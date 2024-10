Drama secretă a interpretei Angela Rusu: ”Am avut o tumoare la rinichi. După operație, am ajuns pe antidepresive”. Exclusiv

Angela Rusu a fost operată la rinichiul drept, de curând, iar FANATIK are detalii în exclusivitate despre problemele medicale cu care îndrăgita interpretă de muzică folclorică se confruntă.

Angela Rusu, operată la rinichi

Viața de artist nu e deloc ușoară, mai ales atunci când planurile tale pot fi date peste cap din cauza sănătății. Angela Rusu a reușit să iasă, de fiecare dată, din orice necaz, cu capul sus, așa cum o face și de data asta, după cumpăna prin care a trecut, despre care aflăm în premieră.

Cântăreața de muzică populară, cunoscută pentru hit-ul „Șogorițele”, a descoperit că avea o tumoare la rinichi și, Slavă Domnului, că era una benignă. În urma intervenției prin care a trecut, una de patru ore, la un spital din Cluj Napoca, Angela Rusu a fost nevoită să stea, timp de trei săptămâni, din care două s-au scurs deja, la un centru de recuperare din Târgu Mureș.

FANATIK a aflat că o persoană care a vrut să îi facă rău ar da zvonuri în stânga și dreapta cum că motivul pentru care ar fi la Clinica Social Med, din Târgu Mureș, ar avea legătură cu anumite adicții, dar bârfa care circulă despre artistă este una falsă!

Cântăreața, sub atenta supraveghere a medicilor din cauza unor pastile anti-depresie. I s-a greșit tratamentul anterior!

Angela Rusu a explicat ce caută la clinica respectivă din județul Mureș, în exclusivitate pentru FANATIK. Înainte de operația la rinichi, Rusu urma un tratament de luptă împotriva depresiei, lucru știut, de altfel, chiar din gura ei, de toată lumea.

Întrucât lua destul de multe antidepresive, toate cu prescripție medicală, doctorii au sfătuit-o pe vedetă să fie ținută sub supraveghere într-o clinică specială, deschisă de curând în Târgu Mureș. Se pare că o parte din pastilele pe care le lua contra depresiei ar fi putut să o afecteze după extirparea tumorii de la rinichi.

„A fost o operație de patru ore”

„Am fost operată, am avut o intervenție chirurgicală. Am avut o tumoare la rinichiul drept. Mi-au extirpat tumoarea. Era benignă. Deci nu a fost vorba de cancer sau să fac chimioterapie, nimic.

Am făcut o postare, pentru că am avut o operație destul de mare, a fost o operație de patru ore. Am fost la o clinică privată din Cluj. M-a operat profesorul urolog, dr. Crișan. La el am fost și la Medicover la spital am fost internată.

Eu, acuma, pentru că am probleme la rinichiul drept, e foarte sensibil și trebuie să am mare grijă, căci am făcut un tratament pentru depresie. Asta am spus-o și la televizor, știa lumea că am avut și o depresie postnatală. După operație, profesorul mi-a spus, că luam zece pastile antidepresive pe zi, că trebuie să scap de antidepresive. Cantitatea asta, îți dai seama, că funcționam și mă duceam la evenimente. Și iar intram în bula aia. Mi-a zis medicul că trebuie să scap de medicamente pentru că nu sunt bune pentru rinichi”, a povestit Angela Rusu, pentru FANATIK.

Internată la o clinică de recuperare din Târgu Mureș: „Mi-au scos zece pastile, au rămas trei acuma”

, în continuare, cum au decurs lucrurile și cum a ajuns la clinica de recuperare din Târgu Mureș.

„Am aflat de la un medic foarte bun de aici, îl cheamă Cristian Grecu Gaboș, are clinică la Târgu Mureș. Am auzit că e un psihiatru foarte bun. După operație, am venit la el la consult. Mi-a spus: ”Eu nu pot să îți scot medicamentele astea, fără să fii supravegheată de medici”. Mi-a zis că dacă mi le scoate, s-ar putea să intru în sevraj.

Mie mi-au scos zece pastile. Am rămas cu trei acuma. Eu mă tratez ca să îmi scoată tratamentul din cauza rinichiului. Mie mi-a tot scăzut doza să nu fac ceva, Doamne ferește, la rinichi. Încă ceva, mie tratamentul cu antidepresive mi-a fost prescris total greșit de către alți medici”, ne-a mai spus Angela Rusu.

a mai declarat că starea ei de sănătate e foarte bună acum, că se simte foarte bine, și a fost vizitată de cei dragi și răsfățată de aceștia. Mai trebuie precizat că interpreta nu stă non-stop închisă în acea clinică. Poate să își urmeze cursul firesc al vieții, cu condiția să rămână, încă o săptămână de acum, sub supravegherea medicilor. Doctorii vor să vadă cum evoluează tratamentul anti-depresie în raport cu rinichiul drept, care e acum ceva mai sensibil.

ne-a zis că în fiecare zi a ieșit din clinică și s-a dus în oraș, a fost la restaurant, la shopping, dar nu a uitat nici de tratamentele de înfrumusețare, făcând câteva vizite la cosmetică.