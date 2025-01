Drama sfâșietoare a unui fotbalist din generația lui Ianis Hagi și Florinel Coman: „Gigi Becali e ultima mea speranță. În 2 ani pot să rămân paralizat”

Tony Kanalos are o poveste de viață tulburătoare, care te face să reconsideri tot ce crezi că știi despre viață. FANATIK a stat de vorbă cu un sportiv care trăiește cel mai negru coșmar și care ar putea rămâne paralizat și să își condamne familia pe viață.

Povestea tulburătoare a lui Tony Kanalos, fost jucător la naționala României U17 și U18

Tony Kanalos a contactat FANATIK ca ultim resort în încercarea de a atrage atenția oamenilor din fotbal asupra situației disperate în care se află: „Am început fotbalul la Juniorul Satu Mare, unde mi-a fost antrenor domn profesor Dacian Nastai, fostul fotbalist la Steaua domnului Becali. Am fost convocat la naționala României U17 și U18”.

Ajuns la 26 de ani, mijlocașul stânga a fost un fotbalist promițător: „Am fost în aceeași generație cu Ianis Hagi, Florinel Coman, Andrei Rațiu. Am jucat atunci și la Olimpia Satu Mare. Am fost antrenat de Bogdan Argeș Vintilă și Costel Enache, iar la Satu Mare l-am avut pe Tiberiu Csik.

El a observat că am probleme și în 2023 a început tot acest coșmar cu scleroza laterală amiotrofică. Am fost să fac niște analize la o clinică din Satu Mare. Am făcut mai multe analize și investigații, dar mi-au zis că totul este OK. Testele la care am fost supus au fost negative”.

Așa a început coșmarul său, care i-a schimbat definitiv viața: „Am continuat să încerc să joc fotbal pentru familie. E tot ceea ce știu să fac și nu puteam să renunț atât de ușor. Apoi în Ajunul Crăciunului făceam bradul cu familia și când am pus steaua în vârful bradului am picat de pe scaun și m-am lovit la cap. Am fost de două ori la Spitalul de Urgență din Satu Mare, dar mi-au spus că nu au neurolog. M-au trimis la RMN și din nou mi-au spus că nu se vede nimic”.

Tony Kanalos a descoperit că suferă de scleroză laterală amiotrofică în 2023: „Îmi era greu și să mănânc”

După multe investigații, Tony Kastalos a primit un diagnostic șocant: „Tatăl meu care de asemenea are epilepsie și diabet și niște probleme cu inima are o cunoștință medic neurolog și care m-a primit la o consultație. Aveam dureri mari de spate și i-am spus că merg greu și îmi pierd echilibrul. Îmi era și greu să mănânc. Nu mai aveam nici forță, nimic.

Mi-a spus că e posibil să am hernie de disc. I-am arătat apoi degetul de la mână care era paralizat și atunci a devenit deodată nervos și și-a dat ochelarii jos. Mi-a spus că sunt probleme mari și că trebuie să mă internez în spital și că este foarte grav”.

Astfel, Tony riscă să își piardă viața la nici 30 de ani și să își lase familia de izbeliște: „Practic mușchii mei și nervii încep să moară. Doctorii mi-au dat de la 2 la 5 ani. Dar poate am și mai puțin timp și că pot paraliza în orice clipă. Îmi e foarte greu acum să mă descurc. Sper să fiu ajutat să pot să îmi văd și eu copilul cum crește, să îl iau de la grădiniță, să pot să îl duc la școală”.

Tony Kastalos dă lovitura de start la un turneu caritabil

Tony Kanalos, apel disperat la Gigi Becali: „Am nevoie urgent să fac implant de celule stem. Este vorba de 30.000 de euro”

Tony Kastalos speră că oamenii din fotbal nu vor rămâne indiferenți la povestea sa și îl imploră pe Gigi Becali să îi sară în ajutor: „Poate domnul Becali, domnul Șucu sau domnul Hagi mă pot ajuta. Mă descurc foarte greu. Unii fotbaliști au mai scos tricouri la licitație și m-au ajutat. Horațiu Moldovan, Denis Ciobotariu, mai mulți”.

