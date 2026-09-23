Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video

ADVERTISEMENT

Dinamo 2 a disputat în campionat un meci împotriva celor de la Cetate Turnu Măgurele, pierdut de către echipa condusă de Adrian Ropotan cu scorul de 1-3. La aproape două luni de la tragedia care a șocat fotbalul românesc, „câinii” cei mici încă își ling rănile, iar după 5 etape se află pe locul 4 cu 9 puncte, la doar un punct distanță de primele două locuri. Meciul disputat pe stadionul din Colentina sub privirile lui Andrei Nicolescu, Cosmin Mihalescu, Marius Alexe sau Iulian Mihăescu a oferit câteva momente extrem de emoționante.

Imagini emoționante de la Dinamo 2 – Cetate Turnu Măgurele. „Câinii” cei mici încă suferă după accidentul ce le putea fi fatal

În urma accidentului de la Câmpulung, de la finalul lunii iulie, Mulți spun că, de fapt, lovitura puternică în pomul care i-a adus moartea maseurului „câinilor”a fost șansa celorlalți, întrucât microbuzul ar fi căzut într-o râpă adâncă și este greu de crezut că cineva ar mai fi putut scăpa cu viață. Șifonați serios, dar încă putând să se bucure de viață, tinerii fotbaliști și oficialii clubului se află într-un proces îndelungat de recuperare.

ADVERTISEMENT

E ora 17:00 și pe micuțul stadion din cartierul Colentina puțini spectatori și-au făcut apariția. Printre ei se numără și doctorul „Tomiță”, care a suferit o leziune la coloană în accidentul de pe 30 iulie și care abia de câteva zile a reușit să meargă pe propriile picioare. Cristian Toma se află de 20 de ani în familia Dinamo, a făcut parte ani buni și din staff-ul primei echipe, iar în urma accidentului de la Câmpulung a fost internat nu mai puțin de 42 de zile, perioadă în care a fost imobilizat la pat și nu a avut voie să miște, pierzând 15 kilograme.

Nea Tomiță a urmărit meciul alături de socrul lui Adrian Ropotan, Stelian Ogică: „Sunt bine, deocamdată mai am dureri și nu am început recuperarea. Sper să revin la echipă înainte de sărbători. Sunt fericit că nu a ieșit mai rău de atât”, a povestit cu emoție dinamovistul care a împlinit vârsta de 60 de ani pe 6 septembrie.

ADVERTISEMENT

Antonio Cristea a ratat debutul la echipa mare din cauza unei banale accidentări musculare, iar acum riscă să se lase de fotbal

Niciun meci de fotbal sau rezultat nu mai contează atunci când vezi cu ochiul liber suferința unui tânăr jucător care avea tot viitorul în față. La câteva minute de la startul partidei și-a făcut apariția în tribune și Antonio Cristea, alături de tatăl său. Talentatul puști în vârstă de 18 ani, debutat de Zeljko Kopic în amicalul din Antalya cu Novi Pazar, a fost de 9 ori pe foaia de joc și a ratat debutul la prima echipă într-un meci oficial din cauza unor probleme musculare, iar acum tocmai a suferit o intervenție chirurgicală în urma accidentului din care s-a ales cu un tendon rupt, o fractură și o placă metalică cu șurub.

ADVERTISEMENT

Mărturii emoționante ale lui Antonio Cristea, puștiul care riscă să nu mai poată juca fotbal

În ciuda situației dificile în care se află, mijlocașul a ținut să fie prezent în tribune și să își susțină colegii: „Mă simt bine și încerc să fiu cât mai aproape de băieți. Mă bucur că pot să fiu aproape de ei măcar din tribune, îmi place ce văd și cred că suntem pe un drum bun. Suntem bine și mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat cu viață și ușor-ușor revenim la normal.

ADVERTISEMENT

Îmi este destul de greu să fiu doar în tribună și să nu pot să îmi ajut colegii, dar când mă voi întoarce pe teren voi fi mai puternic, mai ales că mă susține toată lumea. Acum urmează să îmi scot șurubul și peste 4-5 luni cred că voi juca din nou. Urmează să încep recuperarea și mulțumesc celor de la Dinamo pentru ajutor. Eu zic că o să fie bine, urmează kinetoterapie, multă răbdare și încredere.

