Sport

Drama prin care a trecut Gabi Torje. ”L-a răpus o bacterie”

Alexa Serdan
28.10.2026 | 05:37
Drama prin care a trecut Gabi Torje La rapus o bacterie
ULTIMA ORĂ
Gabi Torje, despre suferința regretatului său tată. Sursa foto: captură video YouTube
Gabi Torje a dezvăluit suferința cu care s-a confruntat. E o experiență care l-a marcat pentru că este vorba de o persoană dragă.
ADVERTISEMENT

De curând Gabi Torje a discutat despre drama prin care a trecut. Tatăl fostului fotbalist a avut mai multe probleme medicale, fiind răspus de o bacterie intraspitalicească. A contractat-o după ce a suferit o intervenție chirurgicală.

Suferința de care a avut parte Gabi Torje în planul personal

Concurentul de la Asia Express, Gabi Torje (36 ani), a dezvăluit care este motivul pentru care a făcut performanță în fotbal. Mărturia lui a fost auzită de o țară întreagă, sportivul vorbind despre acest subiect în competiția de la Antena 1. De curând, a fost invitat la mai multe emisiuni unde a povestit mai multe lucruri din viața privată.

ADVERTISEMENT

A rememorat episodul „Steaua e numai una” în care a fost amendat, precizând că a plătit mai mult decât salariul pe care-l încasa la Dinamo. Se întâmpla în urmă cu aproape 20 de ani, la început de carieră. Concret, este vorba de o filmare în care cântă alături de Cristi Pulhac și Adrian Ropotan o melodie dedicată Stelei.

Ulterior, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță” a scos la iveală un lucru mai puțin știut de oameni. A povestit că existența sa este marcată de o mare suferință. Fostul mijlocaș dinamovist l-a văzut pe tatăl său trecând prin multe probleme de ordin medical, de la infarct până la cancer la gât. Din păcate, bărbatul a decedat în urmă cu mai bine de 4 ani.

ADVERTISEMENT
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu...
Digi24.ro
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația

Trecerea în neființă nu a fost cauzată de situația medicală, ci din cauza unei bacterii pe care a luat-o din unitatea medicală în care fusese internat. A mers la spital pentru o proteză după ce suferise o fractură de șold, dar s-a ales cu o altă neplăcere. A urmat un tratament complicat, bacteria revenind destul de des. Cu toate acestea, Gabi Torje este mândru că a luat decizia de-l externa mai devreme pentru că astfel a putut să petreacă mai mult timp cu figura paternă. E recunoscător pentru faptul că i-a prelungit existența tatălui său.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Digisport.ro
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia

Gabi Torje: ”Doar un singur antibiotic îi făcea bine”

„Când am jucat prost mi-a zis, când am jucat bine nu m-a lăudat prea mult. De Paște, tata a făcut infarct lângă mine. Eu l-am salvat! Maică-mea cu mătușa mea au venit cu lumânările aprinse, au zis că gata, a murit. L-am resuscitat și și-a revenit Eram la o oră și jumătate de primul spital. Tata, până la urmă, a avut nouă vieți ca pisica. A avut cancer la gât, a scăpat, L-a răpus o bacterie luată din spital de la o fractură de șold, când a trebuit să-i punem o proteză. În momentul acela, când să-l luăm din spital, dacă mai stătea în spital, într-o săptămână murea acolo. L-am luat acasă, l-am ținut încă un an și jumătate.

ADVERTISEMENT

Doar un singur antibiotic îi făcea bine, pe care nu-l găseam decât în străinătate și-l cumpăram des, doar că bacteria respectivă revenea, nu trecea nicicum. Adică era boală lungă, moarte sigură. Deci în vară s-a întâmplat, a trecut un an de zile și în februarie a murit”, a declarat Gabriel Torje, în podcastul moderat de Cătălin Măruță, conform prosport.ro.

Fostul fotbalist are numai cuvinte de laudă pentru regretatul său tată. Bărbatul a făcut mai multe sacrificii, mai ales după ce a fost dat afară din 5 locuințe împreună cu întreaga familie. Toate aceste necazuri au apărut după decembrie 1989, iar într-un final sportivul și apropiații lui au ajuns într-un cămin, unde locuiau cu chirie.

ADVERTISEMENT

Tatăl a plecat în Dubai

Imobilul aparținea la momentul respectiv instituției unde erau angajați părinții participantului de la Asia Express. Atunci tatăl fostului dinamovist a plecat în Dubai, unde primea un venit de 600 de dolari. A revenit în România abia după 1 an și 4 luni. Ulterior, a plecat din nou chiar dacă Gabi Torje primea un salariu de 1.600 de dolari, de la Poli Timișoara.

Bărbatul s-a întors pe meleagurile natale abia după mai bine de 3 ani. Fostul jucător a mai menționat că figura paternă a fost cel mai dur mentor și antrenor al său. De asemenea, a fost mereu persoana care i-a spus tot timpul adevărul în față.

Arsenal, eliminată rușinos din Cupa Ligii de echipa de pe locul 18 din...
Fanatik
Arsenal, eliminată rușinos din Cupa Ligii de echipa de pe locul 18 din liga a patra! Nebunie totală: fanii au invadat terenul. Video
Daniel Pancu a găsit „inamicul” numărul 1 din meciul Corvinul – Rapid 0-0:...
Fanatik
Daniel Pancu a găsit „inamicul” numărul 1 din meciul Corvinul – Rapid 0-0: „Foarte greu. Aproape imposibil!”
Serie A, live, etapa 9. AS Roma și Como, urmăritoarele Interului lui Cristi...
Fanatik
Serie A, live, etapa 9. AS Roma și Como, urmăritoarele Interului lui Cristi Chivu, victorii uriașe pe final!
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Banciu a spus cine trebuia să câștige Balonul de Aur: 'I l-aș fi...
iamsport.ro
Banciu a spus cine trebuia să câștige Balonul de Aur: 'I l-aș fi dat numai lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!