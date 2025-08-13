Drama prin care trece noul jucător de la UTA, dispărut de la echipă. Ce se întâmplă cu soția sa

Mevlan Zeka, jucătorul kosovar adus în această vară de UTA din postura de liber de contract, a părăsit deja România, iar oficialii clubului din Arad au transmis că sunt hotărâți să îl reclame la FIFA.

Mevlan Zeka a plecat de urgență de la UTA la scurt timp după ce a ajuns la echipă

Doar că este vorba despre o situație cu totul specială, după cum a dezvăluit acum Arjanit Kuqki, impresarul său, reprezentant al firmei care i-a adus de-a lungul timpului în Superliga din Kosovo pe Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi sau, recent, Drilon Hazrollaj, fotbalistul de la Rapid.

Agentul FIFA a explicat că atacantul în vârstă de 31 de ani al „Bătrânei Doamne” a fost nevoit să plece de urgență în țara natală după ce a efectuat cantonamentul de vară alături de noua sa echipă, pentru că a aflat că soția lui a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă. În primă fază, femeia nu îi spusese despre acest lucru tocmai din dorința de a nu-i da peste cap parcursul profesional.

Soția sa a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă

„Am văzut tot ce s-a scris prin presa din România, dar adevărul este că Mevlan chiar este într-o situație foarte grea. În timp ce se afla cu UTA în Slovenia, soția sa, Gentiana, a făcut niște investigații și i-a fost descoperit un cancer la stomac.

Nu i-a spus imediat, tocmai ca să nu-și facă griji. Fiindcă era primul transfer al lui Mevlan în străinătate, știa cât de mult își dorise el să ajungă la UTA, unde ar fi urmat să câștige mult mai bine ca în Kosovo. Dar după revenirea din cantonament, Mevlan a aflat și de aceea a plecat acasă. Trebuia să fie lângă familia sa.

Mevlan nu mai are tată, iar fratele lui e stabilit în Elveția. În Kosovo așa este, el este stâlpul familiei, cel care asigură tot pentru soția sa, fiul lor de 5 ani, dar și pentru mama lui, care este și ea bătrână”, a spus Arjanit Kuqki, potrivit

Detaliile oferite de impresarul său: „Chiar trebuie să stea zi de zi alături de ea”

De asemenea, impresarul a transmis și că cei de la UTA s-au oferit să îl ajute pe fotbalistul kosovar cu tratamentul soției sale în România, în cazul în care el va decide să se întoarcă și să continue Doar că, din nefericire, lucrurile nu sunt deloc simple din acest punct de vedere, după cum a explicat pe larg același Kuqki:

„Clubul UTA știe despre situația lui și s-a oferit să aibă grijă ca soția sa să aibă toată asistența medicală necesară dacă Mevlan se întoarce la Arad.

Numai că totul este foarte complicat. Soția lui a început deja tratamentul, nu e transportabilă, plus că e și problema cu viza, care se acordă greu și numai pentru 90 de zile, după care o iei de la capăt.

Gentiana e deja sub îngrijirea unui medic acolo, ar fi greu să vină în România și să schimbe medicii, care, probabil, au alt gen de abordări în asemenea cazuri.

Iar Mevlan chiar trebuie să stea zi de zi alături de ea, de copil, care e foarte mic. Nici lui nu-i este simplu, și-a dorit enorm să joace pentru noua lui echipă. Dar este blocat în această situație”.

Mevlan Zeka își suspendă, cel puțin temporar, activitatea de fotbalist profesionist

Așadar, în acest context extrem de delicat, Mevlan Zeka nu are de gând să mai continue în Superliga și ia chiar foarte serios în calcul posibilitatea să își suspende de tot cariera de fotbalist profesionist, cel puțin în perioada în care soția sa va urma tratamentul pentru acea boală.

Dar și din acel moment acest lucru se va întâmpla doar în Kosovo, întrucât atacantul vrea să fie în tot timpul alături de familia sa. Astfel, impresarul lui a dorit cu această ocazie să sublinieze și că nu s-a pus problema ca jucătorul să își dorească să semneze cu o altă echipă sau să se antreneze cu FC Suhareka, fosta sa formație din țara natală, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile.

„Noi am ținut legătura cu UTA. Ne-am oferit chiar să plătim cheltuielile pentru zilele petrecute de Mevlan în cantonamentul din Slovenia. El a venit liber de contract și nu are pretenții, nu vrea să fie plătit, nu vrea decât să poată fi alături de familie.

Nici vorbă ca Mevlan să se antreneze cu fosta sa echipă, cum am văzut că s-a scris. Nu a făcut nicio zi de pregătire de când s-a întors acasă.

Arjanit Kuqki: „Nu suntem în război cu UTA. Dacă vor să meargă la FIFA, e dreptul lor”

Își dedică tot timpul soției. Are 31 de ani, este fotbalist și nu știe să facă altceva. Pe viitor, dacă situația se îmbunătățește, e posibil să mai joace, dar numai în Kosovo, ca să poată fi în fiecare zi acasă. Salariile sunt mai mici cu cel puțin 50% în Kosovo față de România.

Dar ar face-o numai ca să își poată susține familia. Nu suntem în război cu UTA, înțelegem dacă vor să meargă la FIFA, e dreptul lor. Dar Mevlan e dispus să suporte orice se va decide.

Nu e ca și cum ar avea vreo ofertă din altă parte, mai bună, iar acum caută motive să se despartă de UTA. Noi suntem serioși, am mai adus jucători foarte buni în România. Dar în cazul lui Mevlan, chiar este vorba de ceva dincolo de fotbal, e despre viață, despre familie!”, a mai spus Arjanit Kuqki, conform sursei citate anterior.

, adus de asemenea în această vară, după despărțirea lui de Dinamo, dar este posibil ca în noul context să își dorească să mai aducă un jucător pe această poziție în viitorul apropiat.