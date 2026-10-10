Drama neștiută a noului antrenor de la Oțelul Galați! Și-a pierdut fiul de doar 23 de ani: „Trebuie să merg mai departe pentru el”

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Rui Duarte (48 de ani) este noul antrenor al celor de la Oțelul Galați și urmează să debuteze pe banca moldovenilor împotriva celor de la FCSB. Puțină lume știe însă drama prin care trece tehnicianul portughez, care în 2024 și-a pierdut fiul cel mare, pe nume Gustavo. El a reușit să treacă peste acest moment dificil și să-și continue cariera, fiind convins că doar așa își poate face mândru fiul, care-l privește din ceruri.

Drama prin care trece Rui Duarte, antrenorul Oțelului Galați

În doar câteva ore, FCSB, care se află într-o situație delicată. Roș-albaștrii au și ei un antrenor nou pe banca tehnică, după ce Reghecampf l-a înlocuit pe Marius Baciu, la fel cum Rui Duarte l-a înlocuit pe Stjepan Tomas.

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Pentru antrenorul lusitan va fi o provocare pe cinste, însă nesemnificativă pe lângă provocările pe care viața, din păcate, i le-a pus în cale. În urmă cu doi ani, în 2024, Rui Duarte și-a pierdut unul dintre copii, mai exact pe fiul său cel mare, Gustavo.

În ciuda faptului că acest trist eveniment i-a marcat familia, Rui Duarte a continuat să antreneze, întrucât fiul său iubea atât de tare fotbalul încât el consideră că îl poate face mândru doar prin practicarea meseriei. , cauza morții lui Gustavo, care avea doar 23 de ani, ar fi fost o complicație în urma unei boli cronice.

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Rui Duarte a luat o pauză de doar câteva luni după moartea fiului său

În momentul în care fiul său a decedat, Rui Duarte era antrenor interimar al celor de la Braga. Portughezul și-a terminat mandatul în iunie, iar timp de câteva luni nu și-a mai căutat un alt angajament pentru a putea fi alături de familia sa în clipele cumplite. La patru luni distanță, Rui Duarte a decis că îl poate onora pe fiul său doar prin meseria de antrenor, așa că în octombrie 2024 a preluat Maritimo, pe care a antrenat-o până în ianuarie 2025. Ulterior, el a ajuns în Brazilia, unde a stat 34 de meciuri pe banca lui Athletic Club, iar

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„Trebuie să merg mai departe, trebuie să o fac, în principal pentru fiul meu, care nu mai este aici. Trebuie să o fac pentru el, pentru că avea o bucurie imensă pentru fotbal, pentru tatăl său, fratele său, mama sa. Numai așa avea sens. Dacă aș fi renunțat, în această etapă a vieții mele, nu s-ar mai simți mândru de tatăl său. De aceea am puterea să continui, soția mea are puterea să continue, celălalt fiu al meu are puterea să continue, astfel încât să-l putem onora și noi în fiecare zi”, a declarat Rui Duarte în presa din