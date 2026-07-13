Drama prin care a trecut Wesley după retragere! Fiul fotbalistului, diagnosticat cu leucemie: „Continuăm chimioterapia

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Wesley (45 de ani) este unul dintre cei mai buni atacanți străini care au evoluat vreodată în SuperLiga României. Ajuns la FC Vaslui în iarna lui 2009, când Adrian Porumboiu plătea nu mai puțin de 1,5 milioane de euro în schimbul său, brazilianul a impresionat în fotbalul nostru, astfel că, la trei ani distanță, era transferat de Al Hilal pentru 3 milioane de euro.

Drama prin care a trecut Wesley după retragere

Atacantul s-a retras din activitate în 2016, acesta axându-se foarte mult pe viața de familie. Totuși, Wesley a trecut prin momente și mai puțin plăcute, la începutul anului 2026 descoperind că fiul său suferă de leucemie. După ce a fost internat în spital, băiatul de 18 ani se simte mai bine, însă luptă în continuare cu boala.

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Wesley a transmis că starea de sănătate a fiului său a cunoscut îmbunătățiri, însă acesta urmează în continuare un tratament specializat și face chimioterapie. Fostul fotbalist e optimist că în câteva luni băiatul său va putea duce o viață normală, lipsită de probleme de ordin medical.

„Din păcate, nu mă pot simți chiar atât de bine, deoarece fiul meu a avut leucemie, dar slavă Domnului că și-a revenit. Cu toate acestea, continuăm tratamentul cu chimioterapie, iar în câteva luni se va recupera 100% și va putea reveni la o viață normală și la ceea ce visează el. Dar viața nu se oprește și trebuie să-mi susțin fiul în orice fel. Dar totul este cu voia lui Dumnezeu”, a spus Wesley, conform .

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Cum a arătat cariera lui Wesley

Atacantul brazilian a făcut primii pași în fotbal în țara natală, la Ponte Preta, ca ulterior să meargă în Coreea de Sud, la Suwon Bluewings. După experiența în Asia, Wesley a mai fost legitimat la Fortaleza, Penafiel, Alavés, Vitoria Guimarães, Grasshoppers, Paços Ferreira și Leixoes, .

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, brazilianul a adunat 137 de meciuri și a marcat 76 de goluri. l. După experiența în Arabia Saudită, Wesley a mai bifat partide pentru Millonarios, Poli Iași și Barbarense-SP, retragerea oficială având loc în 2016.