Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra din Teleorman ucisă de partener în fața bisericii. Ce declarații a făcut bărbatul în instanță

ADVERTISEMENT

Durere uriașă în familia Mihaelei, tânăra ucisă la Beciu de partenerul împotriva căruia era emis un ordin de protecție. Tragedia care a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie, nu este prima care lovește familia celei care a lăsat în urmă trei copilași.

Drama neștiută din familia Mihaelei, tânăra ucisă de partener în fața bisericii

FANATIK a stat de vorbă cu primarul comunei Beciu, unde a avut loc crima înfiorătoare și a aflat câteva lucruri neștiute din această poveste. Din spusele edilului, partenerul Mihaelei nu este la prima abatere, acesta fiind violent și cu fostele sale soții, căci așa cum aflăm, nu era la prima căsnicie.

ADVERTISEMENT

Părinții Mihaelei se pregătesc acum de înmormântare, în loc să o sărbătorească pe mămica în vârstă de 25 de ani. Spunem asta deoarece fata urma să împlinească în luna decembrie 26 de ani, însă, în loc de bucurie, acum data respectivă va fi marcată de durere. Pentru familia victimei din Beciu este a doua pierdere cumplită. În urmă cu 3 ani, fiul lor, tot tânăr (23) a murit din cauza unor probleme cardiace.

Călăul femeii, agresiv și cu fostele soții? Ce spune primarul din Beciu

„Aveam o relație de apropiată cu ambii. Toate lucrurile au degenerat de la o gelozie excesivă, alimentată de bârfele specifice satului românesc, adevărate sau neadevărate, nu știm dacă ar fi avut o relație extraconjugală cu cineva. Dar asta nu justifică cu nimic ceea ce a făcut, doar voiam să pun accentul că nici noi ca societate civilă, apropiați ai lui nu am făcut nimic altceva decât să amplificăm această situație. Sunt sigur că nimeni nu s-a gândit că s-ar fi putut ajunge aici.

ADVERTISEMENT

Eram cunoștințe, nu rude. Am fost solicitat și de către cel care a făcut fapta, și de către ea să încerc să aplanez conflictul dintre ei, dar nu am reușit. Lucrurile au degenerat. El a fost într-o stare psihică foarte proastă în ultima perioadă, măcinat de o gelozie excesivă, vă dați seama că nu cunosc toate amănuntele. Probleme în comunitate nu a făcut, dar era cunoscut ca o persoană violentă cu soția, cu ea și cu fostele soții, că a mai fost căsătorit el”, ne-a spus primarul din Beciu, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Apoi, edilul localității care a îngrozit întreaga țară ne-a dezvăluit că fratele Mihaelei a murit tot la o vârstă la care mulți încă își fac vise și planuri de viitor: „Din păcate, a avut un frate, care a decedat în urmă cu vreo trei ani-4 ani, niște probleme cardiace, deci familia și-a pierdut ambii copii. Fratele ei avea doar 23 de ani, vă dați seama ce durere e în familia ei. Ea urma să facă 26 de ani în luna decembrie, urma să vină ziua ei”.

Întrebat cât de bine se cunoșteau problemele de cuplu, primarul Marius Manea susține că era de notorietate faptul că bărbatul cu soția lui. El, personal, a încercat de multe ori să aplaneze conflictele dintre cei doi, dar nu a reușit.

ADVERTISEMENT

Mihaela avea certificat medico-legal: a cerut ordin de protecție după ce a fost bătută

„Răspunsurile despre cum a operat poliția trebuie căutate la anchetatori. Probabil că au fost niște motive pentru care nu a fost instituit arestul. Și noi ne punem alte semne de întrebare, atâta timp cât din punctul meu de vedere s-a încălcat acel ordin de protecție. A fost bătută, deci primul ordin a fost pentru că a fost bătută. Ea avea un certificat medico-legal, de 14 zile de îngrijiri medicale. Noi nu avem competențe în astfel de situații. Cunoscând cazul, știu că starea lui foarte proastă au fost alimentate de niște bârfe specifice satului românesc”, a completat Manea, pentru FANATIK.

Ce a spus bărbatul în instanță

Afirmațiile primarului referitoarele la gelozia excesivă a bărbatului sunt confirmate și de declarațiile pe care agresorul le-a dat în instanță, atunci când soția lui a solicitat un ordin de protecție împotriva lui.

La data de 26 septembrie 2025, Judecătoria Turnu Măgurele a admis cererea Mihaelei M. de emitere a unui ordin de protecție pe numele soțului ei, Gheorghe M. În cauză, polițiștii luaseră măsura ordinului de protecție provizoriu la data de 22 septembrie, pentru o agresiune care a avut loc cu două zile înainte. În instanță, bărbatul a recunoscut că a agresat-o fizic pe reclamantă și că este de acord cu ordinul de protecție.

Agresorul era orbit de gelozie. Își bătea soția din presupuse ”motive de infidelitate”

”Instanţa încuviinţează pentru părţi proba cu înscrisurile de la dosar şi ia act că pârâtul recunoaşte că a agresat-o pe reclamantă în ziua de 20.09.2025 pentru motive de infidelitate şi că acesta este de acord cu emiterea ordinului de protecţie

Din analiza coroborată a susţinerilor reclamantei relatate în faţa organelor de poliţie şi susţinute în faţa instanţei raportate la înscrisurile ataşate, instanţa constată că pârâtul a manifestat față de reclamantă, un comportament agresiv şi violent concretizat cu evenimentele descrise de către reclamantă şi reţinute în ordinul de protecţie provizoriu în, în care victima a fost amenințată şi agresată.

Nu în ultimul rând instanţa ia în considerare acuzaţiile aduse pârâtului de către reclamantă, acuzaţii ce fac obiectul unor cercetării penale de către M. Gheorghe P., în dosarul penal nr. 600/(…)/P/2025”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Victima a cerut să ca bărbatul să nu se apropie la mai mult de 500 de metri de ea. Procurorul a considerat că 50 de metri e suficient

Victima a solicitat emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni, perioadă în care soțul agresiv să nu se apropie la o distanță mai mică de 500 de metri. Procurorul de ședință a propus ca distanța minimă să fie de 50 de metri, iar instanța a fost de acord. De asemenea, judecătorii au stabilit ca perioada de valabilitate a ordinului de protecție să fie de 6 luni.