Drama pe care Sebi de la Survivor România nu a vrut să o expună publicului ca să fie votat. Prin ce trece fratele său

Sebi de la Survivor România putea să iasă în față cu o poveste de viață de-a dreptul dramatică în competiție. Fostul fotbalist a evitat să vorbească despre nenorocirea care s-a abătut asupra familiei sale ca să nu apeleze la mila publicului pentru voturi.

Fostul concurent a mărturisit că a vrut să se prezinte în fața telespectatorilor așa cum este el fără să apeleze la anumite tertipuri cum ar fi făcut alții.

Și-a dorit să fie judecat pentru parcursul său în reality-show-ul filmat în Republica Dominicană. A reușit să evite subiectul sensibil cu care putea câștiga inimile telespectatorilor.

Sebi de la Survivor România nu a vrut să cerșească mila publicului cu drama fratelui său

Acesta a vorbit în emisiunea Ștafeta mixtă de pe Youtube despre fratele său, care a trecut printr-un accident rutier grav. Șansele de supraviețuire ale acestuia erau minime.

Așadar, principalul motiv pentru care Sebi s-a înscris la Survivor a fost fratele lui, chiar dacă a vorbit extrem de rar despre el.

„Știam că în România aș putea să păcălesc cu chestia asta. M-am gândit foarte mult la fratele meu. Nu am vrut ca lumea să creadă că asta e o strategie. Nu am vrut ca lumea să empatizeze cu mine din milă.

Sincer, puteam. Eram conștient că dacă fac chestia asta lumea va empatiza cu mine. Nu am păcălit niciodată. Decizia a fost una bună per total pentru că am ajuns destul de departe”, a mărturisit Sebi Chitoșcă de la Survivor România pe .

A renunțat la fotbal pentru fratele lui

Fratele lui Sebi a suferit un accident grav, care l-a determinat pe fotbalist să își încheie cariera sportivă. Acesta a stat în comă pentru o bună perioadă, iar recuperarea lui nu este completă nici acum.

Pentru a-l ajuta, Sebastian a plecat în Germania la muncă să facă rost de banii necesari pentru îngrijiri medicale și tratamente, unele care au fost destul de costisitoare.

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat în urmă cu aproape două săptămâni de la Survivor România, înainte de meciurile individuale. Fostul concurent îl susține pe prietenul său și speră ca acesta să învingă în marea finală care va avea loc sâmbătă, 10 iulie.

Sebi a fost unul dintre cei mai vocali concurenți din acest sezon, detestat și iubit în aceeași măsură.