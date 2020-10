Drama prin care a trecut Daniela Gyorfi. Cântăreața a intrat în depresie

Daniela Gyorfi este o femeie și o artistă împlinită pe toate planurile, însă din păcate, viața sa nu a fost întotdeauna roz. Cântăreața a trecut printr-o dramă cumplită înainte să devină mamă și aproape că-și pierduse speranța că va aduce pe lume un copil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artista în vârstă de 51 de ani a pierdut mai multe sarcini înainte de a o aduce pe lume pe fiica sa, Maria. Blondina a încercat să rămână însărcinată la scurt timp după ce s-a căsătorit cu George Tal, bărbatul cu care trăiește o poveste de dragoste de mai bine de 14 ani.

Din păcate, soarta nu a fost de partea cântăreței și a lovit-o din plin. Daniela Gyorfi a pierdut trei sarcini, fiind convinsă că problemele s-au datorat nopților pierdute și vieții sale haotice pentru că era pe scenă până târziu, fără să țină cont de nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniela Gyorfi, despre drama cumplită prin care a trecut. A pierdut trei sarcini

Îndrăgita cântăreață a mărturisit că la a treia sarcină pierdută a fost la un pas să-și piardă viața, după ce a ajuns la spital cu hemoragie puternică. Daniela Gyorfi a suferit enorm din cauza aceasta, mai ales că nu a fost niciodată genul de persoană care să fumeze sau să consume alcool.

„Eram însărcinată în 3-4 luni. Am ajuns la spital, doctorul mi-a zis că s-a oprit evoluția sarcinii. Asta a fost prima. Am zis, asta e, nu beau, nu fumez, nu mă droghez… Am rămas din nou însărcinată, am pierdut-o tot așa, la 3-4 luni.

ADVERTISEMENT

Medicul mi-a zis s-o las mai ușor. M-am dus la control, după ce am pierdut-o și pe a treia, pe la 4 luni. Am crezut că mor la asta. Am avut o hemoragie puternică”, a declarat vedeta, relatează spynews.ro.

Șocul pierderii sarcinilor au făcut-o pe artistă să intre în depresie. Daniela Gyorfi avea perioade în care plângea fără să aibă un motiv anume, mergând frecvent la medici pentru sute de teste pentru a afla cauza problemei sale. Asta până când a aflat că este din nou însărcinată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața nu s-a putut bucura de sarcină și a simțit fericirea de a fi părinte abia când a născut. Blondina a devenit mamă la 42 de ani, fetița sa venind pe lume pe cale naturală, la o clinică privată din Capitală. Maria s-a născut pe 16 februarie, în jurul prânzului.

„Eu am avut și depresie, de care nu mi-am dat seama. Plângeam din orice. Am făcut o mie de teste, nu aveam nimic în neregulă. Am zis că e cazul să fac testul Papanicolau, am ajuns la spital, dar înainte mi s-a făcut o ecografie… Și am aflat că sunt din nou însărcinată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și am făcut consult de la o săptămână la alta. Doctorul mi-a zis să renunț la multe și am renunțat. La efort mare, fără diete… Și așa a apărut Maria. Nu m-am bucurat decât în ultima clipă”, a mai spus cântăreața, potrivit sursei citate anterior.