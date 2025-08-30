Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, are o poveste de viață emoționantă. Descoperă care este prin care a trecut Teodora Stoica, fiica celui care conduce alături de Gigi Becali una dintre cele mai iubite echipe de fotbal din țară. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica

Cine este Teodora Stoica

Teodora Stoica este celebră pe social media, unde împărtășește cu urmăritorii săi diverse sfaturi despre nutriție și stil de viață sănătos. Tânăra care va împlini 31 de ani pe 23 septembrie are o legătură apropiată cu tatăl său. Cei doi apar adesea în fotografiile de pe rețelele de socializare.

În copilărie, Teodora recunoaște că era o povară pentru părinții săi. Obișnuia să meargă des în cluburi, pe urmele sale fiind mereu paparazzi. Uneori, era pedepsită de familie pentru năzbâtiile pe care le făcea, specifice vârstei.

Privind în urmă, Teodora Stoica își amintește că notorietatea tatălui său, Mihai Stoica, era o povară. Acum se mândrește că este fiica celui care se ocupă de FCSB, între cei doi fiind o legătură profundă care are o pasiune comună, sportul.

Ce meserie are fiica lui Mihai Stoica

Fiica lui Mihai Stoica a absolvit Facultatea de Drept în România, cu toate că putea să studieze în străinătate. A ales să rămână în țară datorită unei relații sentimentale. La acea vreme Teodora Stoica se iubea cu Marius, fiul cel mic al lui Vasile Turcu.

După o legătură cu suișuri și coborâșuri și-au spus „Adio”, tânăra având o perioadă extrem de agitată. Părinții au încercat să o convingă că drumul spre care se îndreaptă nu este unul bun, însă nu au reușit. A plecat de acasă și s-a mutat într-un apartament dintr-un cartier rezidențial.

O vreme bună a fost vecină cu majoritatea fotbaliștilor de la Steaua și cu iubitele lor. Și-a schimbat traiectoria vieții, mai ales din punct de vedere profesional. Teodora Stoica a lăsat în urmă trecutul și s-a angajat.

În prezent, nu lipsește din birourile FCSB-ului. Fiica lui Mihai Stoica a recunoscut că lucrează pentru Gigi Becali. Cu toate acestea, precizează că nu este singura persoană care ocupă această poziție în clubul latifundiarului din Pipera.

„Eu și acum mă ocup de partea lor de social media. Să nu mă înjurați, vă rog! Oricum primesc foarte multe mesaje urâte. Nu prea știu oamenii că eu mă ocup de social media, am evitat să spun”, a spus Teodora Stoica în podcastul .

Cum a descoperit cancerul

Fiica celebrului manager de fotbal Mihai Stoica a dus o luptă grea când a descoperit că suferă de cancer. A primit diagnosticul crunt pe când avea doar 24 de ani, vestea fiind una care nu a doborât-o. Dimpotrivă, i-a schimbat complet viața.

În cadrul unei emisiuni online, Teodora Stoica a spus că a suferit de cancer cu metastaze la plămân și la coloană. Tânăra a reușit să învingă boala nemiloasă având o mare credință în Dumnezeu. Susține că nu a făcut chimioterapie.

„Mi-a fost frică să vorbesc despre asta, pentru că nu îmi place să dau putere unei boli. Făceam masaj, cu maseurul de la Steaua, Cocolino, și mi-a spus: «Ai un nodul la gât, știai?».

Și am fost la puncție, mi-a luat lichid, am primit mailul și am sărbătorit, că era benign. Am zis, mamă, perfect, am rezolvat și problema asta. Dar el tot creștea și am fost la Parhon.

Mă operez, a trebuit să fie tiroidectomie totală (eliminarea unei părți sau a întregii glande tiroide), că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la os. Nu plâng…”, a explicat Teodora Stoica, în podcastul lui Cătălin Măruță.

”Aveam o mare frică de singurătate”

„Eu nici n-am știut de metastazele la os, am aflat după mult timp. După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv. Trebuie să iei o pastilă și să stai patru zile în spital. Singur.

Dar eu aveam o mare frică de singurătate și după operație, când ești vai de capul tău, nu vrei să stai singur. Am făcut de două ori tratamentul cu iod, dar se vorbea atunci că trebuie să-l fac de 6-7 ori, dar am scăpat cu două terapii”, a completat Teodora Stoica.

În alt interviu a mărturisit că această încercare a apropiat-o de Dumnezeu. Lupta cu cancerul a fost o perioadă de transformare spirituală și personală. A citit și s-a rugat mult în acele momente cumplite.

Legătura cu Divinitatea a adus-o pe drumul cel bun, subliniind că ulterior a început să primească doar semne bune. După ce a învins boala și-a schimbat complet stilul de viață. A făcut un curs de nutriție și face sport constant pentru a fi în formă maximă.

