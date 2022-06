Drama prin care a trecut CTP. Cum a fost vandalizat mormântul părinților săi: ”Ura crește mereu”

Gazetarul, care , de la Digi TV, a dezvăluit drama simțită în urmă cu ceva vreme. Mormântul familiei sale, de la periferia Capitalei, avea să fie vandalizat din cauza declarațiilor sale publice.

CTP, momente neplăcute. Locul de veci al părinților săi a fost distrus

Cristian Tudor Popescu (CTP) a povestit în urmă cu aproximativ 6 ani cum a găsit locul de veci al părinților săi, într-o zi în care a mers să aprindă o lumânare. Jurnalistul a avut parte de un adevărat șoc la momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

Fosta vedetă a postului de televiziune Digi TV nu a stat degeaba când a observat mormântul regretaților săi părinți vandalizat și a reclamat incidentul la poliție. Oamenii legii au trebuit să-l caute pe făptaș, care nu a distrus și alte locuri de veci.

„Părinții mei sunt înmormântați într-un cimitir din periferia Capitalei, în religia ortodoxă, așa cum au dorit. Ceea ce n-are nicio legătură cu ideile subsemnatului despre religie, biserică și reprezentanții ei.

ADVERTISEMENT

Azi am fost acolo să aprind o lumânare. Nu mi-a venit secunde bune să-mi cred ochilor când am văzut crucea turnată în beton făcută bucăți în jumătatea de sus, partea tatălui meu, a cărui poză am reușit s-o recuperez, nefiind distrusă în întregime.

Partea de jos, cu poza mamei, a fost probabil prea compactă ca să poată fi spartă. Niciun alt mormânt din cimitir nu a fost atins. O asemenea risipă de energie, lovituri de baros sau alte scule, presupune multă determinare.

ADVERTISEMENT

Alt motiv decât pozițiile frecvent exprimate public de către subsemnatul față de faptele și atitudinile viciate până la revoltător ale unor înalte fețe bisericești nu văd pentru acest act de vandalism țintit.

Voi reclama cazul la Poliție, fără mari speranțe că va fi găsit vreun făptaș. Sentimentul că ura crește mereu, de la o zi la alta, e tot mai puternic…”, scria CTP în urmă cu ceva timp pe .

ADVERTISEMENT

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre familia sa

Directorul fondator al ziarului Gândul spunea în trecut că a fost crescut de două femei, de mama, Victoria, și de bunica sa. Aceasta a fost familia din care a făcut parte jurnalistul pentru că părinții săi erau despărțiți în momentul în care a venit pe lume.

ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu s-a născut la 1 octombrie 1956 în București. A absolvit Politehnica în anul 1981, pe diploma sa scriind că este inginer. În perioada 1996 – 2005 a fost redactorul șef al cotidianului Adevărul, de unde a demisionat alături de alți angajați.

Mai târziu, renumitul a fondat împreună cu Mircea Dinescu ziarul Gândul. Ulterior, Cristian Tudor Popescu a ajuns la Adrian Sârbu și mai apoi la Radu Budeanu.

Mai mult decât atât, jurnalistul a fost ales Președintele Clubului Român de Presă, funcție din care a demisionat în anul 2006. Motivul invocat a fost cel al ”mercenarilor din presa românească”.

Un an mai târziu, în februarie, a candidat din nou la aceeași funcție. La momentul acela avea să fie votat cu 113 voturi pentru, 16 împotrivă şi 8 abţineri.

Pe plan personal, Cristian Tudor Popescu a fost căsătorit de patru ori și are doi băieți. Fiul cel mare are propria firmă și o duce bine din punct de vedere financiar.