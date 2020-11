Drama pe care Teo Trandafir nu o va uita niciodată: a fost la un pas să moară! Ce a învățat din cea mai grea experienţă

Teo Trandafir era la un pas să moară, iar drama pe care a trăit-o în ianuarie-martie 2011 nu o va uita niciodată. Prezentatoarea de televiziune a vorbit despre acel episod dur, în care a stat 100 de zile într-un spital din Viena.

Prezentatoarea de la Kanal D a vorbit despre calvarul prin care a trecut după ce a fost diagnosticată cu pancreatită acută și ce a dezamăgit-o atunci cel mai tare.

Teo Trandafir a spus că a durut-o enorm faptul că tatăl ei apărea pe la televizor, în timp ce ea lupta pentru viață, fără să o viziteze la spital. Dezamăgirea s-a transformat în iertare de-a lungul anilor, iar acum are o relație mai mult decât cordială cu părintele ei.

Teo Trandafir și drama din 2011. Și-a iertat tatăl după ce a vorbit despre ea la televizor, în timp ce era în spital

„Un copil care nu-și iartă părinții este un monstru pentru că va veni ziua în care trebuie să îi spui la revedere. L-am invitat prin Skype, la Kanal D și ne-am mărturisit public iubirea dementă care ne-a unit.

Tatăl meu a fost soarele meu. Am simțit nevoia să ne iertăm, nu neapărat să ne expunem, dar să avem mărturie amândoi că există mai multe perspective. Eram atât de înverșunată. Am suferit cinci anestezii generale într-o lună jumătate. Am uitat cum mă cheamă. Am uitat să vorbesc. Mi-am dat seama că nu voi mai fi ce am fost. Am început să mă răzbun pe toată lumea. Oricine era de vină în afară de mine. Mi-am zis că trebuie să lupt mai mult. Am înțeles că acuzele și degetele îndreptate împotriva altuia nu folosesc la nimic”, a povestit Teo Trandafir în emisiunea 40 de întrebări a lui Denise Rifai.

„Nu știu dacă există viață după viață”

Prezentatoarea a spus și ce a învățat din experiența în care a văzut, practic, moartea cu ochii ei: „Mi-am dat seama că nu am spus suficient de des că îi iubesc pe oamenii care contau. Poate omul s-ar fi schimbat față de mine. Acum spun din tot sufletul că iubesc.

Când am aflat că nu am șanse de supraviețuire, mi-am dat seama că nu o să trăiesc o veșnicie. E o tragedie pentru un timp, dar toată lumea va păți asta. Sunt copii care se duc, și io? Ce, sunt scutită? Eu am vrut să plec cu mâna la chipiu, frumos, fără rugăminți. Am primit o vizită de la acel om (n.r.: Adrian Sârbu) care mi-a zis: ce. ți-au zis proștii ăștia că o să mori? Noi ne întoarcem pe linie comercială!

Nu știu dacă există viață după moarte. Conform unei logici elementare, orice formă de energie ar trebui să se transforme în ceva. Nu știu dacă e viață după viață. Poate viața se transformă într-un spirit, poate totul se termină aici”.

