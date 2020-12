Dramă pentru un cântăreț român! Și-a pierdut ambii copii subit. Dezvăluiri în premieră

Cântărețul de muzică populară George Rotaru a dezvăluit în premieră drama vieții lui: moartea surorii sale, dar și a celor doi copii, gemeni, pe care soția sa i-a pierdut. Artistul a făcut mărturisiri neașteptate și emoționante.

George Rotaru, singur la 67 de ani: „Am încercat să îmi refac viața, dar nu mai vreau”

Cu toate că a fost îndrăgostit de celebra artistă Narghita, care era cu 14 ani mai tânără decât el, cântărețul s-a căsătorit cu o tânără din Făgăraș, cu care a fost doi ani. Soția sa a pierdut, însă, două sarcini, după care a renunțat la ideea de a mai face copii.

Trecut prin două drame mari, artistul a povestit cu lacrimi în ochi despre moartea fulgerătoare a surorii sale, lucru care l-a marcat pe viață. Cântărețul ține vie amintirea rudei sale și o pomenește de fiecare dată când are ocazia.

„Sotia mea a fost insarcinata cu doi baieti dar a pierdut sarcinile. Nu asta a fost motivul divortului, efectiv n-a tinut. Eu eram artist, aveam alte conceptii, ea avea alte mentalitati. Ne-am iubit, a fost frumos, am ramas prieteni. Regret ca n-am avut copii, dar asa a vrut Dumnezeu. A fost foarte greu, momente cumplite pentru amândoi”, a mărturisit artistul.

Cu toate astea, cântărețul nu dorește să-și refacă viața. „Sincer, nu am simtit sa-mi refac viata. M-am obisnuit asa. Am un grup de prieteni, ne vedem, si ma simt bine asa. Am și doua pisici. Intentii au fost sa-mi refac viata, dar vreau sa fiu singur.”, a mai marturisit artistul la Etno tv.

După eșecul în dragoste, cântărețul George Rotaru și-a pierdut și singura soră, care a murit din cauza unei boli necruțătoare.

„Viata nu a fost chiar ușoară, sora mea a murit la o varsta frageda, la 33 ani, dupa o foarte lunga suferinta. Nu exista nicio durere mai grea pe pamant ca atunci cand îți moare un frate sau parintii raman fara un copil. Si mai ales in preajma sarbatorilor, eu simt mult lipsa lor.

Sunt singur si este un moment destul de greu. Eu îi port in suflet ca pe o icoana pe toti trei. Ei sunt si vor ramane pentru mine tot ce am avut mai scump. Seara de seara le aprind cate-o lumanare.”, a povestit artistul la Folclorul sub lupa, scrie Star Popular.