Drama prin care trece Jesica Zamfir, câștigătoarea MasterChef, sezonul 4. Fiul ei are o boală gravă

Drama prin care trece bucătarul are legătură cu unul dintre copiii săi, care are o boală gravă. Afecțiunea fiului său a început să se manifeste după vârsta de 2 ani, medicii punându-i un an mai târziu diagnosticul de autism.

Suferința pe care o ascunde Jesica Zamfir, câștigătoarea MasterChef, sezonul 4. Are legătură cu fiul său

Jesica Zamfir ascunde o mare suferință în suflet. Vedeta de la Pro TV are un băiat cu autism, care merge constant la terapie. , sezonul 4, face tot ce-i stă în puteri pentru a-i fi bine acestuia.

ADVERTISEMENT

„Când am aflat diagnosticul lui Sergiu am simțit cum mi se prăbușește toată lumea aia minunată pe care o pregătisem atât de în detaliu pentru el. Abia după opt ani am putut să pronunț cuvântul autism.

Am observat pe la doi ani că e diferit puțin în comparație cu ceilalți copii de vârsta lui. Aveam o temere pe care o țineam bine ascunsă de frică. Apoi la grădiniță pe la trei ani și jumătate am început ușor, ușor să investighez.

ADVERTISEMENT

Primul diagnostic dat de medici m-a pus la pământ. Nu am vrut să mai aud de doctori. În mintea mea era un diagnostic extrem de exagerat și credeam că o să treacă cumva odată cu vârsta.

După șase luni am revenit la medic, doamna mi-a spus că așa fac majoritatea mamelor, refuză să creadă, iar apoi revin căutând ajutor”, a declarat câștigătoarea MasterChef România, sezonul 4, pentru .

ADVERTISEMENT

Jesica Zamfir, mândră de fiul său, Sergiu

Jesica Zamfir avea planuri uriașe pentru fiul său încă dinainte de a se naște. visa ca cel mic să devină un actor cunoscut la Hollywood, să cânte la pian și să practice cel puțin un sport.

În plus, voia ca Sergiu să fie sociabil și iubit de toată lumea. Cu toate astea fosta concurentă este mândră de copilul ei. În momentul de față, fiul chefului este elev în clasa a IV-a, la o școală normală de stat.

ADVERTISEMENT

Băiatul a depus eforturi uriașe să se adapteze și să simtă că face parte din această lume, mai ales că este devotat, înțelegător și responsabil.