Drama neștiută a Mariei Olaru. Tatăl gimnastei s-a sinucis , iar mama sa a murit în somn: „Am găsit-o după două zile”

Maria Olaru este una dintre cele mai mari gimnaste ale României, însă, în spatele unei cariere de succes, se ascund multe suferințe. Marți, 24 mai, în emisiunea La Măruță, aceasta a povestit dramele prin care a trecut de-a lungul vieții. Tatăl său s-a sinucis când era doar un copil, iar mama a murit în urmă cu aproximativ 6 ani.

Maria Olaru este originară din Suceava, însă de la 7 ani a plecat singură la Deva, pentru a munci pentru visul său, dar și pentru că atmosfera de acasă era una nu tocmai primitoare. Povestea de viață a fostei gimnaste este una demnă de scenariul unui film.

Când avea doar 4 ani, tatăl său și-a pus capăt zilelor. Ulterior, fiecare reușită i-a dedicat-o părintelui său, pe care dorea să-l facă mândru.

Maria Olaru spune că gimnastica i-a adus împlinire, dar și dezamăgiri. Regretă că nu s-a putut bucura cu adevărat de mama și surorile sale. Mama gimnastei a murit în somn, în anul 2015, chiar în noaptea în care a avut loc

„Am găsit-o după două zile”

În emisiunea lui Cătălin Măruță, Maria Olaru a povestit cum a decurs ultima întâlnire cu mama sa și cum a descoperit că aceasta nu mai este în viață. Fosta gimnastă suferă pentru că cea care i-a dat viața nu a apucat să se bucure mai mult de Mihai, fiul său.

„Mi-ar fi plăcut tare mult să fie cu noi. A apucat să-l vadă pe Mihai vreo 9 luni. Chiar înainte să moară am fost la Suceava, cumva îl sărbătorisem pe Mihai, făcuse 6 luni.

Când ne-am luat rămas bun, m-a privit într-un fel. Este și ultima dată când am văzut-o. Le-am spus surorilor mele, le-am sunat și le-am spus că s-a uitat la mine ca și cum ar fi ultima dată.

Așa a și fost. E o chestie certă. Nu părea să fie bolnavă. Pur și simplu, într-o noapte. S-a întâmplat exact în noaptea cu Colectivul.

În noaptea aia, s-a întâmplat ceva inexplicabil. Se întâmplau niște lucruri în mine, cu mine. A murit în somn, noi am găsit-o după două zile. Atunci am făcut legătura cu ce am simțit și ce s-a întâmplat”,

Maria Olaru, despre divorțul de Bogdan Diaconu: “Decât un întreg dus naibii, mai bine o jumătate dată naibii”

În anul 2015, Maria Olaru s-a căsătorit cu Bogdan Diaconu, dar căsnicia nu a durat decât un an. Fosta sportivă a dezvăluit că bărbatul nu este implicat în educația fiului lor. În plus, a explicat că motivele care au dus la divorț au legătură cu comportamentul pe care fostul soț îl avea față de cel mic.

„Decât să fii singur în doi, mai bine singur. Decât un întreg dus naibii, mai bine o jumătate dată naibii. Tot am sperat într-o schimbare. Am observat și comportamentul copilului, când nu era acasă, îi arunca lucrurile.

Am avut momente în care am simțit că o să cad, dar nu mi-am permis. Eu sunt ancora și stâlpul acestui copil. Au fost niște situații inexplicabile după divorț”, a povestit Maria Olaru.