Dramă pentru starul lui Real Madrid! Va rata El Clasico și prezența la Cupa Mondială este în mare pericol

ADVERTISEMENT

„Era Dani Carvajal” la Real Madrid s-ar putea încheia într-un mod extrem de dezamăgitor pentru experimentatul fundaș. Gruparea din capitala Spaniei a anunțat că apărătorul a suferit o accidentare, iar problema medicală ar urma să îl țină pe acesta în afara terenului timp de aproximativ două săptămâni. Astfel, Carvajal va rata „El Clasico”, dar și jocurile cu Espanyol, Oviedo și Sevilla.

Dani Carvajal s-a accidentat din nou. Când ar putea reveni fundașul pe gazon

Dacă nu apar alte complicații, Carvajal ar putea reveni pe gazon pentru meciul din ultima etapă cu Athletic Bilbao, care se va disputa pe Bernabeu. Cel mai probabil, acela va fi ultimul său meci la Real Madrid, deoarece contractul său expiră în vară și cele două părți nu au ajuns la un acord până acum cu privire la o reînnoire. Așadar, Carvajal va putea să își ia rămas bun de la fani în ultimul meci al sezonului.

ADVERTISEMENT

„În urma testelor efectuate jucătorului nostru Dani Carvajal de către Serviciile Medicale ale lui Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o fractură a falangei distale a degetului al cincilea de la piciorul drept. Recuperarea sa este monitorizată”, a fost cu privire la accidentarea lui Carvajal.

Fundașul a lipsit timp de aproximativ 3 luni pe parcursul acestui sezon, în primă fază din cauza unei accidentări musculare, iar apoi s-a confruntat cu o problemă la genunchi. Astfel, Carvajal a evoluat în 20 de jocuri, însă a strâns doar 885 de minute în toate competițiile. , diferența față de liderul din La Liga, Barcelona, fiind una aproape imposibil de recuperat.

ADVERTISEMENT

Dani Carvajal, legendă la Real Madrid

Dani Carvajal s-a format în academia lui Real Madrid și a debutat pentru echipa secundă a clubului în 2010, când avea 18 ani. După o scurtă experiență la Bayer Leverkusen (2012-2013), fundașul dreapta a revenit la gruparea „blanco”, pentru care a strâns 448 de prezențe în toate competițiile, marcând 14 goluri. Sezonul 2025-2026 a fost primul pentru Carvajal ca și căpitan la Real, acesta preluând banderola după plecarea lui Luka Modric.

ADVERTISEMENT

Fundașul dreapta a cucerit de 6 ori UEFA Champions League alături de madrileni, dar și 4 titluri în La Liga. Începând din 2014, Carvajal evoluează și pentru echipa națională a Spaniei, alături de care a câștigat EURO 2024. Convocat de Luis de la Fuente inclusiv în toamna anului trecut, fundașul spera să fie prezent și la , însă șansele sale par a fi extrem de reduse în acest moment.