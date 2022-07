Drama prin care a trecut Elena Chiriac, finalista Survivor 2022: “Am simţit dispreţul lui faţă de mine”

Elena Chiriac a povestit despre drama prin care a trecut după ce ea și mama ei s-au mutat la Londra, în 2018.

Drama prin care a trecut Elena Chiriac, finalista Survivor 2022

În urmă cu patru ani, Elena Chiriac și mama ei s-au mutat în capitala Regatului Unit. Sportivei i-a fost foarte greu să se adapteze într-un mediu nou.

Între timp, a reușit să se integreze și să-și facă prieteni, însă la început s-a simțit discriminată.

Elena Chiriac nu a uitat nici acum greutățile prin care ea și mama eu au trecut atunci când au ajuns la Londra. Cele două au trecut prin multe până să ajungă să aibă un trai bun.

Luptătoarea de taekwondo a suferit de depresie după mutarea în Londra, însă acum totul este bine.

“A fost foarte greu. Nu voi putea uita vreodată greutățile la care eu și mama am fost supuse. Noi ne-am dorit să o luăm de la zero și am trecut prin toate etapele pentru a ajunge la un trai bun.

Mi-a fost foarte greu să mă adaptez într-un mediu nou, cu oameni complet străini. Am trecut pentru prima oară prin depresie și am învățat să trăiesc cu puțin.

Acum suntem fericite, trăim noi două cu pisica mea, Cassandra, dar până la a fi bine am trecut prin multe furtuni.”, a declarat Elena Chiriac pentru .

Elena Chiriac a fost discriminată după ce s-a mutat la Londra

Mai mult, fosta concurentă de la Survivor 2022 a fost discriminată, la un moment dat. Elena Chiriac făcea parte din distribuția unui film, însă regizorul nu a avut un comportament potrivit față de ea, pe motiv că era româncă.

Această experiență a ajutat-o să nu mai privească oamenii diferit, indiferent de țara în care aceștia provin.

“Am avut o singură experiență în care am fost discriminată și m-a durut foarte tare. Eram parte dintr-un film în care regizorul s-a comportat urât cu mine. Asta pentru că eram ‘intrusă’ în filmul lui în care toți actorii erau britanici.

Am simțit disprețul lui față de mine și nu am putut face nimic în privința asta. De atunci, nu am mai privit pe nimeni diferit, indiferent de naționalitate.”, a povestit tânăra pentru sursa menționată.

Întrebată dacă și-a făcut un iubit la Londra, Elena Chiriac a explicat că a avut alte preocupări. Vedeta nu a acordat importanță .

Elena Chiriac este studentă la o facultate din Londra, însă vrea să petreacă cât mai mult timp în România după absolvire. Aceasta se gândește la un viitor în țara natală, dar nu și-a făcut planuri pe termen lung.

Fosta Faimoasă spune că ar vrea să revină în România după terminarea studiilor. În cazul în care va avea opțiuni mai bune în străinătate, va rămâne acolo, după cum a precizat în cadrul aceluiași interviu.