Drama starului mexican care a izbucnit în lacrimi după ce a marcat la Cupa Mondială. Putea să moară pe teren

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Aflat la al patrulea său turneu final de Cupă Mondială, Raul Jimenez (35 de ani) și-a îndeplinit visul de a marca pentru naționala Mexicului la cea mai importantă competiție din lumea fotbalului. Atacantul a înscris chiar în fața propriilor fani, în meciul de deschidere al turneului final din acest an, contra Africii de Sud, câștigat de „El Tri” cu 2-0. Momentul a fost unul extrem de emoționant pentru atacantul lui Wolverhampton, deoarece acesta a trecut prin momente teribile în urmă cu aproape șase ani, când a suferit o fractură de craniu chiar pe gazon, iar recent și-a pierdut tatăl.

Raul Jimenez, în lacrimi după ce a marcat la Cupa Mondială. Mexicanul putea să moară pe gazon în 2020

Raul Jimenez a punctat în minutul 67 al partidei dintre Mexic și Africa de Sud, cu o lovitură de cap din apropiere după o centrare a lui Roberto Alvarado. Atacantul care a revenit recent la Wolverhampton Wanderers a izbucnit în lacrimi după ce a marcat şi a făcut un gest emoționant în memoria tatălui său, care a decedat în luna martie.

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În noiembrie 2020, Jimenez a trecut prin momente cumplite chiar pe gazon. În timpul unui meci dintre Wolverhampton Wanderers și Arsenal, mexicanul a suferit o fractură de craniu după o ciocnire extrem de dură cu David Luiz. Jimenez s-a prăbușit pe gazon, inconștient, și a fost salvat de intervenția rapidă a medicilor, care l-au transportat la spitalul St. Mary’s din Londra, unde a fost operat de urgență.

„Fractura de craniu… osul s-a rupt și a existat o mică sângerare în interiorul creierului. Îmi împingea creierul spre interior și de aceea operația a trebuit să fie rapidă”, spunea Jimenez în 2021, conform . Un rol important l-a avut și coechipierul său de la acel moment, Conor Coady, care l-a ținut pe mexican întins pe o parte, pentru ca situația să nu se înrăutățească.

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Cum și-a relansat Raul Jimenez cariera după incidentul care i-a pus viața în pericol

Jimenez a revenit pe gazon în vara lui 2021, purtând o bentiță pe cap pentru a proteja zona afectată. Inițial, aceasta a fost mai mare și mai groasă, însă acum iese mai puțin în evidență. După două sezoane dezamăgitoare, în care a reușit să marcheze în total doar 9 goluri, fiind afectat și din punct de vedere mental de accidentarea suferită, mexicanul a plecat de la Wolves și a semnat cu Fulham.

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La gruparea londoneză, Jimenez și-a relansat cariera, reușind să marcheze 7 goluri în sezonul 2023-2024 și 14 în 2024-2025. Atacantul a jucat un rol important și la echipa națională, alături de care a cucerit CONCACAF Gold Cup în 2025, marcând un gol în finala contra Statelor Unite. În această vară, mexicanul și-a încheiat contractul cu Fulham și a anunțat deja că a revenit la Wolverhampton, alături de care se va lupta pentru promovarea în Premier League.

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La Cupa Mondială, Jimenez a fost titularizat de selecționerul Mexicului, Javier Aguirre, pentru , iar experimentatul atacant i-a răsplătit încrederea tehnicianului cu reușita de 2-0. .