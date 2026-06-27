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Dramă pentru starul unei naționale puternice de la Campionatul Mondial! A aflat că fiul său a murit în timp ce se afla în SUA

O veste tragică a lovit cantonamentul uneia dintre naționalele de top de la Campionatul Mondial! Unul dintre starurile echipei și-a pierdut fiul nenăscut în timp ce se afla în SUA
Ciprian Păvăleanu
27.06.2026 | 20:06
Drama pentru starul unei nationale puternice de la Campionatul Mondial A aflat ca fiul sau a murit in timp ce se afla in SUA
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Veste tristă pentru Cody Gakpo! Soția sa a anunțat că fiul lor nenăscut a decedat. Foto: Colaj FANATIK
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Veste cumplită pentru Cody Gakpo, starul lui Liverpool și al naționalei Olandei. Iubita sa, Noa van der Bij, a postat un mesaj cutremurător pe Instagram prin care a anunțat că a pierdut sarcina.

Cody Gakpo și-a pierdut fiul nenăscut în timp ce se afla la Campionatul Mondial

Cody Gakpo se află în Statele Unite ale Americii alături de „Portocala Mecanică”. Olandezii au arătat foarte bine în meciurile din grupe, iar starul lui Liverpool a dat deja două goluri și o pasă decisivă. Totul mergea bine în interiorul naționalei, însă fotbalistul a fost lovit de o veste tragică.

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Partenera sa, care era însărcinată cu cel de-al doilea copil al cuplului, a anunțat că a pierdut sarcina.. „Cu inimile frânte, vă anunțăm că băiețelul nostru a decedat în timpul sarcinii. Vă mulțumim pentru tot sprijinul”, a scris ea pe social media.

Cody Gakpo mai are un fiu, pe nume Samuel, iar acesta urma să fie al doilea său copil. Băiețelul urma să fie numit Elijah, iar soția fotbalistului a dezvăluit o poveste extrem de emoționantă, petrecută la scurt timp după aflarea veștii crunte: „Am mers împreună la biserică și am aprins o lumânare. După aceea, am mers la locul de joacă cu fiul nostru Samuel. Mai era un copil acolo, pe nume Elijah. Nu putea exista un semn mai frumos de la Dumnezeu”, a scris ea.

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Naționala Olandei a mai trecut printr-o tragedie similar la EURO 2008

Nu este prima dată când un jucător din naționala Olandei își pierde un copil în timpul turneului final. Khalid Boularouz, fost jucător la Sevilla, Chelsea și Stuttagart a trecut printr-o situație similară în urmă cu aproape două decenii.

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Fiica sa nou-născută, Anissa, a decedat în timpul turneului final organizat de Austria și Elveția. În ciuda tragediei, Boulahrouz a decis atunci să rămână în cantonamentul echipei și să joace în sferturile de finală contra Rusiei, cu o banderolă neagră pe braț. Olanda a pierdut atunci șansa de a se califica în semifinale după ce a cedat cu scorul de 1-3, iar Boulahrouz a fost înlocuit după doar 54 de minute, nefiind capabil să se concentreze la meci.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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