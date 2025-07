Drama teribilă din viața unei vedete Pro TV. Mărturisiri dureroase și momente înfiorătoare ale unui om adorat de milioane de români

Drama uneia dintre cele mai cunoscute și iubite vedete de la PRO TV. Își face meseria cu profesionalism de ani de zile, fără ca cei de acasă să știe ce durere ascunde în suflet.

Drama lui Alex Dima, jurnalistul de la ”România, te iubesc”

Alex Dima este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de la noi din țară. De ani de zile, realizează ”România, te iubesc!”, o emisiune-radiografie, care prezintă cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea românească.

și se cufundă în meseria sa. Îi place ceea ce face, iar o bună perioadă de timp, jurnalismul a fost un refugiu pentru a uita de durere. Jurnalistul de la PRO TV a trăit o dramă după ce și-a pierdut soția.

Alex Dima și Roxana au fost suflete pereche. Povestea lor de iubire părea desprinsă din filme, acolo unde personajele principale rămân pe veci alături. Totuși, viața a avut un alt plan pentru ei.

Alex Dima și Roxana și-au unit destinele pe acoperișul unui bloc. Relația lor era perfectă, iar la doi ani după jurămintele de iubire, în viața lor a apărut Sara. Fetița le-a întregit universul, dar bucuria a durat puțin, căci

De ce a murit soția lui Alex Dima

Soția lui Alex Dima a murit din cauza cancerului. Jurnalistul a făcut tot ce a putut pentru a o salva, însă sufletul său pereche s-a stins din viață după șase luni de la aflarea cruntului diagnostic. Moartea Roxanei a fost un adevărat șoc.

Alex Dima a povestit că i-a fost foarte greu să își revină, însă motivația sa cea mai mare a fost Sara. Micuța avea un an și câteva luni în momentul în care mama ei a murit, astfel că Alex Dima a rămas singurul responsabil de creșterea ei.

„E cumplit când afli o astfel de veste. Probabil dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai ştiaţi nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta.”, a spus Alex Dima, într-un interviu la .

Potrivit lui Alex Dima, soția sa a ajuns pe mâinile medicului nepotrivit. Din cauză că nu a fost tratată așa cum ar fi trebuit, Roxana a pierdut lupta împotriva cancerului, iar asta i-a generat jurnalistul un val de ură și de regret.

”A ajuns într-un spital, la un doctor care nu a tratat-o aşa cum trebuie. I-a dat nişte creme. Te duci la doctor şi ţi se spune că eşti bine, ai chestia asta, nu ai nimic, du-te acasă şi vezi-ţi de viaţă şi acolo era o boală care s-a dezvoltat fără să ştim. Boala asta se dezvoltă fără să ştii. Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu.”, i-a mai spus Alex Dima Andreei Esca, la Europa FM.

Jurnalistul și-a refăcut viața după moartea primei soții

De departe, moartea soției sale a fost cea mai dureroasă lovitură pentru Alex Dima. După ce și-a pierdut sufletul pereche, jurnalistul a fost nevoit să își crească singur fetița. După toată suferința, Alex Dima a reușit să își refacă viața, iar în prezent, formează un cuplu cu iubita lui, Georgiana.

Alex Dima și actuala lui iubită s-au cunoscut în aeroport. Prima lor interacțiune pare scenariu de film, însă este clar că destinul i-a vrut împreună. Drept dovadă, încă sunt unul alături de celălalt și se iubesc mai mult ca oricând.

„Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o. După filtru am văzut-o iar. Priviri în sala de așteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine.”, i-a mai povestit jurnalistul Andreei Esca.

După ce a cunoscut-o pe actuala parteneră, Alex Dima a devenit tată de băiat

După ce a întâlnit-o pe Georgiana, viața lui Alex Dima a căpătat un alt sens. Jurnalistul a realizat că trebuie să meargă mai departe și că trebuie să fie prezent trup și suflet în viața celor dragi.

Relația sa cu Georgiana a evoluat, iar acum jurnalistul este mai împlinit ca niciodată. Sara are un frățior, iar venirea pe lume a celui de-al doilea copil, un băiețel, l-a făcut pe Alex Dima să zâmbească.

„O minune de copil a venit pe lume! Sunt și tată de băiat! Familia noastră trăiește valuri de sentimente, am râs, am plâns, râdem, ne bucuram din plin de aceste momente minunate, de acest dar care ne zâmbește și gângurește…”, spunea jurnalistul, atunci când s-a născut fiul lui.

Ce meserie a avut Alex Dima înainte de a fi jurnalist

Alex Dima este unul dintre cei mai buni jurnaliști din România. Este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, însă surprinzător este că nu aceasta a fost prima sa chemare. Înainte de a realiza ”România, te iubesc!”, Alex Dima a fost profesor de religie.

Alex Dima a predat religia la clasele primare I-IV, însă nu a stat prea mult în învățământ. Deși îi plăcea foarte mult ceea ce făcea, banii au fost cei care l-au convins să renunțe. Sau, mai bine zis, lipsa lor, căci salariul era unul foarte mic.

„Am plecat din învățământ din cauza banilor. Eu câștigam pe lună undeva la 70 de dolari. Vreo 200 si ceva de lei. Erau copii prin clase care aveau bani de buzunar cam câștigam eu pe lună. Aici era o bătaie de joc. De aceea la un moment dat m-am oprit și am încercat să găsesc altceva.”, a spus Alex Dima, în podcastul lui Mihai Morar.