Fotbalistul are o singură șansă de salvare: „Am nevoie urgent să fac implant de celule stem. Am găsit o clinică în Austria. Este vorba de 30.000 de euro ca să fac această operație și nu se mai agraveze boala”.

Însă veștile proaste nu se opresc aici pentru Tony Kastalos, care se confruntă și cu alte probleme medicale: „Am fost testat pozitiv și la 14 metale grele, iar asta mi-a agravat și mai mult boala. M-am intoxicat din cauza unor plombe dentare. Am nevoie de tratament săptămânal care costă 1.000 de lei și am găsit un doctor stomatolog care a fost dispus să mă ajute gratis”.

Mijlocașul stânga are o pensie ridicolă de 680 de lei și o pensie de handicap de 496 de lei: „Sunt singurele surse de venit”

Tony Kanalos a fost lăsat de izbeliște de sistemul medical și de statul român și este nevoit să se descurce cu aproximativ 1.000 de lei pe lună: „Soția mea nu mai poate lucra pentru că trebuie să aibă grijă de mine 24 de ore din 24 și de băiatul nostru de 5 ani. Eu sunt pensionat pe caz de boală și primesc 680 de lei. Mai primesc și o pensie de handicap de 496 de lei. Din păcate în acest moment sunt singurele mele surse de venit”.

Când îl asculți pe Tony îi simți durerea în fiecare silabă rostită: „Sincer îmi este foarte greu să vorbesc despre chestiile astea. Până să mă îmbolnăvesc mă jucam cu fiul meu de dimineață până seara cu mingea și îl învățam. Voia să ajungă și el fotbalist. Acum din păcate nu ne mai putem juca împreună”.

Pentru a-și salva tatăl, copilul de 5 ani e gata să facă orice pentru a ajunge : „E foarte dureros și pentru el. De multe ori plânge și îmi spune de ce nu pot să mă joc cu el și de ce nu mă ajută lumea. Mi-a spus că o să îl sune el pe domnul Gigi Becali și pe Gheorghe Hagi să mă ajute ca să pot să mă joc și eu cu el. I-am spus însă că nu e chiar așa ușor să ajungă la acești oameni”.

Imagini emoționante cu Tony Kastalos alături de fiul său

Tony Kanalos, mărturii emoționante despre boala gravă de care suferă: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mai îmi dă putere”

Tony Kastalos ar da orice să se mai poată juca alături de fiul său: „Mă doare că nu poate să aibă încredere în mine la orice oră că sunt acolo și îl ajut. De multe ori s-a întâmplat când am ieșit cu el la leagăne s-a urcat undeva și a venit apoi la mine plângând: ‘Eu te iubesc pe tine, sunt alături de tine, de ce nu m-ai dat jos?’.

Am încercat să îi explic că acum nu am forță, îmi e greu să mă mișc și nu pot acum. A zis că nu, că el vrea cu tatii, că el s-a obișnuit cu mine și că eu pot, că sunt puternic. Eu încerc însă să rămân puternic pentru că am încredere în Dumnezeu.

În fiecare dimineață și seară îi mulțumesc că încă mai îmi dă putere să continui, să lupt pentru familia mea și copilașul meu, dar este foarte dureros. Numai eu știu ce simt când văd alți tați că se joacă alături de copiii lor sau cu nepoții”.

Tony Kanalos e gata să se convertească la ortodoxism dacă Gigi Becali îl va ajuta: „E ultima mea speranță”

Tony Kanalos a descoperit recent că are și alte probleme medicale: „Am făcut un test acum și se pare că am și niște probleme la inimă. Va trebui să merg să mai fac niște analize. Sunt convins că dacă nu mă îmbolnăveam puteam să joc și eu la un nivel mai bun. Sunt sigur de asta”.

