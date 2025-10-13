Drama neștiută din viața lui Virgil Ghiță, eroul României din meciul cu Austria. La 23 de ani, fotbalistul și-a pierdut mama

Virgil Ghiță este considerat contra Austriei pentru că a punctat în prelungiri, aducând victorie pentru tricolori. Care este drama neștiută din viața sportivului. Puțini știu că la 23 de ani, fotbalistul și-a pierdut mama.

Drama neștiută din viața lui Virgil Ghiță, eroul României contra Austriei

Are 27 de ani și în prezent ocupă postul de fundaș la Hannover. Virgil Ghiță este omul momentului în sport după ce a marcat singurul gol în meciul România – Austria, disputat în cursul serii de duminică, 12 octombrie 2025.

Tânărul fotbalist are o carieră în continuă dezvoltare și o viață liniștită, însă ascunde și o suferință care l-a marcat profund. În urmă cu 4 ani, în perioada în care evolua pentru Viitorul, a trecut printr-o dramă uriașă.

Când avea numai 23 de ani și-a pierdut mama. Femeia a încetat din viață din cauza problemelor medicale cu care se confrunta. Din păcate, organismul acesteia nu a mai rezistat în fața afecțiunii și a cedat.

Virgil Ghiță a condus-o pe ultimul drum pe cea care i-a dat viață în octombrie 2021. La un an distanță de la pierderea mamei, stoperul s-a transferat în Polonia. Mircea Lucescu a spus că ar fi vrut să-l aducă în Ucraina, la Dinamo Kiev.

Câți copii are Virgil Ghiță

Între timp, Virgil Ghiță s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Sandra. Cununia civilă a avut loc în perioada în care partenera sa era însărcinată cu primul lor copil, un băiat care s-a născut pe 22 februarie 2022. A primit numele Karim.

În septembrie 2025, frumoasa brunetă a născut a doua oară. Soția fotbalistului a adus pe lume tot un băiat. Micuțul a primit prenumele Aris, fiind primit un brațele deschise de părinți, dar și de fratele mai mare.

„Patru suflete acum, o singură familie, iubire fără margini”, a scris Sandra Ghiță, pe pagina de Facebook, unde a postat mai multe magini cu cei doi băieți. Virgil Ghiță are toate motivele să fie fericit.

Virgil Ghiță, declarație după golul dintre meciul România și Austria

Virgil Ghiță este în culmea fericirii. A marcat , precizând că este „un gol perfect”. De asemenea, fobalistul a subliniat faptul că „este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, din cariera mea”.

„Mă așteptam, am văzut mingea la Ianis, avem o conexiune aparte, ne știm de când eram mici, avem o conexiune bună. Eu cred că echipa a făcut un meci extraordinar, cred că e unul dintre cele mai bune meciuri făcute de noi.

Cred că golul trebuia să vină un pic mai devreme, nu atât de târziu, dar victoriile ca astea sunt mai dulci. Cu siguranță austriecii au venit astăzi cu gândul la victorie, dar din punctul meu de vedere nu au avut nicio ocazie mare de a marca.

Cred că am făcut o treabă bună în seara asta. Viața este făcută din detalii, acesta a fost un moment fericit. Îmi pare rău pentru Mihai Popescu că a trebuit să se accidenteze, m-am dus la el după meci.

Îmi pare rău că a trebuit să fie așa. A fost un meci, l-am lăsat în spate, dar data viitoare ne întoarcem cu gândul la celelalte două meciuri”, a declarat Virgil Ghiță, după meci, la .