi a murit la 40 de ani! E verișoara mea. Dorina a murit la 40 de ani. La Gigi în familie au fost două surori și el. Noi am fost doi băieți și o soră. Mariana, sora noastră, trăiește! Bibica, sora lui, trăiește! Suntem toți acolo în spate, avem casele unii lângă alții.

ADVERTISEMENT

Dorina, sora bună a lui Gigi, a fost născută în același an cu mine. Am fost în aceeași clasă și am fost botezați în aceeași apă, acolo unde am fost noi deportați. O aveam ca pe o soră, dacă am fost botezați împreună. Ea era asistentă medicală, un om bun, pâinea lui Dumnezeu.

Pierderea care a adus credința în familia Becali

De la ea a început totul pentru Dumnezeu. Ea a fost artificiul care a dezvoltat religia în familie. Ea a adus credința în familia noastră. Ea era asistentă. A fost măritată în Constanța. Are un băiat Lucian, care e nepotul lui Gigi. E și al meu, dar mai departe puțin, că pentru Gigi e nepot de soră.

ADVERTISEMENT

A divorțat. A venit aici. Unde e casa lui Gigi, casa ei dăinuie. Casa ei nu se dărâmă niciodată. E casă d-aia stil mai vechi așa. Poate după ce o muri mătușa să o dărâme. Dar până atunci nu! Erau copii pe vremea lui Ceaușescu, săraci, care erau îngropați la grămadă. Ea în cimitir acum a făcut și îngropa copiii.

ADVERTISEMENT

Ea a avut un suflet de sfântă. Într-o iarnă, în 1995 sau 1994, m-am dus două luni la spital, la Colentina, și o vedeam că se mișcă. Am vrut să o iau în spinare să o duc la spital. A făcut pneumonie. De la ea mătușa, celelalte, mama, toți am devenit credincioși”, a . Vizibil afectat, Horia Ivanovici i-a transmis acestuia regretele sale: „Îmi pare rău! Dumnezeu să o odihnească!”.

ADVERTISEMENT