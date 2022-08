Drama românilor întorși în țară după ani de muncă în străinătate. „Copiii nu vorbesc românește. Nu ne încadrăm în peisaj și simțim că ne irosim”

Munca în străinătate seamănă îndepărtare și dor cât pentru o viață întreagă și nu o dată a răpit definitiv familii întregi și a rupt legături puternice. Românii pleacă din țară pentru un trai mai bun, muncesc zi lumină și visează cu ochii deschiși la un viitor diferit măcar pentru copii. Nu puțini sunt cei care nu reușesc să se acomodeze și abia așteaptă încheierea contractului sau atingerea obiectivului financiar pentru a se întoarce.

Ce găsesc românii care se întorc în țară după ani de muncă afară

O fac de multe ori după ani de zile, ani în care fără să realizeze lumea lor se schimbă. Învață normalitatea, se adaptează unor cerințe pe care speră să le regăsească în țară și în clipa revenirii. Și abia din acest moment începe adevărata dramă.

ADVERTISEMENT

Întorși cu atâtea ambiții, în sfârșit respirând aerul meleagurilor pe care le-au visat în depărtări nopți întregi, din ce în ce mai mulți români înțeleg că țara nu le mai oferă nimic. Că frumosul „acasă” înseamnă, de fapt, altceva, nu peisajul dezolant și lipsa oportunităților. Nu birturi pline încă de la prima oră de oameni certați cu munca, nu lene, nu certuri pe te miri ce.

Ei sunt românii care au vrut să reconstruiască România, dar pe care țara i-a alungat fără drept de apel. Pentru că, în toți anii în care au lipsit, România nu doar că a stat pe loc, împietrită în vremuri tulburi, ci de multe ori a făcut chiar și un pas în spate.

ADVERTISEMENT

Este și cazul Anei Doagă, o româncă revenită într-o țară care nu i-a mai oferit nimic. Și-a luat întreaga familie și a încercat să-i spună României și să-i ofere tot ce avea mai frumos și mai de preț. După doi ani grei, femeia a ales să abandoneze proiectul și a revenit în depărtări.

„După doi ani de lupte interioare, două ierni românești, două veri de vis, noi cei veniți din străinătate să facem rahatul praf la Românica, am decis că o lăsăm pentru alții. Alții care probabil au mai multă legătură cu țărâna, viața la țară și altele.

ADVERTISEMENT

Trebuia să vă scriu cu o ceașcă de ceai în mână, într-o casă cu miros de nou. Lăsați că nu e chiar așa. Ceașca aia de ceai cu lapte, pe care obișnuiam să o beau ca englezii la 5 după masă nu se pupă cu decorul și nu se încadrează nici in timp. Aici la ora aia bagi ca berilă și după vreo cinci ore când te liniștești, dacă mai bei o gură de apă să zici mersi și cazi lat.

S-au întâmplat multe în acești ani, am râs, am plâns, am oftat și ne-am întrebat unul pe celălalt ce e de făcut. Am învățat și multe, bune, rele le-am prins pe toate. Relația noastră de cuplu a fost în cumpănă, din cauza distanței ăi a unor guri păcătoase, viitorul era în ceață atât pentru noi cât și pentru cei mici”, și-a început femeia povestea pe un grup .

ADVERTISEMENT

Dezamăgită de cele găsite, Ana Doagă nu a mai ezitat o clipă și a părăsit România. A plecat cu întreaga familie în , țară căreia îi spune acum „acasă”. Între timp, visul frumos al revenirii este de vânzare și nu puțini sunt cei care s-au arătat interesați să cumpere locul și…casa

ADVERTISEMENT

„Nu am crezut niciodată în prostii băbești, dar parcă și locul ăsta are ceva cu noi. Așa că am decis să mergem ACASĂ. Pentru noi, acel acasă se pare că este Anglia, cu bunele și relele ei. Copiii și azi după atâta timp nu vorbesc românește, iar noi, părinții visam cum ne plimbăm din nou prin locurile unde ne-am cunoscut, iubit atât de mult, amintiri. Nici el, nici eu nu ne încadrăm în peisaj și simțim că ne pierdem și ne irosim.

După cum știți am dat jos nenorocirea, am aruncat gunoaie, am mai făcut un gard și am plantat niște pomi, să rămână ceva dupa noi. Așa cum soțul îl pomenea pe vechiul proprietar când arunca câte ceva, cum îl pomeneam eu pe soțul când aruncam eu ceva, acum e rândul altcuiva să mă pomenească pe mine.

Casa nu e mare lucru de ea, dar are o bucătărie primitoare, un dormitor călduros și o baie care îți satisface toate nevoile. Balconul, cum îi spuneam noi curții din fața casei îți încântă privirea cu niște flori plantate cu dragoste, un gazon care pe căldurile astea se chinuie să rămână verde și niste tuia plantați ca să te facă să te simți mai domn, mai ca la oraș. Locul casei vechi a fost curățat și umplut cu pământ din nou, așteptând poate un nou proiect îndrăzneț, lucru de care noi nu am fost în stare”, a mai punctat femeia.

De remarcat că numărul românilor întorși în țară a explodat în debutul pandemiei. , de posibilitatea de a rămâne șomeri în străinătate, peste un milion de oameni ar fi revenit în România. Statistica a fost oferită chiar de Ministerul Muncii, dar instituția nu a prezentat niciun document care să ateste veridicitatea informației.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni avea să spună la finele anului trecut că din estimări orientative nu mai puțin de 8 milioane de români locuiau încă în străinătate.