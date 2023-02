Drama româncei din Spania care vrea să ne reprezinte la Eurovision 2023: „Mi-au murit foarte mulți din familie”

Adriana Moraru, o româncă stabilită în Spania, vrea să ne reprezinte anul acesta în concursul muzical european care va avea loc în luna mai, la Liverpool.

Adriana a enumerat motivele pentru care crede că melodia ei, „Faralaes” ar putea fi piesa cu care să dăm lovitura la Eurovision 2023.

Cântăreața și compozitoarea a făcut câteva destăinuiri și despre viața ei personală, dezvăluind că una dintre persoanele care i-a oferit cel mai mult curaj în carieră este bunica ei, singura rudă pe care o mai are în România.

finala – la care vor participa 12 concurenți – va avea loc sâmbătă, pe 11 februarie 2023

Tu stai în Spania de 20 de ani. Ce te-a dus acolo?

– Părinții mei s-au despărțit când eram adolescentă, pre-adolescentă și mama s-a dus să locuiască în Spania, după care, după doi ani ne-am dus noi, pentru că s-a făcut reîntregirea familiei. Noi locuiam cu tata și, mă rog, toată perioada asta, fiind și vârsta complicată, aveam nevoie de mamă, simțeam nevoia mamei în viața mea.

În ce momente ți-a fost cel mai dor de România?

– Absolut tot timpul, mai ales la început. Eu aveam toată viața aici, copilăria… Studiam muzica în acel moment și, știi cum este, deja începusem să merg la concursuri, la festivaluri, făceam vioară, pian. Chiar eram bună, pentru că era viața mea. Dintr-odată m-am dus acolo. Nu am făcut deloc muzică, nu vorbeam limba, mi-a fost foarte dificil. Am uitat și vioara, slavă Domnului că am putut să repet măcar la pian. Am pierdut multe lucruri. Până nu m-am adaptat corespunzător și nu am învățat limba să fac cât de cât o conversație… Nu e chiar așa ușor să înveți.

Depinde de zonă, sunt într-adevăr accente diferite. Tu stai chiar în Madrid?

– Am locuit în Benidorm și știi că în Comunidad Valenciana există un dialect. Am învățat acel dialect, după care m-am mutat în Madrid și trebuia să mă adaptez, pentru că e un accent neutru. Lor nu le plac persoanele care sunt din provincie și, venind din Valencia…

Dorul de țară a determinat-o să se înscrie la Eurovision: „Mi-au murit foarte mulți din familie. O mai am pe bunica mea”

Ce te-a determinat să te înscrii la Eurovision? Ai participa din partea Spaniei, de pildă?

– Eu nu exclud să particip pentru mai multe țări, dar ca și compozitoare, în viitor, pentru că am sute de cântece compuse. Mă rog, am compus 130, le-am numărat special ca să știu dacă mă întrebați. Aș înscrie melodii pentru Elveția, Malta, San Marino, de ce nu? Dar ca și compozitoare, insist! Ce m-a determinat să mă înscriu? Dorul de casă! Pentru mine era singura formă de a mă întoarce cât de cât…

Nu mai ai nicio rudă în țară?

– Nu, nu mai am aici familie. Mi-au murit foarte mulți din familie, unchi, tatăl, tot… O mai am pe bunica mea, care este din ce în ce mai în vârstă. Cred că dacă nu mă oblig la un moment dat să vin să o vizitez, pentru că suntem tineri, mergem în vacanțe, poate ne pierdem în locuri exotice și uiți că mai am acolo persoane care te-au crescut, în cazul ăsta bunica. Și nu doar că m-a crescut, e persoana care a crezut cel mai mult în mine. Bunica mea, de fiecare dată când câștigam un premiu sau apăream în „Jurnalul de Dâmbovița”, mă rog, ceva local, avea toate decupajele din ziare și reviste. Nu exista vecin care să nu știe că nepoata ei a câștigat. Îi datorez asta și îi mulțumesc că s-a dedicat.

Cum au reacționat persoanele dragi când au aflat că a fost admisă în Selecția Națională

Care sunt sfaturile primite de la bunica ta de care ții cont în carieră?

– Bunica mea mi-a spus întotdeauna să cred în mine. Eu când sunt foarte trist, îți dai seama că am început să facă și acolo muzică. Am fost și în multe musicall-uri… Eu nu pun în curriculum asta, pentru că nu eram protagonistă. Și îi ziceam bunicii, uite, de data asta nu m-au luat. Mi-a zis atunci bunica să nu mă supăr, că înseamnă că nu mai era pentru mine. Primele persoane cărora le-am spus că am fost aleasă la Eurovision a fost mama mea, după care am sunat-o pe sora. Sora a rămas în șoc, mi-a închis telefonul, a zis că nu realizează. Apoi buni mi-a zis că nu avea nici cea mai mică îndoială că voi fi aleasă. Cum să nu o adori?