„Noul Bănel Nicoliță” cum era supranumit datorită faptului că a venit de asemenea dintr-o familie extrem de săracă și cu probleme, a intrat în contact cu mai mulți fotbaliști: „Aș vrea să fac un apel și la foștii mei colegi de echipă și de la loturile naționale dacă mă pot ajuta. Am vorbit și cu Bănel Nicoliță și l-am rugat să mă ajute să ajung la domnul Becali. E ultima variantă care mi-a rămas. Am vorbit și cu Florin Gardoș și îl rog și pe el să mă ajute să ajung la nea Gigi”.

Penticostal, Tony Kanalos i-a făcut o promisiune patronului FCSB: „Gigi Becali e un om cu Dumnezeu, un om bun și sufletist. Dacă mă va ajuta mă voi converti la ortodoxism. A ajutat foarte mulți oameni și poate mă salvează și pe mine. E ultima mea speranță și sunt ferm convins că mă va ajuta”.

Tony Kanalos, ajutat să îmbrace și să se încalțe de fiul său de 5 ani: „Corpul meu poate ceda oricând. Citesc Biblia și mă rog ca Gigi Becali să mă ajute”

Tony Kanalos speră ca într-o zi să poată juca fotbal din nou: „Visul meu e să pot juca din nou fotbal și să mă joc alături de copilul meu. Mai am un frate care și el are un handicap, iar sora mea e la muncă în Germania. Nu are cine să mă ajute din familie. Avem multe probleme. Părinții mei sunt pensionari, fratele meu mai mare mă mai ajută, dar are și el familie”.

Singura care a rămas alături de el și îl ajută să lupte cu boala e partenera sa: „Soția mea e singurul meu sprijin. Încearcă să rămână puternică, dar și ea suferă enorm. E alături de mine, îmi dă de mâncare, mă spală și mă îmbracă. Băiețelul meu de 5 ani mă ajută și el să mă schimb, îmi dă jos adidașii pentru că a văzut că nu mă mai pot descurca singur. În fiecare seară mă ajută. Încearcă și el micuțul să mă ajute cu ceva”.

Și discuția ajunge cumva din nou la omul pe care îl consideră salvatorul său: „Corpul meu poate ceda oricând. Depinde cât va mai rezista organismul. Citesc Biblia și mă rog ca domnul Becali să mă ajute și să mă pună pe picioare. Dumnezeu lucrează prin oameni. Am încercat la vreo 3 fundații și asociații să mă ajute, dar nu mi-au mai răspuns”.

Tony Kanalos a ajuns la o concluzie tristă: „Când ești fotbalist, toată lumea te susține și te aplaudă, dar când ai unele situații cum e a mea, toată lumea uită de tine. Cât timp am jucat și am făcut oamenii fericiți cu un dribling sau un gol, lumea era alături de mine”.

Jucătorul cere ajutorul și : „Am vorbit și cu Ionuț Șerban. Și el are nevoie de un transplant de celule stem. Ajută foarte mult în cazuri de genul. Sper să reușim amândoi să trecem peste asta. Eu am credință în Dumnezeu și cine nu poate să doneze măcar să facă o rugăciune pentru mine și poate se întâmplă și pentru mine un miracol”, a mai spus fotbalistul pentru site-ul nostru.

Unde pot dona cei care doresc să îl ajute pe Tony Kanalos

Oamenii care doresc să îl ajute financiar pe Tony Kanalos pot dona bani în următorele conturi: RO53BTRLRONCRT0CF7608402 (Banca Transilvania), RO02 REVO 0000 1896 2595 0587 (Revolut), LT37 3250 0325 2238 7062 (Revolut). Beneficiar: Tony Kanalos.

30.000 de euro e suma de care Tony Kanalos are nevoie pentru a se opera