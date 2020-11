Drama Dragăi Olteanu Matei care i-a măcinat ultimii ani din viaţă: “Aș fi preferat să mor atunci, odată cu el!”

Îndrăgita actriță Draga Olteanu Matei s-a stins din viață noaptea trecută la vârsta de 87 de ani, după ce a suferit o hemoragie digestivă în cursul zilei de vineri. Actrița a fost marcată de o dramă personală după ce, în 2014, a rămas văduvă și nu s-a vindecat niciodată.

Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai apreciate actrițe de comedie și are în spate o carieră de mai bine de jumătate de veac. Aceasta i-a bucurat pe români cu personajele pe care le-a interpretat pe scenă, în filme și scenete TV.

Artista a rămas văduvă în urmă cu șase ani, după ce a avut o căsnicie fericită cu soțul ei, medicul Ion Matei, conform click.ro. Durerea a fost una imensă, mai ales că au fost căsătoriți timp de 44 de ani.

Drama personală care a marcat-o pe Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei a pierdut lupta cu viața noaptea trecută, după ce vineri a fost adusă în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului “Sf. Spiridon” din Iași. Actrița a suferit o hemoragie digestivă superioară și a fost tratată la Terapie Intensivă, însă medicii nu au mai putut face nimic.

În anul 2014, actrița trecea printr-o dramă cumplită după ce soțul ei, renumitul medic Ion Matei, s-a stins din viață. Cei doi s-au căsătorit în 1968 și au avut o căsnicie fericită. Draga Olteanu Matei a mai fost căsătorită de două ori înainte. Prima dată, cu un ofițer de aviație la vârsta de 18 ani, apoi cu un diplomat în timp ce era studentă.

Din păcate, cele două căsnicii au eșuat din cauza infidelității soților, iar artista și-a găsit liniștea în brațele lui Ion Matei, care i-a fost alături timp de 44 de ani.

“Eu şi soţul meu suntem o singură persoană şi trăim fiecare moment împreună, clipă de clipă; sigur că trecem prin necazurile vârstei, că ajungi să nu mai vezi bine, să nu mai auzi bine, să te doară picioarele”, a povestit actrița într-un interviu mai vechi.

După ce și-a pierdut soțul, Draga Olteanu Matei a declarat că nu se va vindeca niciodată de această dramă și că ar fi preferat să moară și ea împreună cu el pentru a scăpa de suferință.

“Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor atunci şi eu, odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Nu a existat niciun secret al longevităţii.

Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic.

Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viaţa noastră”, spunea actrița pentru ziarulring.ro la scurt timp după moartea soțului.

Draga Olteanu Matei a încântat publicul timp de 55 de ani

Îndrăgita actriță are în spate o carieră de 55 de ani și a jucat pe scena Teatrului Național București, în mai multe filme și în televiziune. Născută la București pe 24 octombrie 1933, Draga Olteanu Matei a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” în 1956.

Draga Olteanu Matei a avut roluri în 90 de filme și a jucat în peste 50 de piese de teatru. De asemenea, actrița a avut 100 de roluri în televiziune și face parte din Generația de Aur a teatrului românesc.

Doamna teatrului românesc a interpretat sute de roluri de-a lungul carierei și s-a pensionat din cadrul Teatrului Național în 1992, după care a înființat “Teatrul Vostru” la Piatra Neamț, compania teatrală pentru actori neprofesioniști.

Actrița a fost afectată și de moartea Tamarei Buciuceanu Botez, care a decedat în octombrie 2019. Cele două au fost colege în serialul “Cuscrele de la Național TV”, ultimul proiect pe care l-au filmat împreună.

“S-a stins iubita mea colegă, am jucat câteva luni în serialul ‘Cuscrele’ de la Naţional TV şi acesta a fost ultimul nostru proiect de televiziune împreună la care am filmat. Tot atunci am jucat cu draga de Stelas Popescu, cu Rodica Popescu Bitănescu şi cu Alexandru Arşinel, dar şi cu mulţi artiști de renume foarte talentaţi.

Ne-am înţeles de minune şi a fost o binecuvântare să fim colege şi prietene, să am ocazia să joc alături de ea. Un munte de talent, o actriţă de excepţie, un om imens. Am rămas puţini din generaţia veche, printre care şi eu. Au trecut vremurile acelea în care eram tinere şi frumoase”, povestea Draga Olteanu Matei.

De ce a murit Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei a ajuns vineri, 13 noiembrie, la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iași, după ce a fost transferată de la Spitalul Județean Piatra Neamț. Cauza a fost o hemoragie digestivă superioară, însă starea ei de sănătate s-a agravat și a ajuns la ATI.

“Este o pacientă extrem de fragilă, 87 de ani, care necesită în continuare menţinerea funcţiilor vitale.(…) De aceea, după cum v-am spus de această dată, cu suport ventilator, cu suport hemodinamic, cu o îngrijire şi o monitorizare atentă, starea dumneaei foarte fragilă se poate schimba de la minut la minut”, a spus Diana Cimpoeșu, medic șef al UPU-SMURD.

Actrița avea mai multe probleme de sănătate, lucru pe care l-au semnalat și medicii la internare. Din nefericire, starea acesteia s-a agravat și nu a mai putut fi salvată.