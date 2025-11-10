Drama prin care a trecut Jordan Chiles după ce a pierdut medalia în favoarea Anei Maria Bărbosu: ”A fost greu, dar a fost și eliberator”

ADVERTISEMENT

Jordan Chiles și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama prin care a trecut după ce a pierdut medalia în favoarea Anei Maria Bărbosu. Gimnasta din Statele Unite ale Americii a rămas marcată de evenimentul din anul 2024.

Jordan Chiles, despre drama pierderii medaliei în favoarea Anei Maria Bărbosu

A fost extrem de supărată că a pierdut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Acum Jordan Chiles dezvăluie suferința prin care a trecut după ce a contestat nota pe care a primit-o în finala la sol.

Sportiva din SUA , însă situația s-a încheiat după ce s-a ajuns la TAS. Tânăra de 19 ani a primit ce i se cuvine, dar această decizie a adus multă suferință pentru americancă.

Privind în urmă la acest episod controversat, sportiva recunoaște că nu a avut o perioadă tocmai bună. E marcată și acum, dar în schimb este recunoscătoare pentru toată susținerea pe care o primește în show-ul „Dansând cu vedetele”.

„Au fost zile în care stăteam pur și simplu și pângeam. A fost greu, dar a fost și eliberator. Pentru că nu poți vindeca ceea ce continui să ascunzi.

Probabil aș spune că atunci când am apărut în numărul special dedicat costumelor de baie din revista Sport Ilustrated, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, sărbătorindu-mi corpul și încrederea în mine, în felul meu.

Abia atunci am trecut peste, când am realizat că «Oamenii încă mă susțin»”, a declarat Jordan Chiles, pentru . Din fericire, gimnasta este una dintre cele mai apreciate în domeniul său.

Cum a văzut Jordan Chiles momentul controversat de la Jocurile Olimpice

Jordan Chiles a discutat de mai multe ori despre momentul controversat de la Jocurile Olimpice de la Paris. Deși a trecut mai bine de un an de la respectivul eveniment, susține că antrenoarea sa depusese o contestație imediat după exercițiul de la sol.

Din păcate, antrenorul gimnastei Ana Maria Bărbosu nu a așteptat rezultat. Prin urmare, sportiva care i-a adus critici, precizând că întreaga experiență a fost una foarte neobișnuită și mai ales, rezultatele au fost unele premature.

Cu toate acestea, se concentrează pe aspectele pozitive ale vieții sale. Își dorește să devină actriță sau cântăreață, precizând că este pregătită să-și construiască propriul brand. Vrea să se asigure că lasă ceva în urma sa.

„În realitate, cred că este vorba doar de a continua să-mi construiesc un brand și să mă asigur că toată lumea înțelege că Jordan Chiles este Jordan Chiles, nu doar ca sportivă, ci și ca om.

Când eram mai mică, credeam că succesul înseamnă doar să merg la școală în fiecare zi. Mă gândeam: «Da, am succes. Am luat nota 10 la test». Nu, acum că sunt mai mare, am înțeles că succesul înseamnă multe lucruri”, a spus Jordan Chiles, conform .