Drama prin care a trecut Niculina Stoican: “M-a bătut cu furtunul”

Toată lumea o știe pe Niculina Stoican, însă puțini sunt cei care îi cunosc povestea de viață și drama prin care a trecut. Interpreta de muzică populară a povestit ce i s-a întâmplat în copilărie.

Vedeta a crescut cu o mamă artistă și nu și-a cunoscut niciodată tatăl foarte bine. Acest lucru s-a întâmplat pentru că mama ei nu i-a permis să aibă o legătură cu el.

Drama prin care a trecut Niculina Stoican în copilărie

Stănescu, pe numele real, își amintește și acum bătăile de care a avut parte în copilărie. Interpreta recunoaște că nu era întotdeauna un copil tocmai cuminte, dar se gândește cu groază la acele clipe.

ADVERTISEMENT

Cântăreața și sora ei au fost crescute de mama lor, care avea concerte prin toată țara, dar și de o bonă. Vedeta a mai spus că ea este cea care a crescut-o pe sora ei.

„Mama mea era în perioada respectiva o femeie extrem de ocupată. Avea concerte prin toată țara, era obosită. Își pierduse răbdarea, iar noi, eu și sora mea, pe care pot spune că am crescut-o, eram lăsate în grija unei bone.

ADVERTISEMENT

Într-o zi, eu am încălcat una dintre reguli și am plecat din fața blocului, așa ca nu am auzit când mama m-a chemat în casă.

Rezultatul: m-a bătut cu furtunul de la mașina de spălat. O bătaie pe care, chiar dacă am încasat-o pe bună dreptate, nu am uitat-o nici până acum”, a mărturisit Niculina Stoican cu ceva timp în urmă, notează

ADVERTISEMENT

Niculina Stoican, despre tatăl ei

Artista de muzică populară a mai spus că niciodată nu a vorbit cu tatăl ei pentru că nu i se permitea acest lucru. Acesta nu a venit nici la nunta Niculinei, deși aceasta i-a trimis o invitație.

„Eu nu am vorbit niciodată cu el pentru că nu mi s-a dat voie. Este foarte dureros să mergi să îi duci scrisoare cu invitaţie la nuntă tatălui tău şi el să nu vrea nici măcar să te vadă.

ADVERTISEMENT

Nici nu ştiu dacă neînţelegerea dintre ei doi a făcut parte din copilăria mea.

Putem să fim foarte săraci atunci când nu reuşim să iubim cu pasiune. Mama a fost capabilă să trăiască un moment din viaţa ei în care concepţiile erau altfel decât sunt acum în societatea noastră.

Tatăl meu natural nici nu a apărut în viaţa mea.”, a mai spus Niculina Stoican.

Mama s-a despărțit de tatăl ei atunci când artista era foarte mică. Aceasta a trăit cu restul familiei și nu l-a văzut niciodată pe tatăl ei biologic.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a mai spus că între părinții ei a existat foarte multă dragoste. Tatăl ei nu a avut curaj să recunoască faptul că iubește o femeie mai tânără.

Niculina Stoican nu a mers la înmormântarea tatălui doar pentru că soția lui era acolo.

„Mama a râmas însărcinată cu mine, ei s-au despărţit şi eu am trăit cu restul familiei. Am ajuns la concluzia că dacă lucrurile nu se petreceau aşa, mama nu mai ajungea Angelica Stoican.

Între el şi mama mea a fost o iubire profundă dar s-a sfârşit urât din cauză că el nu a avut puterea să recunoască că iubeşte o femeie mai tânără decât el. Mama l-a iubit profund.

M-a durut însă foarte tare atunci când mama m-a anunţat că a murit tata. Eu nu am mers la înmormântare din cauză că era ea acolo, soţia lui.

Toată viaţa mea mi-am dorit să rămână el, să nu mai fie ea. Pe tatăl meu nu l-am visat niciodată”, a mai spus vedeta.