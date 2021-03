Drama suferită de John de Jong, fotbalistul care a decis Olanda – România din 1998! “Am încercat toate remediile, fără rezultat”

Puţini sunt cei care îşi mai aduc aminte de numele John de Jong, însă jucătorii naţionalei de tineret a României din 1998 nu-l vor uita. FANATIK îţi prezintă drama suferită de fotbalistul care a fost decisiv pentru Olanda U21 la meciul din startul Europeanului de tineret din urmă cu 23 de ani.

EURO U21 1998 a fost primul turneu final la care naţionala de tineret a României s-a calificat, însă competiţia de acum 23 de ani a trecut puţin neobservată, din moment ce “Generaţia de Aur” intra pe ultima 100 de metri pentru Mondialul din Franţa.

Chiar şi în aceste condiţii, aproape 15.000 de spectatori au venit pe 23 mai 1998, pe “Ghencea”, pentru debutul tricolorilor la turneul final. Competiţia avea un alt format decât cel de azi, iar partida cu Olanda se disputa în faza sferturilor de finală. Nu exista varianta unui pas greşit, iar tricolorii conduşi pe atunci de Victor Piţurcă au simţit acest lucru.

John de Jong a decis calificarea la un minut după ce a intrat în Olanda – România

România U21 a început perfect meciul cu Olanda U21 din 1998, iar Cosmin Contra deschidea scorul în minutul 7, după ce executa perfect o lovitură de la 11 metri. Avantajul tricolorilor a durat doar nouă minute, iar Nordin Wooter a profitat de o nesincronizare în defensiva noastră şi a egalat.

După pauză, România a ratat două ocazii uriaşe, prin Cătălin Munteanu şi Ionuţ Luţu, iar olandezii au dat lovitura pe final. În minutul 78, John de Jong a intrat pe teren, în locul lui Roy Makaay, iar după 60 de secunde l-a învins pe Bogdan Lobonţ şi a calificat Olanda în semifinale.

Cum arătau România şi Olanda la EURO U21 1998

Drama lui John de Jong a început în 2004. A stat 35 de luni pe tuşă

La momentul EURO U21 1998, John de Jong evolua pentru Utrecht, de unde s-a transferat la PSV în vara lui 2000. Primele două sezoane au fost consistente, iar la un an de mutarea la Eindhoven devenea campion al Olandei. A urmat un împrumut la Heernveen, în timpul sezonului 2002-2003, şi reîntoarcerea la PSV.

Probleme au apărut după o accidentare suferită în timpul unui meci cu Ajax, jucat în octombrie 2004. John de Jong suferise o deteriorare a cartilajului genunchiului, iar în timpul recuperării un os al labei piciorului s-a desprins. Revenit pe teren în ianuarie 2005, problemel fotbalistului la genunchi s-au acutizat.

Timp de 35 de luni s-a luptat cu accidentarea, însă, într-un final, în februarie 2008 a anunţat că se retrage din fotbal, cu puţin timp înainte să împlinească 31 de ani. “Am avut aceste probleme în ultimii ani. Am luat în considerare varianta retragerii încă din noiembrie (n.r. 2007). Am jucat în câteva amicale pentru Jong PSV, dar a fost clar că nu pot trece complet peste accidentare. Am încercat toate remediile, însă fără rezultat”, spunea Jonh de Jong în momentul retragerii.

După retragerea din activitate, John de Jong a devenit scouter pentru PSV, pentru ca mai apoi să fie numit şeful acestui departament. Din mai 2018, fostul internaţional olandez de tineret este director tehnic al clubului din Eindhoven.

România, duel din nou cu Olanda în debutul unui European de tineret

România U21 – Olanda U21 se va disputa miercuri, 24 martie, de la ora 22:00, pe “Bozsik Arena” din Budapesta. Cele două selecţionate fac parte din Grupa A de la EURO U21 2021, unde se mai regăsesc Germania şi Ungaria, una dintre ţările gazdă ale turneului final.