Eu sunt optimist și aștept cu nerăbdare când voi putea să alerg din nou și să intru pe teren. Am încredere mare în colegii mei și cred că oricare dintre noi poate face pasul la prima echipă. Pentru asta muncim și cred că ăsta e visul oricăruia dintre noi”, a declarat Antonio, în discuție cu FANATIK.

ADVERTISEMENT

Discuție cu Andrei Cristea, fotbalistul lui Dinamo 2

Lacrimile de îngrijorare ale unui tată îndurerat

Antonio a venit însoțit la meci de tatăl său, Marian Cristea, care a făcut totul pentru ca fiul său să ajungă fotbalist. Cu ochii în lacrimi și-a spus oful: „A fost 6 luni în anturajul primei echipe, iar acum trebuie să învețe din nou să meargă. Are șanse 50-50% să mai joace fotbal. După ce va reveni va trebui să mai facă o operație să îi scoată placa metalică. Este un moment foarte greu. El trebuia să debuteze la Dinamo însă a suferit o accidentare musculară”, ne-a povestit Marian Cristea.

Alex Trandafir, un alt puști în vârstă de 17 ani care a suferit un traumatism la nivelul coloanei vertebrale, a scăpat și el de gulerul cervical și urmează să efectueze un nou RMN. Nici antrenorul Adrian Ropotan nu și-a revenit complet după accident.

Adrian Ropotan, un nou start în carieră, dar și în viață, după ce a fost la un pas de tragedie

Fostul mijlocaș defensiv a stat de vorbă cu reporterii FANATIK chiar dacă alb-roșii au pierdut meciul deși au condus cu 1-0 până în minutul 60: „E un nou început pentru mine și sper să îmi iasă mai bine decât am făcut-o în cariera de jucător. Clar e mai greu pe bancă pentru că ai responsabilitate mare.

Eu cred că am făcut o primă repriză foarte bună, însă nu am reușit să fructificăm șansele mari pe care ni le-am creat. Ăsta este fotbalul și suntem în creștere. E o perioadă în care noi încercăm să ne reorganizăm după aceste evenimente, mai ales că am pierdut pregătirea de vară în urma acelui accident, însă încercăm să recuperăm prin antrenamente”, a declarat Ropotan pentru FANATIK.

Adrian Ropotan va suferi o nouă intervenție chirurgicală

în urma fracturii deschise pe care a suferit-o în urma accidentului: „Eu sunt destul de bine cu mâna și sunt în perioada de recuperare. Nu am altă variantă decât să merg înainte. Peste un an îmi voi scoate tija metalică și voi reveni la normal. Am avut susținerea totală a conducerii și toată lumea e alături de noi, suntem un grup unit și încercăm să jucăm fotbal”, ne-a explicat Adrian Ropotan.

Antrenorul în vârstă de 40 de ani e convins că o parte dintre jucătorii săi vor îmbrăca tricoul echipei mari a lui Dinamo: „Sunt copii care vin din spate cu potențial mare, care muncesc mult, dar au nevoie de meciuri și cu timpul vor emite pretenții pentru a face pasul la echipa mare. Noi încercăm să îi creștem sănătos, dar cerințele sunt foarte mari pentru că se joacă tactic. Nu prea mai sunt jucători de profilul meu care să deposedeze și să își facă treaba ca un număr 6, adică doar să facă treaba murdară. Totul e mult mai tactic. Sunt jucători care au și această latură, dar trebuie să producă și pe faza ofensivă”.

A fost poate cel mai greu moment din viața mea, dar suntem îndeajuns de puternici, știm că avem un țel în viață și ceva de demonstrat. Cred că Dumnezeu ne-a ferit de ce e mai rău și trebuie să fructificăm șansa asta și să ne bucurăm de viața la maximum pentru că viața e scurtă și nu știi în ce zonă te duce”, a mai spus antrenorul lui Dinamo 2 în discuția cu FANATIK.

Interviul lui Adrian Ropotan pentru FANATIK