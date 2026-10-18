Sport

Dramă pentru fostul fotbalist de la FCSB! Echipa lui a pierdut acasă după ce a condus cu 2-0 până în minutul 78

Gabriel-Alexandru Ioniță
19.10.2026 | 00:32
Drama pentru fostul fotbalist de la FCSB Echipa lui a pierdut acasa dupa ce a condus cu 20 pana in minutul 78
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Dramă pentru fostul fotbalist de la FCSB! Echipa lui a pierdut acasă după ce a condus cu 2-0 până în minutul 78. Foto: captură X
Fostul fotbalist de la FCSB, integralist într-un meci pierdut dramatic de echipa sa pe teren propriu! Ce s-a întâmplat pe final, după 2-0 până în minutul 78
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Mihai Lixandru (25 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, în prezent în Arabia Saudită, la Al-Fateh, a fost integralist în meciul jucat de această echipă duminică seară pe teren propriu contra celor de la Al-Khaleej în cadrul etapei cu numărul 10 din această ediție de campionat. Mijlocașul defensiv român a fost folosit în această partidă ca fundaș central dreapta într-un sistem de joc cu trei stoperi, respectiv 3-4-3.

Dramă fotbalistică pentru Mihai Lixandru în Arabia Saudită

Și nu s-a descurcat deloc rău. Ba chiar din contră. Lixandru a avut o prestație în principiu apreciată de către cei de la Flashscore, care l-au notat la finalul meciului cu 7 pentru evoluția avută, una dintre cele mai mari note primite de fotbaliștii intrați pe teren la această partidă, în ciuda faptului că românul a fost avertizat cu galben în minutul 89.

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Al-Fateh a condus cu 2-0 în acest meci, grați golurilor marcate de Haraslin în minutul 33, respectiv Kanga în minutul 60. Totul se îndrepta spre o victorie destul de lejeră a gazdelor până când, în minutul 78, desfășurarea jocului s-a schimbat radical. Atunci, cei de la Al-Khaleej au reușit să reducă din diferență, grație golului marcat de Barrow.

Ce s-a întâmplat în meciul Al-Fateh – Al-Khaleej

Ulterior, în minutul 84, oaspeții au reușit chiar să egaleze prin King. Mai mult decât atât, în minutul 90+3, Al-Khaleej a dat marea lovitură și a punctat din nou, prin Mascarell, reușind astfel să obțină în cele din urmă o victorie care la un moment dat părea chiar un deziderat imposibil de atins.

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Ca urmare a acestui rezultat, Al-Fateh, echipa lui Mihai Lixandru, a ajuns pe locul 16 în clasamentul din Arabia Saudită, loc retrogradabil, cu doar 6 puncte acumulate după primele 10 meciuri disputate. De partea cealaltă, Al-Khaleej se află în prezent pe poziția a 10-a, cu 12 puncte. În etapa următoare, Al-Fateh joacă, tot pe teren propriu, cu Al-Shabab, în vreme ce Al-Khaleej joacă pe terenul celor de la Al-Ahli.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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