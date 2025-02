Drama trăită de cea frumoasă actriță din Las Fierbinți. Ce regret are după ce i-a murit mama: „Am lacrimi în ochi și acum”

Dramă pentru o actriță din Las Fierbinți! Cea mai frumoasă vedetă din serialul de la PRO TV povestește care e marele ei regret, o durere pe care o poartă în suflet de anul trecut.

Drama trăită de o actriță din Las Fierbinți. Mama ei n-a mai apucat să o vadă jucând în serial: „Am lacrimi în ochi și acum”

Otniela Sandu s-a alăturat distribuției comediei Las Fierbinți în toamna anului trecut, îndeplinindu-și un mare vis. Din nefericire, actrița nu a putut să o bucure și pe mama ei cu rolul din serial, căci femeia s-a stins din viață cu câteva luni înainte ca blondina să apară pe sticlă.

Cea mai frumoasă actriță din Las Fierbinți ne-a mărturisit că și-ar fi dorit foarte mult ca mama ei să o fi văzut în celebra producție de la PRO. Despre filmări are numai amintiri plăcute. Otniela spune că echipa pe care a cunoscut-o a impresionat-o.

„A fost o experiență care îmi face și acum pielea de găină. Visam în urmă cu ceva ani să joc cu ei. Știu că într-o zi i-am zis mamei că o să mă vadă jucând alături de ei. A venit ziua aceea, dar, din păcate, mama nu a apucat să mă vadă. Am avut emoții mari și pentru că îmi doream să fie perfect tot, să nu greșesc.

Știam că sunt actori mari, cu experiență, și mi-am și imaginat că mama mă vede de acolo, de Sus. A fost o echipă minunată. Actorii s-au purtat foarte frumos cu mine. Chiar mi-au dat unele sfaturi. M-au făcut să mă simt ca și cum jucam de la început cu ei. Am lacrimi în ochi și acum când mă gândesc la momentele alea. Abia aștept să urmeze și altele”, a dezvăluit Otniela Sandu, extrem de emționată, pentru FANATIK.

Depășind acest moment sensibil, actrița din Las Fierbinți ne-a spus și ce planuri are în acest an, dincolo de actorie. A început 2025 relaxându-se, undeva la căldură, într-un peisaj superb, Fondatoarea Onir Brand, Otniela spune că are planuri mari și cu firma ei de haine, la care lucrează intens.

Otniela, planuri mari de viitor

„Am multe planuri și proiecte și abia aștept să prindă viața. Am în minte niște lucruri noi, dar și cu Onir am un plan. Este un proiect de suflet, care are o poveste tare frumoasă în spate. Este păcat să-l abandonez”, ne-a dezvăluit Otniela Sandu.

Criticată și apreciată în aceeași măsură, ne-a spus dacă a considerat până acum că frumusețea a fost un atuu sau un dezavantaj în cariera ei, dar și cum face față hate-ului pe care multe persoane publice îl primesc în mediul online.

Despre povara frumuseții și hate

„Este un atuu frumusețea, dar vine și cu o povară. Aceea de a munci dublu pentru a nu rămâne oamenii doar cu ochii la exterior. La mine a venit și cu grija de a avea o modestie exagerată. Așa am fost învățată de acasă, să nu îi fac niciodată pe cei de lângă mine să se simtă inferiori. Dar și cu recunoștință că este un dar de la Dumnezeu această frumusețe. Deschide uși, dar nu le păstrează deschise dacă ai doar un ambalaj și atât. De mică am lucrat ca interiorul meu să fie tot pe atât de frumos ca și exteriorul, și la mintea mea pentru a avea ce să ofer. Și încă lucrez, cred că toată viața este loc de mai bine.

Legat de hate, am avut momente în care m-am consumat, în care au durut comentariile, în care am plâns, am suferit. Sunt om, simt, mă doare, mă rănește, dar am învățat că ceea ce scot oamenii pe gură este despre ei, nu despre mine. Este foarte ușor să inventezi, să răspândești lucruri neadevărate pe care mai apoi le preiau și alții, și uite așa se face tot, ca un bulgăr. Dacă ne-am gândi toți înainte să aruncăm cuvinte, ce produc ele, sau ne-am imagina că ne-ar vorbi nouă cineva sau persoanelor dragi din viața noastră… Nu cred că am mai putea atât de ușor să le rostim. Răutatea niciodată nu a vindecat sau nu a adus ceva bun”, a declarat , pentru FANATIK.

Otniela Sandu se autodescrie și spune ce ar vrea să facă până moare

Carismatica vedetă ne-a mai zis și care sunt două dintre lucrurile pe care ține neapărat să le facă până la sfârșitul vieții: „Să urc pe Everest și să public o carte”.

În finalul discuției cu FANATIK, Otniela Sandu a fost rugată să își facă o autodescriere, ca și cum s-ar prezenta cuiva care nu știu cu ce se ocupă, de fapt: „Un om care visează să facă tot ceea ce își propune, care nu știe să renunțe, care iubește din tot sufletul. Sensibilă, dar în același timp extrem de puternică. Fără stare, mereu în mișcare, sportivă, care crede în iubire din tot sufletul ei. Care iubește actoria și visează mereu să joace. Care și atunci când plânge, găsește până la urmă o fărâmă de ceva bun și reușește să se ridice să meargă mai departe”.