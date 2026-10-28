Drama prin care a trecut Gabi Torje. ”L-a răpus o bacterie”

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De curând Gabi Torje a discutat despre drama prin care a trecut. Tatăl fostului fotbalist a avut mai multe probleme medicale, fiind răspus de o bacterie intraspitalicească. A contractat-o după ce a suferit o intervenție chirurgicală.

Suferința de care a avut parte Gabi Torje în planul personal

Concurentul de la Asia Express, Gabi Torje (36 ani), a dezvăluit care este . Mărturia lui a fost auzită de o țară întreagă, sportivul vorbind despre acest subiect în competiția de la Antena 1. De curând, a fost invitat la mai multe emisiuni unde a povestit mai multe lucruri din viața privată.

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A rememorat , precizând că a plătit mai mult decât salariul pe care-l încasa la Dinamo. Se întâmpla în urmă cu aproape 20 de ani, la început de carieră. Concret, este vorba de o filmare în care cântă alături de Cristi Pulhac și Adrian Ropotan o melodie dedicată Stelei.

Ulterior, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță” a scos la iveală un lucru mai puțin știut de oameni. A povestit că existența sa este marcată de o mare suferință. Fostul mijlocaș dinamovist l-a văzut pe tatăl său trecând prin multe probleme de ordin medical, de la infarct până la cancer la gât. Din păcate, bărbatul a decedat în urmă cu mai bine de 4 ani.

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Trecerea în neființă nu a fost cauzată de situația medicală, ci din cauza unei bacterii pe care a luat-o din unitatea medicală în care fusese internat. A mers la spital pentru o proteză după ce suferise o fractură de șold, dar s-a ales cu o altă neplăcere. A urmat un tratament complicat, bacteria revenind destul de des. Cu toate acestea, Gabi Torje este mândru că a luat decizia de-l externa mai devreme pentru că astfel a putut să petreacă mai mult timp cu figura paternă. E recunoscător pentru faptul că i-a prelungit existența tatălui său.

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Gabi Torje: ”Doar un singur antibiotic îi făcea bine”

„Când am jucat prost mi-a zis, când am jucat bine nu m-a lăudat prea mult. De Paște, tata a făcut infarct lângă mine. Eu l-am salvat! Maică-mea cu mătușa mea au venit cu lumânările aprinse, au zis că gata, a murit. L-am resuscitat și și-a revenit Eram la o oră și jumătate de primul spital. Tata, până la urmă, a avut nouă vieți ca pisica. A avut cancer la gât, a scăpat, L-a răpus o bacterie luată din spital de la o fractură de șold, când a trebuit să-i punem o proteză. În momentul acela, când să-l luăm din spital, dacă mai stătea în spital, într-o săptămână murea acolo. L-am luat acasă, l-am ținut încă un an și jumătate.

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Doar un singur antibiotic îi făcea bine, pe care nu-l găseam decât în străinătate și-l cumpăram des, doar că bacteria respectivă revenea, nu trecea nicicum. Adică era boală lungă, moarte sigură. Deci în vară s-a întâmplat, a trecut un an de zile și în februarie a murit”, a declarat Gabriel Torje, în podcastul moderat de Cătălin Măruță, conform .

Fostul fotbalist are numai cuvinte de laudă pentru regretatul său tată. Bărbatul a făcut mai multe sacrificii, mai ales după ce a fost dat afară din 5 locuințe împreună cu întreaga familie. Toate aceste necazuri au apărut după decembrie 1989, iar într-un final sportivul și apropiații lui au ajuns într-un cămin, unde locuiau cu chirie.

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Tatăl a plecat în Dubai

Imobilul aparținea la momentul respectiv instituției unde erau angajați părinții participantului de la Asia Express. Atunci tatăl fostului dinamovist a plecat în Dubai, unde primea un venit de 600 de dolari. A revenit în România abia după 1 an și 4 luni. Ulterior, a plecat din nou chiar dacă Gabi Torje primea un salariu de 1.600 de dolari, de la Poli Timișoara.

Bărbatul s-a întors pe meleagurile natale abia după mai bine de 3 ani. Fostul jucător a mai menționat că figura paternă a fost cel mai dur mentor și antrenor al său. De asemenea, a fost mereu persoana care i-a spus tot timpul adevărul în față.