Drama trăită de Alexandra Duli, de la Survivor, după divorțul părinților: „Eram eu, mama și un ursuleț”

Alexandra Duli a fost una dintre cele mai vesele și pline de energie concurente de la Survivor România. Totuși, în spatele zâmbetului său, frumoasa blondină ascunde o poveste tristă. Părinții săi au divorțat atunci când avea 9 ani, iar copilăria sa a fost dificilă.

Alexandra Duli, viață dificilă după divorțul părinților. Fosta concurentă Survivor și mama ei s-au mutat în afara țării

Fosta concurentă Survivor România a dezvăluit recent că numele său real este, de fapt, Mucea, însă și-a dorit să-i ducă mai departe numele mamei, deoarece ea este cea care i-a fost mereu aproape.

Părinții Alexandrei Duli au divorțat când ea avea 9 ani, iar . La un moment dat, mama fostei Războinice a luat decizia de a se muta în Londra, iar schimbarea a bulversat-o pe Alexandra.

„Mama mea a decis să facă o schimbare mare, să devină mai independentă. Ne-am mutat în Londra, aveam niște neamuri acolo, ne-au ajutat să ne mutăm.

Era foarte ciudat. Am avut o copilărie foarte frumoasă în România, dar în Londra nu știam limba, nu știam pe nimeni.

Eram doar eu, mama mea și un ursuleț. Nu am avut prieteni care erau din România. Nici ea nu știa engleză. Am luat-o de la zero amândouă”, a povestit Alexandra Duli.

Ce relație au acum Alexandra Duli și tatăl său?

Fosta concurentă Survivor România a mărturisit că tatăl său a lipsit o bună perioadă din viața ei, chiar și înainte să divorțeze de mama sa. Cu toate acestea, Alexandra Duli încearcă să-l înțeleagă și să-și îmbunătățească relația cu acesta.

„Cumva, am fost departe de tatăl meu toată viața mea. El a lucrat în foarte multe țări. Eram obișnuită să fiu la distanță de el, chiar dacă îi simțeam dorul întotdeauna și mi-aș dori să fie alături de mine. Înțeleg.

Poate sacrificiul lui a fost să fie la distanță de mine ca să mă ajute. Îmi lipsește întotdeauna. Încerc să-l înțeleg și pe el și el să mă înțeleagă pe mine”,

Alexandra Duli merge destul de rar în vizită la tatăl său, care locuiește în Italia. Cu toate acestea spune că mereu este bine primită de el și de femeia alături de care și-a refăcut viața.

„Tatăl meu are o soție foarte frumoasă. Îmi place foarte mult de ea. Este foarte drăguță și foarte sufletistă. Mereu când mă duc în Italia, sunt primită foarte bine.

Tata m-a văzut la Survivor, mi-a și trimis un video foarte frumos. Nu avem o relație așa strânsă, dar e frumos să aud că și el s-a gândit la mine. Probabil că și el e foarte mândru de mine”, a recunoscut Duli.

Alexandra Duli, tatuaj care să-i amintească de participarea la Survivor

Alexandra Duli a mărturisit că experiența Survivor a însemnat foarte mult pentru ea, motiv pentru care a decis să-și facă un tatuaj care să-i amintească mereu de această perioadă.

„Mi l-a făcut cadou prietenul meu din copilărie. Mi-am făcut o torță cu flacără albastră. Am vrut să-l arăt. Sunt foarte mândră de experiența Survivor și cu cât de mult m-a ajutat. Întotdeauna o să fie în inima mea”, a susținut Alexandra Duli.