Stilul de viață adoptat de Teodora după lupta cu boala

Și-a ascultat mereu corpul și a văzut ce funcționează, motiv pentru care acum are un stil de viață echilibrat. A renunțat la anumite produse alimentare din comerț. În plus, Teodora Stoica este nutriționist acreditat.

Poate face un plan de mese ca la carte. A mai precizat că nu folosește niciodată plicuri de ceai. Acestea au în compoziția lor multe microparticule din plastic. De asemenea, a dezvăluit că nu gătește în tigăi și cu ustensile care au un potențial toxic.

A adoptat o dietă sănătoasă, deși nu a eliminat complet carnea din alimentație. Consumă doar carne care provine din surse sigure. În general, preparatele mâncate de Teodora Stoica se bazează pe verdețuri și alimente neprocesate.

Cum arată meniul Teodorei Stoica

„Consum zilnic avocado, pătrunjel, lămâie, de fapt asta e o salată ce zic acum, o salată pe care o mănânc în fiecare zi. Pătrunjelul cu lămâia pentru vitamina C, pătrunjelul are multă vitamina C, avocado pentru grăsimi sănătoase.

Mai mănânc ouă de țară. N-am mâncat o perioadă, dar acum mi-am dat seama că are nevoie și de proteină corpul și uneori e OK și proteina animală. Am noroc cu prieteni care au câte un bunic la țară sau părinții lângă București și îmi aduc ei.

De asemenea, mănânc săptămânal pește. Somon sălbatic, doradă sălbatică, biban sălbatic. Am găsit o pescărie în Domenii, au tot timpul pește proaspăt și care nu e de crescătorie.

Cred că e important să găsești surse de încredere de unde să îți procuri mâncarea. Dulciuri mai mănânc, dar fast food niciodată”, a declarat fata președintelui de la FCSB, în emisiunea Health Talks, relatează .

Teoria dramatică a lui Mihai Stoica despre cancerul fiicei sale

În urmă cu ceva vreme Mihai Stoica a elaborat o teorie dramatică legat de cancerul fiicei sale. Sportivul consideră că boala de care a suferit Teodora Stoica s-a declanșat pe fondul stresului în momentul în care a fost arestat.

S-a ales cu o pedeapsă de 3 ani și jumătate cu executare, fiind condamnat în celebrul „Dosar al transferurilor”, pentru evaziune fiscală. A ispășit circa 2 ani. Se întâmpla chiar în anul 2014 când fiica sa a aflat că se confruntă cu această boală cumplită.

„Eu sunt convins că ea s-a îmbolnăvit din cauza faptului că eu am fost arestat. (n.r. – Ai aceeași dramă pe care a avut-o Gică Popescu, practic) Da, pierzându-și tatăl. Eu sunt sigur, pentru că ea…

Deși eu i-am explicat că acolo mă descurc, pentru că nu am niciun fel de problemă, eu cunosc oameni din toate categoriile… Cunoșteam foarte mulți oameni care erau deja arestați.

Așa m-a dus viața”, a mărturisit Meme Stoica, în podcastul SportCast cu Sile. Mihai Stoica a dezvăluit și gestul impresionant pe care Gigi Becali l-a făcut pentru fiica sa când a aflat de boală.

Implicarea lui Gigi Becali în tratarea Teodorei Stoica

În clipa în care Teodora Stoica s-a îmbolnăvit omul de afaceri Gigi Becali nu a stat pe gânduri. Milionarul i-a donat toți banii necesari pentru tratamentele pe care urma să le facă, lucru care l-a înduioșat pe Mihai Stoica.

Acesta este recunoscător pentru demersul pe care l-a făcut latifundiarul din Pipera. A fost mai mult decât ireproșabil, a susținut în urmă cu ceva vreme managerul clubului FCSB. Gestul a venit și pentru că Mihai Stoica începuse să meargă la Biserică.

„Gigi, când eu plecasem iar din club, m-a sunat și… nu voiam să spun că Teodora e bolnavă, dar m-a simțit din voce și i-am zis. Și mi-a zis: «Mâine, urgent te duci iar la bază și te apuci de treabă! Băi, nu discutăm asta, te duci la bază!».

Și m-am dus, iar a doua zi i-a făcut donație, i-a plătit tot ce a însemnat cheltuială legată de operații, terapii, ce urma să apară și în plus. Și i-a făcut ei direct donație. Nu ai… și a și angajat-o la club! Așa că ce pot să…

Ok, că el ajută și oameni pe care nu îi cunoaște și că te aștepți să te ajute și pe tine când ești la ananghie, dar… te ajută! Și te ajută substanțial. Gigi e altfel de om. Știi cum i s-a întors lui, care e cea mai mare sastisfacție a lui?

Faptul că eu merg la biserică. Pentru el, chestia asta e atât de importantă, pentru că el știe, și a aflat înaintea mea, cât de important e pentru mine asta”, a completat Mihai Stoica, la SportCast cu Sile.