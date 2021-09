Alexandra Ungureanu de la Asia Express a trecut prin momente dificile în urmă cu 14 ani. Mama și tatăl vedetei au fost diagnosticați cu cancer aproape în aceeași perioadă.

Dacă mama Alexandrei a învins boala, tatăl său s-a stins din viață.

Solista a acceptat să participe alături de mama sa la Asia Express, pentru că spune ea nu o lasă niciodată singură.

Drama prin care a trecut Alexandra Ungureanu de la Asia Express. Ce s-a întâmplat cu părinții ei

Solista a vorbit foarte rar despre drama pe care a trăit-o. A acceptat să spună tot în anul 2013, în emisiunea Poveștiri Adevărate. Atunci a dezvăluit că mama sa, Anca, a avut cancer de col uterin, iar tatăl ei, cancer de colon. Ambii au fost diagnosticați aproximativ în aceeași perioadă.

Solista a povestit că a trecut prin clipe cumplite. Cu greu putea să-și stăpânească lacrimile la evenimentele la care participa. Mama Alexandrei Ungureanu s-a vindecat, însă tatăl ei a murit.

“Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer. Tata cu cancer la colon în fază terminală, iar mama cu cancer uterin în fază incipientă.

Mama a descoperit la timp ce probleme are, pentru că este genul de om care se îngrijește foarte tare. Tata, din păcate, a aflat când nu a mai avut ce să facă.

Din momentul în care a fost descoperit…a mai durat două luni. Mă ascundem în culise să plâng, atunci când mă suna mama să îmi spună că lucrurile nu se desfășoară tocmai bine.

Viața mea s-a scindat în două: înainte de acel moment și după”, a povestit Alexandra în 2013, pentru Poveștiri Adevărate, de la Acasă TV.

De ce a acceptat Alexandra să participe la Asia Express cu mama sa

Solista spune că este nedespărțită de mama sa. Are mereu grijă de ea. În plus, Alexandra a dezvăluit că mama sa este are o putere de convingere ieșită din comun, iar acest lucru le-ar putea ajuta

“Vom încerca să compensăm limitele fizice cu alte atuuri. Mama e în permanență în picioare, are o energie și nu se culcă până nu notează tot ce a avut de făcut. O să fie foarte greu, eu cu ea mă bazez pe comunicare”, .