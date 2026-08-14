Drama prin care a trecut Radu Drăgușin. Cum a învățat din nou să meargă

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Radu Drăgușin (24 de ani) a eșuat în Premier League, însă nu doar din cauza prestațiilor sale, ci din cauza unei accidentări grave. Stoperul român și-a rupt ligamentele încrucișate și a stat departe de gazon pentru aproape un an. Revenit apt, Tottenham nu s-a mai bazat pe el, iar din noul sezon

Detalii dramatice despre accidentarea lui Radu Drăgușin. Stoperul român a reînvățat să meargă

Ruptura ligamentului încrucișat anterior este cea mai gravă accidentare pe care un fotbalist o poate avea la unul dintre picioare. De multe ori, astfel de accidentări schimbă total performanțele unui fotbalist, mai ales atunci când este vorba despre un sportiv tehnic, care face multe schimbări de direcție și de ritm pe parcursul unui meci.

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Radu Drăgușin ar putea să nu fie atât de afectat, întrucât el are și o musculatură senzațională care îl ajută, iar presiunea pe ligamente nu mai este atât de puternică. Totuși, stoperul naționalei României a explicat detalii crunte de la recuperare: „Am învățat să merg din nou. Asta a fost prima etapă a recuperării. Să-ți recapeți flexia. Genunchiul tău este foarte rigid. Ușor, ușor, prin antrenament, exerciții… am recuperat flexia. Este foarte solicitant și e foarte multă durere la început. La nivel mental este și mai solicitant dacă nu-ți setezi bine așteptările. Am stat 11 luni, iar eu mi-am setat așteptările că voi lipsi un sezon întreg.

Dacă nu este făcută recuperarea cum trebuie, riști să nu mai joci niciodată fotbal la nivel înalt. Nu au existat abateri de la programul pe care mi l-au impus medicii. Frustrarea vine la 7-8 luni de recuperare, când ieși pe teren, te antrenezi normal cu băieții, dar nu te ia antrenorul în echipă, tocmai din cauza acestui lucru. Îmi venea să mănânc terenul ăla când îi vedeam pe toți… eu mă simțeam fizic bine, chiar mai bine decât înainte”, a declarat Radu Drăgușin în cadrul podcastului Vorbitorincii.

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Radu Drăgușin și-a recăpătat încrederea! Cum se simte după ce a fost recuperat complet

În prezent, Radu Drăgușin a fost recuperat complet și, conform spuselor sale, se simte mai puternic decât înainte. El a dat Premier League pe Serie A și Stoperul român recunoaște că în momentul de față nu joacă cu absolut nicio frică și are încredere 100% în el și în genunchiul său.

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Întrebat despre jocul murdar al atacanților, care ar putea profita știind că Radu a trecut prin momente dificile, internaționalul român a avut un răspuns foarte sigur pe el, care nu lasă de înțeles decât că în acest moment este 100% fizic: „(n.r. – Încearcă atacanții să se dea la tine cunoscându-ți problemele?) Pot să încerce… (n.r. – râde) există și răspunsuri la treaba asta. Sunt atât de încrezător în mine și în genunchiul meu, încât nu am jucat cu frică. Sincer să-ți zic, nu cred că a încercat nimeni să profite de acest lucru.

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Premier League este cel mai dificil campionat în care poți juca. Adversarii sunt mari, alții sunt mai mici, mai tehnici. Haaland este puțin mai înalt decât mine, dar am avut dueluri în care mi-am ținut și eu partea. Este agresiv, dar nu mai poți face lucruri în afara fair-play-ului, pentru că se vede totul pe cameră”, a mai spus Radu Drăgușin.