Drama Teodorei Marcu de la Insula Iubirii a reactivat trauma trăită de Laurette! „Nu mai tac! Lupt pentru mine, pentru Teodora, pentru toate femeile distruse de abuz!”

Tragedia Teodorei Marcu de la Insula Iubirii a zguduit o țară întreagă, dar pentru Laurette a fost mai mult decât un șoc: a fost o reîntoarcere în propriul coșmar. În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta a dezvăluit legătura profundă pe care a simțit-o între propria experiență și drama tragică a tinerei. Astăzi, Laurette ridică vocea și transformă durerea în armă: „Tăcerea nu protejează. Tăcerea ucide!”

Drama Teodorei Marcu a trezit durerea Laurettei, care luptă acum împotriva abuzului și tăcerii

Acum trei ani, Laurette Innocencia a trăit momente de coșmar într-o cameră de hotel din centrul vechi al Capitalei. Vedeta a fost ademenită de un bărbat cu promisiunea unor cadouri scumpe — inclusiv 5000 de euro și o lenjerie intimă de firmă — însă totul s-a transformat rapid într-un incident violent. Agresorul a început să o lovească cu sălbăticie, iar țipetele ei au atras atenția angajaților hotelului, care au alertat poliția.

„Această tragedie m-a răscolit profund. Pentru că și eu am fost victima unui abuz. Am fost agresată fizic și psihologic de un bărbat care a încercat să-mi distrugă viața, demnitatea și libertatea. Am avut nevoie de ani ca să mă vindec, dar am ales să nu mai tac.

Am luptat în instanță. Am înfruntat rușinea, judecata celor din jur, presiunea socială și mediatizarea greșită. Și am câștigat. Nu doar procesul. Am câștigat dreptul de a trăi liniștită și cu demnitate.”, a mărturisit, vădit emoționată, Laurette, pentru FANATIK.

Laurette rupe tăcerea: „Tăcerea nu protejează, tăcerea ucide!” Proteste pentru Teodora și apel la justiție

Teodora Marcu, cunoscută din sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii”, a fost victima unui atac armat în care a fost împușcată mortal, un gest care a zguduit opinia publică și a reaprins discuțiile despre violența împotriva femeilor în România.

În acest context tragic, a abuzului, a transmis un mesaj puternic pentru toate victimele violenței:

„Din această experiență dureroasă, am învățat un lucru, și anume, că tăcerea nu protejează, tăcerea ucide. Astăzi, aleg să îmi folosesc vocea nu pentru a plânge, ci pentru a lupta. Pentru mine. Pentru Teodora. Pentru toate femeile care trăiesc în tăcere o dramă pe care nu o merită.

Cerem justiției să acționeze rapid. Cerem statului să protejeze. Cerem societății să nu mai întoarcă privirea. STOP violenței. STOP tăcerii. STOP normalizării abuzului.”, a mai declarat vedeta.

În seara de 3 iunie 2025, Piața Victoriei din București a fost martora unui protest emoționant, în care mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere dreptate și protecție pentru femeile victime ale violenței domestice. Printre cei prezenți s-au numărat vedete precum Delia, Lora, Anca Serea și multe alte personalități publice, care au ridicat vocea împotriva abuzurilor și au cerut măsuri ferme din partea autorităților.

Această mobilizare a fost generată de tragedia Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani cunoscută din sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii”, care a fost ucisă cu sânge rece de fostul ei iubit, Robert Lupu. Incidentul s-a petrecut în prezența fiicei sale de doar trei ani, care a fost martoră la întreaga scenă violentă.

Potrivit anchetatorilor, patru gloanțe au fost trase, iar două au atins-o pe Teodora, însă, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de urgență, femeia a fost declarată decedată la fața locului. Bărbatul dezvoltase o obsesie periculoasă pentru aceasta, culminând cu atacul fatal.