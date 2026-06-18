Sport

Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026

Caz șocant în lumea fotbalului cu ocazia CM 2026. Un comentator sportiv turc, care a confundat în timpul transmisiei echipele, a fost chemat acasă și demis.
Mihai Dragomir
18.06.2026 | 13:30
Drama pentru comentatorul sportiv A fost dat afara dupa ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
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Comentator sportiv turc, demis după o serie de gafe la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK / ProfiMedia.
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Murat Ekrem Cimen, comentator sportiv al postului turc TRT Spor, a fost chemat înapoi acasă de la CM 2026 și dat afară. Greșelile comise în timpul transmisiunii live i-au adus o pedeapsă cât se poate de dură. Cu ce a greșit, de fapt, și cum a descris postul pentru care lucra întreaga situație.

Comentator sportiv turc, demis după greșelile de la CM 2026

Marți, 16 iunie, Iran a jucat contra Noii Zeelande, într-un meci din grupa G de la CM 2026 care s-a terminat cu scorul de 2-2. Murat Ekrem Cimen, comentator al postului de televiziune turc TRT, a fost demis în urma transmisiunii partidei în țara natală. Motivul? Timp de aproape 4 minute, el a confundat cele două echipe.

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Mai exact, el a descris atacurile naționalei Iranului, care evolua în echipament de joc alb, ca şi cum ar fi fost cele ale Noii Zeelande, echipa ce a îmbrăcat echipament negru. Ulterior, el a atribuit iranienilor ocaziile Noii Zeelande. De asemenea, Murat a greşit și numele jucătorilor înainte de a-şi da seama de eroarea comisă. Reţeaua TRT a luat atitudine în scurt timp și a informat printr-un comunicat că respectivul comentator a fost demis.

„Eroarea făcută în timpul comentariului meciului Iran-Noua Zeelandă, difuzat în această dimineaţă (marţi) la ora 4:00 AM, ora Turciei, în cadrul Cupei Mondiale din 2026, este inacceptabilă conform standardelor de difuzare ale TRT. Ne cerem scuze telespectatorilor noştri şi publicului pentru această eroare.

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Experienţa îndelungată, expertiza şi angajamentul TRT Spor faţă de transmisiuni sunt incompatibile cu această eroare. Măsurile necesare vor fi implementate pe deplin odată ce această procedură va fi finalizată. Comentatorul în cauză a fost eliminat din echipa de transmisiuni a Cupei Mondiale din Statele Unite în cadrul anchetei şi nu va mai participa la transmisiunile turneului.

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Este inacceptabil pentru TRT ca cineva cu peste 30 de ani de experienţă în transmisiunile sportive să facă o astfel de greşeală. TRT nu tolerează nicio practică care încalcă standardele de transmisiune în timpul evenimentelor naţionale şi internaţionale care ajung la milioane de telespectatori”, se arată în comunicatul TRT, conform hurriyet.com.tr.

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Antrenorul Tunisiei, prima demisie oficială de la CM 2026

Anterior excluderii comentatorului sportiv de la postul TRT, a fost consemnată o primă demisie la nivelul băncilor tehnice. Naționala Tunisiei a debutat la turneul final cu un neverosimil 1-5 contra Suediei, iar rezultatul rușinos s-a lăsat cu consecințe pentru Sabri Lamouchi.

Mai exact, selecționerul de 54 de ani a fost dat afară a doua zi după înfrângerea suferită de naționala nord-africană. Herve Renard, în vârstă de 57 de ani și liber de contract de la plecarea din Arabia Saudită, a fost omul la care s-a apelat pentru a prelua postul rămas vacant.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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