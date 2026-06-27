Dramă pentru starul unei naționale puternice de la Campionatul Mondial! A aflat că fiul său a murit în timp ce se afla în SUA

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Veste cumplită pentru Cody Gakpo, starul lui Liverpool și al naționalei Olandei. Iubita sa, Noa van der Bij, a postat un mesaj cutremurător pe Instagram prin care a anunțat că a pierdut sarcina.

Cody Gakpo și-a pierdut fiul nenăscut în timp ce se afla la Campionatul Mondial

Cody Gakpo se află în Statele Unite ale Americii alături de „Portocala Mecanică”. în meciurile din grupe, iar Totul mergea bine în interiorul naționalei, însă fotbalistul a fost lovit de o veste tragică.

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Partenera sa, care era însărcinată cu cel de-al doilea copil al cuplului, a anunțat că a pierdut sarcina.. „Cu inimile frânte, vă anunțăm că băiețelul nostru a decedat în timpul sarcinii. Vă mulțumim pentru tot sprijinul”, a scris ea pe social media.

Cody Gakpo mai are un fiu, pe nume Samuel, iar acesta urma să fie al doilea său copil. Băiețelul urma să fie numit Elijah, iar soția fotbalistului a dezvăluit o poveste extrem de emoționantă, petrecută la scurt timp după aflarea veștii crunte: „Am mers împreună la biserică și am aprins o lumânare. După aceea, am mers la locul de joacă cu fiul nostru Samuel. Mai era un copil acolo, pe nume Elijah. Nu putea exista un semn mai frumos de la Dumnezeu”, a scris ea.

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💔 Cody Gakpo and his girlfriend Noa van der Bij have shared that their baby boy sadly passed away during the pregnancy. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Naționala Olandei a mai trecut printr-o tragedie similar la EURO 2008

Nu este prima dată când un jucător din naționala Olandei își pierde un copil în timpul turneului final. Khalid Boularouz, fost jucător la Sevilla, Chelsea și Stuttagart a trecut printr-o situație similară în urmă cu aproape două decenii.

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Fiica sa nou-născută, Anissa, a decedat în timpul turneului final organizat de Austria și Elveția. În ciuda tragediei, Boulahrouz a decis atunci să rămână în cantonamentul echipei și să joace în sferturile de finală contra Rusiei, cu o banderolă neagră pe braț. Olanda a pierdut atunci șansa de a se califica în semifinale după ce a cedat cu scorul de 1-3, iar Boulahrouz a fost înlocuit după doar 54 de minute, nefiind capabil să se concentreze la meci.