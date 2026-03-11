Sport

Dramă pentru starul din Champions League! A părăsit terenul în lacrimi după o nouă accidentare și ar putea rata Cupa Mondială

Vedeta lui Bayern Munchen a părăsit terenul în minutul 71 al partidei cu Atalanta din Champions League, după ce intrase la pauză. Bavarezii s-au confruntat și cu alte probleme medicale.
Bogdan Mariș
11.03.2026 | 14:46
ULTIMA ORĂ
Alphonso Davies s-a accidentat în partida Atalanta - Bayern Munchen din UEFA Champions League. FOTO: Hepta
În martie 2025, Alphonso Davies a suferit o ruptură de ligament încrucișat, care l-a ținut în afara terenului timp de aproape 9 luni. Revenit pe gazon în decembrie, canadianul nu a scăpat de problemele medicale, iar în meciul disputat marți de Bayern pe terenul celor de la Atalanta a suferit o nouă accidentare, fiind înlocuit în minutul 71 după ce fusese introdus la pauză.

Alphonso Davies s-a accidentat din nou. Ratează Cupa Mondială?

Revenit pe gazon în decembrie după accidentarea gravă suferită în martie 2025, Alphonso Davies a jucat în 3 partide pentru Bayern înainte de a lipsi din nou în ianuarie. Apoi, acesta și-a reintrat în ritm și a jucat în 9 meciuri, 2 dintre ele ca integralist, dar mai apoi a suferit o accidentare musculară, din cauza căreia a ratat partidele de campionat cu Dortmund și Monchengladbach. Vincent Kompany a decis să îl introducă pe Davies la pauză în partida de Champions League cu Atalanta, într-un moment în care Bayern conducea deja cu 3-0.

Canadianul a intrat bine în meci și a oferit pasa decisivă la reușita de 5-0 a lui Michael Olise, însă mai apoi s-a accidentat din nou. Davies s-a pus pe gazon și a inceput să strige de nervi după ce și-a dat seama că nu va putea continua. Coechipierii și cei din staff-ul medical au încercat să îl calmeze, însă Davies și-a tras tricoul peste față și a început să plângă. Fundașul a fost înlocuit de Tom Bischof și a mers la vestiar. Bayern avea să se impună cu 6-1 pe terenul celor de la Atalanta, calificarea în sferturi fiind deja asigurată.

La final, Vincent Kompany a declarat că accidentarea elevului său nu a fost una foarte gravă. „Nu va fi atât de rău pentru Phonzy. Va trebui să ne descurcăm fără el pentru câteva meciuri, dar trebuie să fim capabili să facem asta”, a declarat tehnicianul belgian pentru Prime Video, citat de Kicker. În cazul în care problema este una mai gravă, Davies ar putea să rateze finalul de sezon, dar și Cupa Mondială din această vară, turneu care va fi găzduit și de țara pe care o reprezintă fundașul, Canada.

Probleme și pentru Jamal Musiala

Și Jamal Musiala s-a confruntat cu o accidentare gravă în 2025. Mijlocașul a suferit o fractură de peroneu la Campionatul Mondial al Cluburilor și a ratat prima parte a sezonului, revenind pe gazon în ianuarie 2026. Introdus la pauză în meciul cu Atalanta, ca și Alphonso Davies, germanul a marcat golul de 6-0, însă mai apoi a acuzat la rândul său o problemă medicală.

Din câte se pare, acesta s-a confruntat cu o problemă la gleznă, însă a rămas pe gazon până la finalul partidei. Bayern ar fi putut să încheie meciul de la Bergamo cu un jucător de câmp în poartă, deoarece goalkeeperul Jonas Urbig s-a accidentat în urma unui contact cu Nikola Krstovic înainte ca Mario Pasalic să marcheze golul de 6-1. Acesta a avut nevoie de intervenția staff-ului medical, însă, din fericire pentru bavarezi, arbitrul Espen Eskas a fluierat finalul imediat după reușita gazdelor.

