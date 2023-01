Drama neștiută din viața lui Florin Busuioc. Și-a pierdut mama în anul în care și-a îndeplinit unul din cele mai mari visuri

Florin Busuioc este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori meteo și apare mai mereu cu zâmbetul pe buze. Puțini cunosc, însă, drama din spatele succesului său.

Florin Busuioc, mărturisire emoționantă despre pierderea mamei lui. Ce i s-a întâmplat când și-a îndeplinit un vis măreț

În cadrul unui interviu, prezentatorul a vorbit despre pierderea mamei sale și despre visul care i s-a îndeplinit la scurt timp după decesul celei care i-a dat naștere.

Florin Busuioc este, pe lângă jurnalist, și actor. Însă, drumul către actorie nu a fost unul ușor. El a dat admitere de cinci ori la Teatru.

Ultima oară se pare că a fost cu noroc pentru ”Busu”, așa cum mai este cunoscut. Din a cincea încercare, a reușit să treacă probele și a fost acceptat la Facultatea de Teatru.

În ziua admiterii își amintește că a trăit o emoție unică, ”un fior extraordinar”, după cum precizează chiar el. Sentimentul a fost amplificat și de faptul că în anul împlinirii visului său mama i-a decedat. Florin Busuioc este de părere că aceasta s-ar fi bucurat enorm să-l vadă atât de fericit.

”După ce am dat de cinci ori la Facultatea de Teatru, a cincea oară a fost cu noroc. Eram în sală la teatrul Bulandra și vedeam, cred, Hamlet, cu Ion Caramitru.

Țin minte că eram și cu Mihai Bisericanu – care a intrat în același an la teatru cu mine. El era câteva rânduri mai în spate și văzuse listele celor care intraseră și m-am întors spre el și mi-a făcut semn, cu degetul, că e OK, am intrat. Atunci am simțit un fior extraordinar.

Cred că a fost unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-am avut vreodată. Mai cu seamă că exact în anul acela, în martie, se prăpădise și mama și mi-ar fi plăcut ca ea să afle că am intrat la teatru, dar, din păcate, nu s-a putut”, a declarat Florin Busuioc pentru

Într-un alt interviu, pentru , Busu a mărturisit că . Totuși, avea o dorință din copilărie de a lucra în televiziune.

În 2010, Busu a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie drept cel mai bun prezentator meteo al anului, din Europa.

Cum a ajuns Busu să fie prezentator meteo la Protv

Având în vedere admiterea la Teatru, multă lume se întreabă cum a ajuns Florin Busuioc să fie prezentator al rubricii ”Vremea” de la Protv. Se întâmpla într-o perioadă când el nu mai avea proiecte în teatru, iar în cale i-a apărut o persoană care i-a propus să facă parte din echipa postului de televiziune, a mai dezvăluit Busu, pentru publicația Adevărul.

La finalul anului 2018, Florin Busuioc s-a confruntat cu un episod dificil în viață. . Atunci, medicii l-au salvat la timp și i-au montat, prin intervenție chirurgicală, un stent la inimă.