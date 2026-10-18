Dramă pentru fostul fotbalist de la FCSB! Echipa lui a pierdut acasă după ce a condus cu 2-0 până în minutul 78

Mihai Lixandru (25 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, în prezent în Arabia Saudită, la Al-Fateh, a fost integralist în meciul jucat de această echipă duminică seară pe teren propriu contra celor de la Al-Khaleej în cadrul etapei cu numărul 10 din această ediție de campionat. Mijlocașul defensiv român a fost folosit în această partidă ca fundaș central dreapta într-un sistem de joc cu trei stoperi, respectiv 3-4-3.
Și nu s-a descurcat deloc rău. Ba chiar din contră. Lixandru a avut o prestație în principiu apreciată de către cei de la Flashscore, care l-au notat la finalul meciului cu 7 pentru evoluția avută, una dintre cele mai mari note primite de fotbaliștii intrați pe teren la această partidă, în ciuda faptului că românul a fost avertizat cu galben în minutul 89.
Al-Fateh a condus cu 2-0 în acest meci, grați golurilor marcate de Haraslin în minutul 33, respectiv Kanga în minutul 60. Totul se îndrepta spre o victorie destul de lejeră a gazdelor până când, în minutul 78, desfășurarea jocului s-a schimbat radical. Atunci, cei de la Al-Khaleej au reușit să reducă din diferență, grație golului marcat de Barrow.
Ulterior, în minutul 84, oaspeții au reușit chiar să egaleze prin King. Mai mult decât atât, în minutul 90+3, Al-Khaleej a dat marea lovitură și a punctat din nou, prin Mascarell, reușind astfel să obțină în cele din urmă o victorie care la un moment dat părea chiar un deziderat imposibil de atins.
Ca urmare a acestui rezultat, Al-Fateh, echipa lui Mihai Lixandru, a ajuns pe locul 16 în clasamentul din Arabia Saudită, loc retrogradabil, cu doar 6 puncte acumulate după primele 10 meciuri disputate. De partea cealaltă, Al-Khaleej se află în prezent pe poziția a 10-a, cu 12 puncte. În etapa următoare, Al-Fateh joacă, tot pe teren propriu, cu Al-Shabab, în vreme ce Al-Khaleej joacă pe terenul celor de la Al-Ahli.