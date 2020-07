Drama neștiută a lui Mihai Mitoșeru. Cine este tatăl său și ce i-a făcut mamei sale

Mihai Mitoșeru este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori de televiziune, apărând mereu în public alături de mama sa, actrița Camelia Mitoșeru. Puțină lume știe că vedeta a trăit o adevărată dramă, timp de 20 de ani nevăzându-și figura paternă.

Îndrăgitul prezentator nu a dorit să vorbească despre tatăl său, Dan Mitoșeru, pe care mama sa l-a cunoscut la teatru. Bărbatul a ieșit din viața celor doi chiar în clipa în care Mihai Mitoșeru a venit pe lume, mama sa luând decizia de a divorța de tatăl acestuia.

Camelia Mitoșeru a mărturisit că relația cu fostul ei soț a fost un eșec, cel care a avut cel mai mult de suferit din această situație fiind chiar prezentatorul „Se strigă darul” de la Kanal D care a trăit multă vreme cu durere în suflet. Femeia a dezvăluit și motivul pentru care s-a ajuns la această ruptură.

Cine este tatăl prezentatorului de la Kanal D, Mihai Mitoșeru

„Am avut o căsnicie nefericită cu Mitoșeru! Am tras cât am putut eu de această relație, nu m-a înșelat, nu m-a bătut, dar pur şi simplu s-au adunat multe şi nu mai puteam să trăiesc cu el. Am realizat asta când coboram scările maternității, cu Mihai în brațe.

Venise mama să mă scoată din spital pentru că el jucase toți banii la poker. Atunci ceva din mine s-a rupt, eram goală pe dinăuntru și am spus «GATA!»”, a povestit la un moment dat Camelia Mitoșeru, mama prezentatorului, informează wowbiz.ro.

Mihai Mitoșeru a evitat să vorbească despre lipsa figurii paterne din viața sa, însă prietenii apropiați au dezvăluit că bărbatul nu l-a căutat timp de 20 de ani și nici măcar nu i-a plătit pensie alimentară, așa cum ar fi fost normal, Dan Mitoșeru refăcându-și viața după separarea de mama sa.

„Dan Mitoșeru a fost actor la Teatru Constantin Tănase și acolo a întâlnit-o pe Camelia. Era cunoscut ca un jucător de poker și nu îl interesa decât acest lucru, familia era în planul secund.

Așa se face că, după despărțirea de nevasta lui, timp de 20 de ani nu l-a căutat niciodată pe Mihai, a preferat să nu știe că are un copil. În plus, nu i-a dat nici pensie alimentară, oricât de mică, să arate că îi pasă, măcar de la distanță.

Însă familia Mitoșeru, mama și fiu, s-a descurcat și nu a avut nevoie de nimic de la cel care a preferat să meargă pe altă cale decât alături de soția și copilul lui”, au povestit prietenii lui Mihai Mitoșeru, potrivit sursei citate mai sus.

Prezentatorul Mihai Mitoșeru, primul pas către împăcarea cu tatăl său

Mai mult decât atât, Mihai Mitoșeru nu i-a purtat pică părintelui său și a făcut după foarte mulți ani primul pas spre împăcare. Totodată, prezentatorul de la Kanal D i-a fost alături acestuia în momentele grele și a mers la înmormântarea soției bărbatului.

„Mihai a crescut totuși cu un tată pentru că mama lui, Camelia, s-a recăsătorit cu Alexandru Luca și bărbatul a fost apropiat de familie.

În schimb, este de apreciat că doamna Camelia a încercat să nu îl învenineze în privința adevăratului său tată, dimpotrivă, femeia a încercat mereu să îi protejeze pe amândoi.

Astfel că, odată cu trecerea timpului, Mihai și-a iertat părintele și chiar el a fost cel care l-a sunat. S-a gândit că dacă nu face acest pas o să–și reproșeze toată viață. A trecut peste supărări și a fost alături de tatăl sau, în special în momente grele, atunci când omului i-a murit soția.

S-a dus la înmormântare, alături de iubita lui, Noemi, și i-a acordat tot sprijinul de care a avut nevoie. A considerat că așa trebuie să se comporte o persoană cu suflet, în ciuda faptului că nici acum Dan Mitoșeru nu este mai apropiat de Mihai.

Din contra, tot băiatul este cel care îl sună și îl întreabă dacă are nevoie de ajutor, mai ales că știe că bătrânul este grav bolnav și abia de mai merge pe picioare”, au mai precizat prietenii prezentatorului.