Ce ar trebui să apreciem cel mai mult la melodia ta? Cum crezi că vei reuși să cucerești publicul?

– În primul rând, este o melodie super-optimistă. E extraordinar de vibrantă. Tu asculți și nu poți să spui că nu-ți dă starea de veselie. Poți să o asculți în mașină, la duș. Ăsta cred că e atuul.

Din piesele care mai sunt în Selecția Națională, ai vreo preferată?

– Mie îmi plac toate, îți promit că nu am vreo preferată.

Dar nu ți s-a întâmplat să fredonezi o melodie mai mult decât pe alta?

– În momentul în care ieșea fiecare melodie de la înregistrări, fredonam melodia respectivă încontinuu. Nu pot să spun că știu toate versurile, aș fi ipocrită, dar știu măcar refrenele. Ieri am coincis, de exemplu, cu Ocean Five (n.r.: la filmările clipurilor de prezentare) și le fredonam melodia. Nu știu cum a fost în alți ani, dar anul ăsta sunt mândră că sunt melodii care ridică nivelul concursului.

Ce sfat le dă cântăreața femeilor cărora le e frică să îi denunțe pe abuzatori: „O persoană care te iubește te tratează bine”

Stai în Spania, o țară feministă, unde sunt controverse pe seama unei legii care apără drepturile femeilor, probabil ești la curent cu scandalul provocat de „Solo si es si”*. Vreau să ne spui cum ai putea convinge o femeie care e victima hărțuirii sau a misoginismului să facă un pas în față? Multor femei le este teamă să denunțe!

– Într-adevăr, e un moment complicat și controversat în societatea spaniolă. Fiecare persoană are istoria ei. Trebuie să te pui în pielea fiecărei persoane. Nu întotdeauna e ușor să renunți la viața pe care o ai, pentru că pot fi niște copii la mijloc, și, în fine, fiecare poveste este diferită. Eu ceea ce spun, așa cum e și melodia Faralaes, este să lupți și să vrei mai mult în viață, indiferent ce înseamnă acel mai mult pentru fiecare. Ceea ce eu simt și ceea ce vreau pentru mine poate fi ceva mai bun, dar poate pentru persoana respectivă. Sfatul meu pentru femei este așa: O persoană care te iubește, îți vrea binele.

O persoană care te iubește te tratează bine, pentru acea persoană ești centrul Universului. Nu trebuie să renunțăm la visele noastre. Visul meu a fost să mă prezint la Eurovision, pentru că eu deja am o familie minunată, dar mă simțeam incompletă. Poate pentru altcineva, visul e să aibă o viață liniștită și să trăiască în armonie.

Adriana ar compune melodii pentru Beyonce

În final, poți să ne spui o listă de artiști cu care ai vrea să cânți, din România, din Spania, de ce nu? Uite, Rosalia, cum ți se pare?

– Rosalia, da, îmi place! Dar eu nu sunt chiar așa cu flamenco. La Farales au coincis niște tente latino. De pe piața muzicală spaniolă prefer mai mult compozitori. Persoanele care își cântă propriile melodii au tot respectul meu. Nu e chiar așa ușor. Beyonce, Christina Aguilera, la fel, feministe, au niște voci uriașe și mi-au marcat copilăria. Și, dacă nu consideră că sunt suficient de bună să cânt pentru ele, mi-ar plăcea să compun. Să le prezint o melodie, le-o fac drept cadou!

Legea care a creat controverse în Spania

*Notă: Legea „Solo si es si” a provocat dezbateri intense în Spania, de lacunele acesteia profitând violatorii și agresorii, mulți bucurându-se de reducerea pedepselor primite pentru faptele lor.

După cum spune și titlul actului normativ care a intrat în vigoare în luna octombrie a anului trecut, „Doar un da este un da” se referă la consimțământul total în producerea actelor sexuale, lucru care oricum era prevăzut în legislația anterioară. Doar că, de data asta, potrivit modificărilor, persoana investigată trebuie să-și dovedească nevinovăția înainte ca acuzatorul să probeze motivele pentru care se află în instanță.

Dincolo de felul în care poate fi interpretat fiecare paragraf din această nouă lege, trebuie menționat că pedepsele au fost reduse destul de mult. De exemplu, pentru o agresiune sexuală, în vechea lege pedeapsa era între 1 și 5 ani, iar în noua lege, aceasta e între 1 și 4 ani. În cazurile de agresiune sexuală gravă, pedeapsa s-a redus de la 5 la 10 ani, la 2 până la 8 ani, ș.a.m.d.