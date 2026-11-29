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(30 de ani) a fost integralist duminică seară în meciul AEK Atena – PAOK Salonic, disputat în cadrul etapei cu numărul 12 din Derby-ul a fost, ca de obicei de altfel, extrem de încins, dar și foarte spectaculos în egală măsură. AEK a deschis scorul încă din minutul 24, grație golului marcat de Jovic.

Răzvan Marin, integralist în derby-ul din Grecia dintre AEK Atena și PAOK Salonic

Mai mult, în minutul 62 gazdele și-au dublat avantajul ca urmare a reușitei semnate de Koita. Când totul părea în principiu rezolvat în această partidă, cei de la PAOK au reușit să revină fantastic și să egaleze în doar cinci minute, după golurile înscrise de Zivkovic în minutul 73, respectiv Ndiaye în minutul 77.

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Doar că ultimul cuvânt în acest meci l-au avut în cele din urmă tot cei de la AEK Atena. În minutul 90+3, Zini a înscris golul victoriei echipei lui Răzvan Marin, din pasa aceluiași Koita. Grație acestei victorii, formația din capitala Greciei și-a păstrat locul 3 în clasament și totodată s-a distanțat la 4 puncte față de rivala din Salonic.

Ce notă a primit Răzvan Marin după AEK Atena – PAOK Salonic 3-2

Așadar, după cum s-a notat și mai devreme, Răzvan Marin a fost integralist în această partidă. Deși nu a reușit să aibă vreo contribuție la goluri, internaționalul român tot a primit o notă destul de bună la final, în ancheta realizată în acest sens de către cei de la Flahscore, respectiv 7.1, fiind astfel unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

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„AEK a ieșit victorioasă în derby-ul thriller de pe Allwyn Arena, învingând PAOK în prelungiri cu scorul de 3-2 în etapa a 12-a a Super Ligii Stoiximan. Zini a fost o rezervă de aur pentru echipa galben-neagră”, au notat jurnaliștii greci de la în legătură cu această partidă.